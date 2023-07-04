https://ria.ru/20230704/ukraina-1882038979.html

Премьер Эстонии призвала Киев не ждать подарка в вопросе вступления в ЕС

Премьер Эстонии призвала Киев не ждать подарка в вопросе вступления в ЕС - РИА Новости, 04.07.2023

Премьер Эстонии призвала Киев не ждать подарка в вопросе вступления в ЕС

Украинским властям не стоит ждать подарка, а надо выполнить на 120 процентов требования для вступления в Евросоюз, предупредила премьер Эстонии Кайя Каллас в... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T03:00

2023-07-04T03:00

2023-07-04T08:49

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эстония

украина

кая каллас

владимир зеленский

евросоюз

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Украинским властям не стоит ждать подарка, а надо выполнить на 120 процентов требования для вступления в Евросоюз, предупредила премьер Эстонии Кайя Каллас в интервью изданию Express."Эта страна уже приложила много усилий, но я всегда напоминаю ее лидерам, что они должны довольствоваться выполнением того, что требует ЕС, не на 100 процентов, а на 110 процентов, даже на 120 процентов", — отметила она.По словам Каллас, украинским чиновникам придется проявить себя и последовать всем правилам ЕС.Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине статуса кандидата на вступление. Это лишь начало достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в таком статусе с 1999 года, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012. Пока последней в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20230703/nato-1881964108.html

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в мире, эстония, украина, кая каллас, владимир зеленский, евросоюз