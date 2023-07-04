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Пятый угол. Трейлер - РИА Новости, 04.07.2023
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Пятый угол
 
12:00 04.07.2023 (обновлено: 12:20 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/treyler-1882100224.html
Пятый угол. Трейлер
Пятый угол. Трейлер - РИА Новости, 04.07.2023
Пятый угол. Трейлер
Что плохого в камине внутри квартиры, чем ремонт отличается от перепланировки и почему нельзя завещать квартиру коту, но можно – другому государству. Реально ли жить в квартире площадью 15 "квадратов" и как вернуть подаренную недвижимость, если новый собственник "плохо себя ведет".
2023-07-04T12:00
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пятый угол
подкаст
недвижимость
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Пятый угол. Трейлер
Подкаст про недвижимость, архитектуру и ЖКХ. Рушим стереотипы о строительстве, узнаем как покупать, продавать и ремонтировать жилье, разбираем вопросы урбанистики. А еще учимся жить в собственных квартирах и обсуждаем истории, главными героями которых вы точно не захотите стать.
audio/mpeg
Пятый угол. Трейлер
Подкаст про недвижимость, архитектуру и ЖКХ. Рушим стереотипы о строительстве, узнаем как покупать, продавать и ремонтировать жилье, разбираем вопросы урбанистики. А еще учимся жить в собственных квартирах и обсуждаем истории, главными героями которых вы точно не захотите стать.
audio/mpeg
Журналисты РИА Новости Недвижимость Полина Ермилова и Марина Трашкова выясняют, как сэкономить на счетах за квартиру, можно ли лишить наследства нелюбимых членов семьи, как сохранить добрые отношения с самыми надоедливыми соседями, и почему красота дома не гарантирует комфортного проживания. Разобраться помогут эксперты - риелторы, архитекторы, юристы, застройщики, дизайнеры, урбанисты и даже психологи.Подкаст "Пятый угол" выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте, и в телеграм-канале РИА Недвижимость. Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Андрей Темнов
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подкаст, недвижимость, f.a.q. – риа недвижимость, аудио
Пятый угол, Подкаст, Недвижимость, F.A.Q. – РИА Недвижимость

Пятый угол. Трейлер

Пятый угол
Пятый угол. Трейлер
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Что плохого в камине внутри квартиры, чем ремонт отличается от перепланировки и почему нельзя завещать квартиру коту, но можно – другому государству. Реально ли жить в квартире площадью 15 "квадратов" и как вернуть подаренную недвижимость, если новый собственник "плохо себя ведет".
Журналисты РИА Новости Недвижимость Полина Ермилова и Марина Трашкова выясняют, как сэкономить на счетах за квартиру, можно ли лишить наследства нелюбимых членов семьи, как сохранить добрые отношения с самыми надоедливыми соседями, и почему красота дома не гарантирует комфортного проживания.
Разобраться помогут эксперты - риелторы, архитекторы, юристы, застройщики, дизайнеры, урбанисты и даже психологи.

Подкаст "Пятый угол" выходит по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:
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Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте, и в телеграм-канале РИА Недвижимость.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
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Монтаж: Андрей Темнов
 
Пятый уголПодкастНедвижимостьF.A.Q. – РИА Недвижимость
 
 
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