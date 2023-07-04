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Токаев заявил о помощи Байдена в укреплении безопасности Центральной Азии - РИА Новости, 04.07.2023
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06:53 04.07.2023 (обновлено: 15:57 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/tokaev-1882047450.html
Токаев заявил о помощи Байдена в укреплении безопасности Центральной Азии
Токаев заявил о помощи Байдена в укреплении безопасности Центральной Азии - РИА Новости, 04.07.2023
Токаев заявил о помощи Байдена в укреплении безопасности Центральной Азии
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму американскому коллеге Джо Байдену по случаю Дня независимости США, в которой... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T06:53
2023-07-04T15:57
в мире
казахстан
сша
центральная азия
касым-жомарт токаев
джо байден
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АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму американскому коллеге Джо Байдену по случаю Дня независимости США, в которой высказал признательность за поддержку в укреплении безопасности в Центральной Азии, сообщила во вторник пресс-служба казахстанского лидера.Токаев отметил поступательное развитие казахско-американского расширенного стратегического партнерства в сферах обеспечения безопасности, энергетики, отношений между народами двух стран, привлечения инвестиций и борьбы с изменением климата."В телеграмме лидера Казахстана высказана признательность за поддержку в деле укрепления безопасности и взаимосвязанности региона Центральной Азии", — говорится в сообщении.Казахстанский лидер также выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии сотрудничества во всех сферах.
https://ria.ru/20230228/ssha-1854914178.html
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в мире, казахстан, сша, центральная азия, касым-жомарт токаев, джо байден
В мире, Казахстан, США, Центральная Азия, Касым-Жомарт Токаев, Джо Байден
Токаев заявил о помощи Байдена в укреплении безопасности Центральной Азии

Токаев поблагодарил Байдена за поддержку в укреплении безопасности в Центральной Азии

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКасым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму американскому коллеге Джо Байдену по случаю Дня независимости США, в которой высказал признательность за поддержку в укреплении безопасности в Центральной Азии, сообщила во вторник пресс-служба казахстанского лидера.
Токаев отметил поступательное развитие казахско-американского расширенного стратегического партнерства в сферах обеспечения безопасности, энергетики, отношений между народами двух стран, привлечения инвестиций и борьбы с изменением климата.
Президент Казахстана Касым-Жомарт - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
США выразили поддержку политическим реформам Токаева
28 февраля, 17:35
"В телеграмме лидера Казахстана высказана признательность за поддержку в деле укрепления безопасности и взаимосвязанности региона Центральной Азии", — говорится в сообщении.
Казахстанский лидер также выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии сотрудничества во всех сферах.
Флаги Казахстана и России - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Казахстан тесно работает с США для избежания вторичных санкций
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В миреКазахстанСШАЦентральная АзияКасым-Жомарт ТокаевДжо Байден
 
 
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