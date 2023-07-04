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Премьер Эстонии призвала Киев не ждать подарка в вопросе вступления в ЕС - РИА Новости, 04.07.2023
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03:00 04.07.2023 (обновлено: 08:49 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/ukraina-1882038979.html
Премьер Эстонии призвала Киев не ждать подарка в вопросе вступления в ЕС
Премьер Эстонии призвала Киев не ждать подарка в вопросе вступления в ЕС - РИА Новости, 04.07.2023
Премьер Эстонии призвала Киев не ждать подарка в вопросе вступления в ЕС
Украинским властям не стоит ждать подарка, а надо выполнить на 120 процентов требования для вступления в Евросоюз, предупредила премьер Эстонии Кайя Каллас в... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T03:00
2023-07-04T08:49
в мире
эстония
украина
кая каллас
владимир зеленский
евросоюз
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Украинским властям не стоит ждать подарка, а надо выполнить на 120 процентов требования для вступления в Евросоюз, предупредила премьер Эстонии Кайя Каллас в интервью изданию Express.&quot;Эта страна уже приложила много усилий, но я всегда напоминаю ее лидерам, что они должны довольствоваться выполнением того, что требует ЕС, не на 100 процентов, а на 110 процентов, даже на 120 процентов&quot;, — отметила она.По словам Каллас, украинским чиновникам придется проявить себя и последовать всем правилам ЕС.Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине статуса кандидата на вступление. Это лишь начало достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в таком статусе с 1999 года, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012. Пока последней в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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в мире, эстония, украина, кая каллас, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Эстония, Украина, Кая Каллас, Владимир Зеленский, Евросоюз
Премьер Эстонии призвала Киев не ждать подарка в вопросе вступления в ЕС

Каллас: Киев должен не ждать подарка, а перевыполнить требования ЕС для вступлении

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Украинским властям не стоит ждать подарка, а надо выполнить на 120 процентов требования для вступления в Евросоюз, предупредила премьер Эстонии Кайя Каллас в интервью изданию Express.
«

"Эта страна уже приложила много усилий, но я всегда напоминаю ее лидерам, что они должны довольствоваться выполнением того, что требует ЕС, не на 100 процентов, а на 110 процентов, даже на 120 процентов", — отметила она.

По словам Каллас, украинским чиновникам придется проявить себя и последовать всем правилам ЕС.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине статуса кандидата на вступление. Это лишь начало достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в таком статусе с 1999 года, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012. Пока последней в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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В миреЭстонияУкраинаКая КалласВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
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