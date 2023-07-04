https://ria.ru/20230704/udar-1882187311.html

"Мощный сигнал". СМИ сообщили о масштабном ударе России по ВСУ

"Мощный сигнал". СМИ сообщили о масштабном ударе России по ВСУ - РИА Новости, 04.07.2023

"Мощный сигнал". СМИ сообщили о масштабном ударе России по ВСУ

Российская армия эффективно глушит западные "умные" авиабомбы, применяемые ВСУ, пишет издание Business Insider со ссылкой на эксперта Королевского института... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T16:16

2023-07-04T16:16

2023-07-04T17:15

технологии

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вооруженные силы украины

gps

в мире

войска радиоэлектронной борьбы вс рф

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Российская армия эффективно глушит западные "умные" авиабомбы, применяемые ВСУ, пишет издание Business Insider со ссылкой на эксперта Королевского института оборонных исследований Томаса Уитингтона."Вполне возможно, что проблема действительно сводится к мощности глушащего сигнала, который применяют русские", — указал специалист.По его словам, благодаря системам радиоэлектронной борьбы российская армия способна заглушить сигнал системы наведения GPS со спутников таких авиабомб, как JDAM, из-за чего ВСУ больше не могут рассчитывать на то, что какое-либо "умное" оружие будут достигать своих целей."Усилия России по борьбе с GPS являются частью масштабной кампании по ведению радиоэлектронной борьбы, которая также нарушает радиосвязь украинских сил и работу беспилотников", — отметили в материале.В Минобороны России 23 июня сообщали об уничтожении 15 снарядов РСЗО HIMARS и управляемых авиабомб JDAM с помощью систем ПВО.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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технологии, россия, вооруженные силы украины, gps, в мире, войска радиоэлектронной борьбы вс рф