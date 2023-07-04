https://ria.ru/20230704/udar-1882249369.html

Карчаа: ВСУ хотят ударить по ЗАЭС ракетой с радиоактивными отходами

Карчаа: ВСУ хотят ударить по ЗАЭС ракетой с радиоактивными отходами - РИА Новости, 05.07.2023

Карчаа: ВСУ хотят ударить по ЗАЭС ракетой с радиоактивными отходами

Киев в ночь на среду собирается атаковать ЗАЭС высокоточным оружием и беспилотниками-камикадзе, заявил советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в эфире... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-04T20:40

2023-07-04T20:40

2023-07-05T00:24

специальная военная операция на украине

украина

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дмитрий песков

владимир зеленский

москва

сергей лавров

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Киев в ночь на среду собирается атаковать ЗАЭС высокоточным оружием и беспилотниками-камикадзе, заявил советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24"."Сегодня поступила информация, которую уполномочен озвучить: <...> 5 июля, буквально ночью, в темное время суток, ВСУ попытаются атаковать Запорожскую атомную энергостанцию с использованием высокоточных средств большой дальности и беспилотных летательных аппаратов — камикадзе", — сообщил он.Одновременно с этим Украина планирует сбросить с воздушного судна боеприпас с радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южно-Украинской АЭС, отметил советник главы "Росэнергоатома"."Резервный план сброса радиоактивных веществ предусматривает использование высокоточного снаряда "Точка-У", начиненного радиоактивными отходами", — уточнил Карчаа.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о ситуации с Запорожской АЭС, угрозы провокаций со стороны Киева постоянны. По его словам, это продемонстрировала диверсия на Каховской ГЭС.В середине июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил доклад разведки и СБУ о планах Москвы якобы устроить теракт с выбросом радиации на ЗАЭС. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал эти слова бредом. Небензя отметил, что "участившиеся параноидальные утверждения" Киева настораживают.В конце июня украинские власти на подконтрольных ВСУ территориях Запорожской области объявили учения на случай возникновения чрезвычайной ситуации на ЗАЭС.

https://ria.ru/20230704/zaes-1882095861.html

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