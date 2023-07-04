https://ria.ru/20230704/tragediya-1882035298.html
В Екатеринбурге от удара током погиб подросток
В Екатеринбурге от удара током погиб подросток - РИА Новости, 04.07.2023
В Екатеринбурге от удара током погиб подросток
Подросток в Екатеринбурге погиб от удара током, когда полез за мячом на трансформаторную подстанцию, второй юноша получил травму, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T01:09
2023-07-04T01:09
2023-07-04T01:09
происшествия
екатеринбург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Подросток в Екатеринбурге погиб от удара током, когда полез за мячом на трансформаторную подстанцию, второй юноша получил травму, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. По информации ведомства, вечером в понедельник в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что у дома на улице Советской в Екатеринбурге 15-летний подросток получил поражение электрическим током и впоследствии скончался. "По предварительным данным, юноша получил травму, когда залез за мячом на трансформаторную подстанцию. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – уточняет СК. Как добавил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, в результате инцидента также пострадал 15-летний юноша, ему оказывается необходимая помощь в больнице.
https://ria.ru/20230703/delo-1882014064.html
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происшествия, екатеринбург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Екатеринбурге от удара током погиб подросток
СК: в Екатеринбурге от удара током погиб подросток, еще один получил травму
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Подросток в Екатеринбурге погиб от удара током, когда полез за мячом на трансформаторную подстанцию, второй юноша получил травму, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
По информации ведомства, вечером в понедельник в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что у дома на улице Советской в Екатеринбурге 15-летний подросток получил поражение электрическим током и впоследствии скончался.
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"По предварительным данным, юноша получил травму, когда залез за мячом на трансформаторную подстанцию. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – уточняет СК.
Как добавил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых
, в результате инцидента также пострадал 15-летний юноша, ему оказывается необходимая помощь в больнице.
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