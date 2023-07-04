https://ria.ru/20230704/udar-1882187311.html
"Мощный сигнал". СМИ сообщили о масштабном ударе России по ВСУ
"Мощный сигнал". СМИ сообщили о масштабном ударе России по ВСУ - РИА Новости, 04.07.2023
"Мощный сигнал". СМИ сообщили о масштабном ударе России по ВСУ
Российская армия эффективно глушит западные "умные" авиабомбы, применяемые ВСУ, пишет издание Business Insider со ссылкой на эксперта Королевского института... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T16:16
2023-07-04T16:16
2023-07-04T17:15
технологии
россия
вооруженные силы украины
gps
в мире
войска радиоэлектронной борьбы вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1864985322_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a49e1703f4eee3263d04a53f8eeb0e6.jpg
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Российская армия эффективно глушит западные "умные" авиабомбы, применяемые ВСУ, пишет издание Business Insider со ссылкой на эксперта Королевского института оборонных исследований Томаса Уитингтона."Вполне возможно, что проблема действительно сводится к мощности глушащего сигнала, который применяют русские", — указал специалист.По его словам, благодаря системам радиоэлектронной борьбы российская армия способна заглушить сигнал системы наведения GPS со спутников таких авиабомб, как JDAM, из-за чего ВСУ больше не могут рассчитывать на то, что какое-либо "умное" оружие будут достигать своих целей."Усилия России по борьбе с GPS являются частью масштабной кампании по ведению радиоэлектронной борьбы, которая также нарушает радиосвязь украинских сил и работу беспилотников", — отметили в материале.В Минобороны России 23 июня сообщали об уничтожении 15 снарядов РСЗО HIMARS и управляемых авиабомб JDAM с помощью систем ПВО.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230704/proval-1882161087.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1864985322_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0ca08fb7bd7f3e70ddb1c6ba8c3979e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, вооруженные силы украины, gps, в мире, войска радиоэлектронной борьбы вс рф
Технологии, Россия, Вооруженные силы Украины, GPS, В мире, Войска радиоэлектронной борьбы ВС РФ
"Мощный сигнал". СМИ сообщили о масштабном ударе России по ВСУ
Business Insider: российская армия эффективно глушит западные "умные" авиабомбы на Украине