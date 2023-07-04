Рейтинг@Mail.ru
Карчаа: ВСУ хотят ударить по ЗАЭС ракетой с радиоактивными отходами - РИА Новости, 05.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:40 04.07.2023 (обновлено: 00:24 05.07.2023)
https://ria.ru/20230704/udar-1882249369.html
Карчаа: ВСУ хотят ударить по ЗАЭС ракетой с радиоактивными отходами
Карчаа: ВСУ хотят ударить по ЗАЭС ракетой с радиоактивными отходами - РИА Новости, 05.07.2023
Карчаа: ВСУ хотят ударить по ЗАЭС ракетой с радиоактивными отходами
Киев в ночь на среду собирается атаковать ЗАЭС высокоточным оружием и беспилотниками-камикадзе, заявил советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в эфире... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-04T20:40
2023-07-05T00:24
специальная военная операция на украине
украина
киев
росэнергоатом
дмитрий песков
владимир зеленский
москва
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878420521_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_12985d418ddc6f686d8c2b2da2d9968e.jpg
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Киев в ночь на среду собирается атаковать ЗАЭС высокоточным оружием и беспилотниками-камикадзе, заявил советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".&quot;Сегодня поступила информация, которую уполномочен озвучить: &lt;...&gt; 5 июля, буквально ночью, в темное время суток, ВСУ попытаются атаковать Запорожскую атомную энергостанцию с использованием высокоточных средств большой дальности и беспилотных летательных аппаратов — камикадзе&quot;, — сообщил он.Одновременно с этим Украина планирует сбросить с воздушного судна боеприпас с радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южно-Украинской АЭС, отметил советник главы "Росэнергоатома"."Резервный план сброса радиоактивных веществ предусматривает использование высокоточного снаряда "Точка-У", начиненного радиоактивными отходами", — уточнил Карчаа.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о ситуации с Запорожской АЭС, угрозы провокаций со стороны Киева постоянны. По его словам, это продемонстрировала диверсия на Каховской ГЭС.В середине июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил доклад разведки и СБУ о планах Москвы якобы устроить теракт с выбросом радиации на ЗАЭС. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал эти слова бредом. Небензя отметил, что "участившиеся параноидальные утверждения" Киева настораживают.В конце июня украинские власти на подконтрольных ВСУ территориях Запорожской области объявили учения на случай возникновения чрезвычайной ситуации на ЗАЭС.
https://ria.ru/20230704/zaes-1882095861.html
украина
киев
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878420521_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_1967694dffe43109d4cde7e48e7e926b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, росэнергоатом, дмитрий песков, владимир зеленский, москва, сергей лавров, запорожская аэс, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Росэнергоатом, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Москва, Сергей Лавров, Запорожская АЭС, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
Карчаа: ВСУ хотят ударить по ЗАЭС ракетой с радиоактивными отходами

В "Росэнергоатоме" сообщили о намерении Украины атаковать ЗАЭС в ночь на 5 июля

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС
Энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Энергоблоки Запорожской АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Киев в ночь на среду собирается атаковать ЗАЭС высокоточным оружием и беспилотниками-камикадзе, заявил советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".
«

"Сегодня поступила информация, которую уполномочен озвучить: <...> 5 июля, буквально ночью, в темное время суток, ВСУ попытаются атаковать Запорожскую атомную энергостанцию с использованием высокоточных средств большой дальности и беспилотных летательных аппаратов — камикадзе", — сообщил он.

Одновременно с этим Украина планирует сбросить с воздушного судна боеприпас с радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южно-Украинской АЭС, отметил советник главы "Росэнергоатома".
"Резервный план сброса радиоактивных веществ предусматривает использование высокоточного снаряда "Точка-У", начиненного радиоактивными отходами", — уточнил Карчаа.
Пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Киев отключил Запорожскую АЭС от Днепровской ЛЭП
Вчера, 12:01
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о ситуации с Запорожской АЭС, угрозы провокаций со стороны Киева постоянны. По его словам, это продемонстрировала диверсия на Каховской ГЭС.
В середине июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил доклад разведки и СБУ о планах Москвы якобы устроить теракт с выбросом радиации на ЗАЭС. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал эти слова бредом. Небензя отметил, что "участившиеся параноидальные утверждения" Киева настораживают.
В конце июня украинские власти на подконтрольных ВСУ территориях Запорожской области объявили учения на случай возникновения чрезвычайной ситуации на ЗАЭС.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Украинские военные регулярно обстреливают город и прилегающую к нему территорию АЭС.

Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевРосэнергоатомДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийМоскваСергей ЛавровЗапорожская АЭССлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала