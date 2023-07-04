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В САР с 5 июля начнутся совместные российско-сирийские учения
В САР с 5 июля начнутся совместные российско-сирийские учения - РИА Новости, 04.07.2023
В САР с 5 июля начнутся совместные российско-сирийские учения
Совместные российско-сирийские военные учения начнутся с 5 июля на территории Сирии, они продлятся 6 суток, сообщил на брифинге замруководителя российского... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T22:26
2023-07-04T22:26
2023-07-04T22:26
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Совместные российско-сирийские военные учения начнутся с 5 июля на территории Сирии, они продлятся 6 суток, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. "С 5 июля на территории Сирии начинаются совместные российско-сирийские учения, которые продлятся 6 суток. В ходе учений запланирована отработка вопросов совместных действий авиации, сил и средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы при отражении ударов средств воздушного нападения", - сказал Гуринов на брифинге. Также Гуринов уточнил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела позиций правительственных войск со стороны запрещенных в России террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"*. Контр-адмирал добавил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных сил со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"*. В Провинции Алеппо - два обстрела, в Провинции Латакия - один обстрел.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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россия, сирия, в мире
В САР с 5 июля начнутся совместные российско-сирийские учения
ЦПВС: в САР с 5 июля начнутся совместные российско-сирийские военные учения
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Совместные российско-сирийские военные учения начнутся с 5 июля на территории Сирии, они продлятся 6 суток, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.
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"С 5 июля на территории Сирии начинаются совместные российско-сирийские учения, которые продлятся 6 суток. В ходе учений запланирована отработка вопросов совместных действий авиации, сил и средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы при отражении ударов средств воздушного нападения", - сказал Гуринов на брифинге.
Также Гуринов уточнил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела позиций правительственных войск со стороны запрещенных в России террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"*.
Контр-адмирал добавил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных сил со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"*. В Провинции Алеппо - два обстрела, в Провинции Латакия - один обстрел.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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