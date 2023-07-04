https://ria.ru/20230704/trudnosti-1882147883.html

Единые требования к словарям позволят устранить трудности – эксперт

Единые требования к словарям позволят устранить трудности – эксперт - РИА Новости, 04.07.2023

Единые требования к словарям позволят устранить трудности – эксперт

Единые требования к составлению нормативных словарей приведут к устранению возникающих трудностей в интерпретации отдельных понятий и определений в сфере... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T14:20

2023-07-04T14:20

2023-07-04T14:20

год педагога и наставника

общество

московский педагогический государственный университет

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Единые требования к составлению нормативных словарей приведут к устранению возникающих трудностей в интерпретации отдельных понятий и определений в сфере нормативности, считает ректор Московского педагогического государственного университета доктор исторических наук академик РАО Алексей Лубков."Сформированный новый корпус словарей и грамматик выступит в качестве ориентира для правильной русской речи, будет способствовать воспитанию бережного отношения к русскому языку и сохранению русской культуры, укреплению и развитию русского языка как государственного. Словари такого типа будут являться источником точной информации и основой создания грамотных текстов, средством обучения и воспитания", – сказал Алексей Лубков.Ректор МПГУ назвал инициативу правительства Российской Федерации о введении списка нормативных словарей своевременной. "С одной стороны, существует языковая система с ее нормами и правилами, с другой – стихия живой разговорной речи, которая не всегда укладывается в строгие рамки кодификации. Нормативные лексикографические источники и грамматики предполагается подвергать обновлению раз в пять лет, что тоже делает инициативу современной, отражающей динамику культурно-образовательного развития России. К тому же существующие сегодня словари и справочники порой дают разноречивую информацию по тем или иным языковым вопросам", – подчеркнул эксперт.Алексей Лубков отметил, что инициатива предполагает участие в подаче заявок на включение в список нормативных изданий словарей и справочников научных организаций и вузов. "Экспертное сообщество также будет формироваться из профессионалов разных научных и образовательных организаций. Это обеспечит и академическую высоту, и определенную демократичность, и открытость процесса формирования корпуса нормативных словарей, справочников и грамматик", – заявил он.Доктор исторических наук также отметил ценность подобных инновационных идей, касающихся важнейшей знаково-символической сферы – нашего языка.Напомним, накануне был установлен порядок формирования и утверждения списка нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации.Перечень нормативных словарей, справочников и грамматик станет первым единым комплексом справочной информации о нормах современного русского литературного языка. Список словарей будет утверждать Правительство Российской Федерации на основании предложений Правительственной комиссии по русскому языку.Также нормативные словари будут издаваться в электронном виде и размещаться в открытом доступе. Их переиздание будет проходить не реже одного раза в пять лет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, московский педагогический государственный университет