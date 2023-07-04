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"Мощный сигнал". СМИ сообщили о масштабном ударе России по ВСУ - РИА Новости, 04.07.2023
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16:16 04.07.2023 (обновлено: 17:15 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/udar-1882187311.html
"Мощный сигнал". СМИ сообщили о масштабном ударе России по ВСУ
"Мощный сигнал". СМИ сообщили о масштабном ударе России по ВСУ - РИА Новости, 04.07.2023
"Мощный сигнал". СМИ сообщили о масштабном ударе России по ВСУ
Российская армия эффективно глушит западные "умные" авиабомбы, применяемые ВСУ, пишет издание Business Insider со ссылкой на эксперта Королевского института... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T16:16
2023-07-04T17:15
технологии
россия
вооруженные силы украины
gps
в мире
войска радиоэлектронной борьбы вс рф
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Российская армия эффективно глушит западные "умные" авиабомбы, применяемые ВСУ, пишет издание Business Insider со ссылкой на эксперта Королевского института оборонных исследований Томаса Уитингтона.&quot;Вполне возможно, что проблема действительно сводится к мощности глушащего сигнала, который применяют русские&quot;, — указал специалист.По его словам, благодаря системам радиоэлектронной борьбы российская армия способна заглушить сигнал системы наведения GPS со спутников таких авиабомб, как JDAM, из-за чего ВСУ больше не могут рассчитывать на то, что какое-либо "умное" оружие будут достигать своих целей.&quot;Усилия России по борьбе с GPS являются частью масштабной кампании по ведению радиоэлектронной борьбы, которая также нарушает радиосвязь украинских сил и работу беспилотников&quot;, — отметили в материале.В Минобороны России 23 июня сообщали об уничтожении 15 снарядов РСЗО HIMARS и управляемых авиабомб JDAM с помощью систем ПВО.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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технологии, россия, вооруженные силы украины, gps, в мире, войска радиоэлектронной борьбы вс рф
Технологии, Россия, Вооруженные силы Украины, GPS, В мире, Войска радиоэлектронной борьбы ВС РФ
"Мощный сигнал". СМИ сообщили о масштабном ударе России по ВСУ

Business Insider: российская армия эффективно глушит западные "умные" авиабомбы на Украине

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Российская армия эффективно глушит западные "умные" авиабомбы, применяемые ВСУ, пишет издание Business Insider со ссылкой на эксперта Королевского института оборонных исследований Томаса Уитингтона.
«

"Вполне возможно, что проблема действительно сводится к мощности глушащего сигнала, который применяют русские", — указал специалист.

По его словам, благодаря системам радиоэлектронной борьбы российская армия способна заглушить сигнал системы наведения GPS со спутников таких авиабомб, как JDAM, из-за чего ВСУ больше не могут рассчитывать на то, что какое-либо "умное" оружие будут достигать своих целей.
«

"Усилия России по борьбе с GPS являются частью масштабной кампании по ведению радиоэлектронной борьбы, которая также нарушает радиосвязь украинских сил и работу беспилотников", — отметили в материале.

В Минобороны России 23 июня сообщали об уничтожении 15 снарядов РСЗО HIMARS и управляемых авиабомб JDAM с помощью систем ПВО.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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