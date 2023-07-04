https://ria.ru/20230704/treyler-1882100224.html
Пятый угол. Трейлер
Пятый угол. Трейлер - РИА Новости, 04.07.2023
Пятый угол. Трейлер
Что плохого в камине внутри квартиры, чем ремонт отличается от перепланировки и почему нельзя завещать квартиру коту, но можно – другому государству. Реально ли жить в квартире площадью 15 "квадратов" и как вернуть подаренную недвижимость, если новый собственник "плохо себя ведет".
2023-07-04T12:00
2023-07-04T12:00
2023-07-04T12:20
пятый угол
подкаст
недвижимость
f.a.q. – риа недвижимость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882100097_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_7cd78358bdb1d55a5be4dea788c0002b.jpg
Пятый угол. Трейлер
Подкаст про недвижимость, архитектуру и ЖКХ. Рушим стереотипы о строительстве, узнаем как покупать, продавать и ремонтировать жилье, разбираем вопросы урбанистики. А еще учимся жить в собственных квартирах и обсуждаем истории, главными героями которых вы точно не захотите стать.
audio/mpeg
Пятый угол. Трейлер
Подкаст про недвижимость, архитектуру и ЖКХ. Рушим стереотипы о строительстве, узнаем как покупать, продавать и ремонтировать жилье, разбираем вопросы урбанистики. А еще учимся жить в собственных квартирах и обсуждаем истории, главными героями которых вы точно не захотите стать.
audio/mpeg
Журналисты РИА Новости Недвижимость Полина Ермилова и Марина Трашкова выясняют, как сэкономить на счетах за квартиру, можно ли лишить наследства нелюбимых членов семьи, как сохранить добрые отношения с самыми надоедливыми соседями, и почему красота дома не гарантирует комфортного проживания. Разобраться помогут эксперты - риелторы, архитекторы, юристы, застройщики, дизайнеры, урбанисты и даже психологи.Подкаст "Пятый угол" выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте, и в телеграм-канале РИА Недвижимость. Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Андрей Темнов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882100097_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_92ad6306cb6e84da9be613cf518408ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подкаст, недвижимость, f.a.q. – риа недвижимость, аудио
Пятый угол, Подкаст, Недвижимость, F.A.Q. – РИА Недвижимость
Пятый угол. Трейлер
Что плохого в камине внутри квартиры, чем ремонт отличается от перепланировки и почему нельзя завещать квартиру коту, но можно – другому государству. Реально ли жить в квартире площадью 15 "квадратов" и как вернуть подаренную недвижимость, если новый собственник "плохо себя ведет".