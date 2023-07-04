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На севере Приморья обнаружили спасенного ранее тигра без клыка - РИА Новости, 04.07.2023
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02:56 04.07.2023 (обновлено: 09:43 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/tigr-1882038777.html
На севере Приморья обнаружили спасенного ранее тигра без клыка
На севере Приморья обнаружили спасенного ранее тигра без клыка - РИА Новости, 04.07.2023
На севере Приморья обнаружили спасенного ранее тигра без клыка
Спасенный в Приморье раненый тигр, которому удалили клык, после выпуска в дикую природу показался на фотоловушке в заповеднике на севере региона: он в хорошей... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T02:56
2023-07-04T09:43
хорошие новости
общество
россия
центр "амурский тигр"
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл — РИА Новости. Спасенный в Приморье раненый тигр, которому удалили клык, после выпуска в дикую природу показался на фотоловушке в заповеднике на севере региона: он в хорошей форме и ведет себя спокойно, сообщает Центр "Амурский тигр". Тигр загрыз несколько собак на окраине села Верхний Перевал Пожарского района Приморья. Зверя пытались отогнать от населенного пункта, но безуспешно. Его отловили в конце февраля 2022 года и доставили в центр реабилитации в приморское село Алексеевка. При осмотре обнаружили, что у тигра поранена лапа, ее прооперировали, а также ему удалили больной клык. До конца мая 2022 года молодой хищник восстановил здоровье и прибавил в весе, после чего его выпустили в дикую природу. "Выпускник центра реабилитации сфотографировался в Сихотэ-Алинском заповеднике. &lt;…&gt; "Мальчик" заметно подрос. Он в превосходной форме, что говорит нам о том, что с добычей пропитания проблем нет, даже с тремя клыками. Там, где он провел этот год, в Красноармейском и на юге Тернейского района, все в порядке с копытными", — рассказали в центре. Отмечается, что спутниковый ошейник на хищнике продолжает работать, и специалисты знают о передвижениях тигра. После выпуска в тайгу он ведет себя спокойно, конфликтных ситуаций не провоцирует, сообщили в пресс-службе.Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты. Он занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. Согласно результатам сплошного учета, всего в стране находятся порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
https://ria.ru/20230623/leopard-1879904690.html
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общество, россия, центр "амурский тигр"
Хорошие новости, Общество, Россия, Центр "Амурский тигр"
На севере Приморья обнаружили спасенного ранее тигра без клыка

"Амурский тигр": спасенный тигр без клыка показался на севере Приморья, он в хорошей форме

© Фото : Центр "Амурский тигр"Тигр "сфотографировался" в Сихотэ-Алинском заповеднике
Тигр сфотографировался в Сихотэ-Алинском заповеднике - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Фото : Центр "Амурский тигр"
Тигр "сфотографировался" в Сихотэ-Алинском заповеднике
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 июл — РИА Новости. Спасенный в Приморье раненый тигр, которому удалили клык, после выпуска в дикую природу показался на фотоловушке в заповеднике на севере региона: он в хорошей форме и ведет себя спокойно, сообщает Центр "Амурский тигр".
Тигр загрыз несколько собак на окраине села Верхний Перевал Пожарского района Приморья. Зверя пытались отогнать от населенного пункта, но безуспешно. Его отловили в конце февраля 2022 года и доставили в центр реабилитации в приморское село Алексеевка. При осмотре обнаружили, что у тигра поранена лапа, ее прооперировали, а также ему удалили больной клык. До конца мая 2022 года молодой хищник восстановил здоровье и прибавил в весе, после чего его выпустили в дикую природу.
"Выпускник центра реабилитации сфотографировался в Сихотэ-Алинском заповеднике. <…> "Мальчик" заметно подрос. Он в превосходной форме, что говорит нам о том, что с добычей пропитания проблем нет, даже с тремя клыками. Там, где он провел этот год, в Красноармейском и на юге Тернейского района, все в порядке с копытными", — рассказали в центре.
Отмечается, что спутниковый ошейник на хищнике продолжает работать, и специалисты знают о передвижениях тигра. После выпуска в тайгу он ведет себя спокойно, конфликтных ситуаций не провоцирует, сообщили в пресс-службе.
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