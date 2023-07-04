https://ria.ru/20230704/tokaev-1882047450.html

Токаев заявил о помощи Байдена в укреплении безопасности Центральной Азии

Токаев заявил о помощи Байдена в укреплении безопасности Центральной Азии - РИА Новости, 04.07.2023

Токаев заявил о помощи Байдена в укреплении безопасности Центральной Азии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму американскому коллеге Джо Байдену по случаю Дня независимости США, в которой... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T06:53

2023-07-04T06:53

2023-07-04T15:57

в мире

казахстан

сша

центральная азия

касым-жомарт токаев

джо байден

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АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму американскому коллеге Джо Байдену по случаю Дня независимости США, в которой высказал признательность за поддержку в укреплении безопасности в Центральной Азии, сообщила во вторник пресс-служба казахстанского лидера.Токаев отметил поступательное развитие казахско-американского расширенного стратегического партнерства в сферах обеспечения безопасности, энергетики, отношений между народами двух стран, привлечения инвестиций и борьбы с изменением климата."В телеграмме лидера Казахстана высказана признательность за поддержку в деле укрепления безопасности и взаимосвязанности региона Центральной Азии", — говорится в сообщении.Казахстанский лидер также выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии сотрудничества во всех сферах.

https://ria.ru/20230228/ssha-1854914178.html

https://ria.ru/20230228/sanktsii-1854884903.html

казахстан

сша

центральная азия

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в мире, казахстан, сша, центральная азия, касым-жомарт токаев, джо байден