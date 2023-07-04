https://ria.ru/20230704/treyler-1882100224.html

Пятый угол. Трейлер

Пятый угол. Трейлер - РИА Новости, 04.07.2023

Пятый угол. Трейлер

Что плохого в камине внутри квартиры, чем ремонт отличается от перепланировки и почему нельзя завещать квартиру коту, но можно – другому государству. Реально ли жить в квартире площадью 15 "квадратов" и как вернуть подаренную недвижимость, если новый собственник "плохо себя ведет".

2023-07-04T12:00

2023-07-04T12:00

2023-07-04T12:20

пятый угол

подкаст

недвижимость

f.a.q. – риа недвижимость

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Пятый угол. Трейлер Подкаст про недвижимость, архитектуру и ЖКХ. Рушим стереотипы о строительстве, узнаем как покупать, продавать и ремонтировать жилье, разбираем вопросы урбанистики. А еще учимся жить в собственных квартирах и обсуждаем истории, главными героями которых вы точно не захотите стать. audio/mpeg

Пятый угол. Трейлер Подкаст про недвижимость, архитектуру и ЖКХ. Рушим стереотипы о строительстве, узнаем как покупать, продавать и ремонтировать жилье, разбираем вопросы урбанистики. А еще учимся жить в собственных квартирах и обсуждаем истории, главными героями которых вы точно не захотите стать. audio/mpeg

Журналисты РИА Новости Недвижимость Полина Ермилова и Марина Трашкова выясняют, как сэкономить на счетах за квартиру, можно ли лишить наследства нелюбимых членов семьи, как сохранить добрые отношения с самыми надоедливыми соседями, и почему красота дома не гарантирует комфортного проживания. Разобраться помогут эксперты - риелторы, архитекторы, юристы, застройщики, дизайнеры, урбанисты и даже психологи.Подкаст "Пятый угол" выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте, и в телеграм-канале РИА Недвижимость. Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Андрей Темнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, недвижимость, f.a.q. – риа недвижимость, аудио