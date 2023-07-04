Карчаа: ВСУ хотят ударить по ЗАЭС ракетой с радиоактивными отходами
В "Росэнергоатоме" сообщили о намерении Украины атаковать ЗАЭС в ночь на 5 июля
Энергоблоки Запорожской АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Киев в ночь на среду собирается атаковать ЗАЭС высокоточным оружием и беспилотниками-камикадзе, заявил советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".
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"Сегодня поступила информация, которую уполномочен озвучить: <...> 5 июля, буквально ночью, в темное время суток, ВСУ попытаются атаковать Запорожскую атомную энергостанцию с использованием высокоточных средств большой дальности и беспилотных летательных аппаратов — камикадзе", — сообщил он.
Одновременно с этим Украина планирует сбросить с воздушного судна боеприпас с радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южно-Украинской АЭС, отметил советник главы "Росэнергоатома".
"Резервный план сброса радиоактивных веществ предусматривает использование высокоточного снаряда "Точка-У", начиненного радиоактивными отходами", — уточнил Карчаа.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о ситуации с Запорожской АЭС, угрозы провокаций со стороны Киева постоянны. По его словам, это продемонстрировала диверсия на Каховской ГЭС.
В середине июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил доклад разведки и СБУ о планах Москвы якобы устроить теракт с выбросом радиации на ЗАЭС. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал эти слова бредом. Небензя отметил, что "участившиеся параноидальные утверждения" Киева настораживают.
В конце июня украинские власти на подконтрольных ВСУ территориях Запорожской области объявили учения на случай возникновения чрезвычайной ситуации на ЗАЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Украинские военные регулярно обстреливают город и прилегающую к нему территорию АЭС.