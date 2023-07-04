https://ria.ru/20230704/tigr-1882038777.html

На севере Приморья обнаружили спасенного ранее тигра без клыка

На севере Приморья обнаружили спасенного ранее тигра без клыка - РИА Новости, 04.07.2023

На севере Приморья обнаружили спасенного ранее тигра без клыка

Спасенный в Приморье раненый тигр, которому удалили клык, после выпуска в дикую природу показался на фотоловушке в заповеднике на севере региона: он в хорошей... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T02:56

2023-07-04T02:56

2023-07-04T09:43

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центр "амурский тигр"

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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл — РИА Новости. Спасенный в Приморье раненый тигр, которому удалили клык, после выпуска в дикую природу показался на фотоловушке в заповеднике на севере региона: он в хорошей форме и ведет себя спокойно, сообщает Центр "Амурский тигр". Тигр загрыз несколько собак на окраине села Верхний Перевал Пожарского района Приморья. Зверя пытались отогнать от населенного пункта, но безуспешно. Его отловили в конце февраля 2022 года и доставили в центр реабилитации в приморское село Алексеевка. При осмотре обнаружили, что у тигра поранена лапа, ее прооперировали, а также ему удалили больной клык. До конца мая 2022 года молодой хищник восстановил здоровье и прибавил в весе, после чего его выпустили в дикую природу. "Выпускник центра реабилитации сфотографировался в Сихотэ-Алинском заповеднике. <…> "Мальчик" заметно подрос. Он в превосходной форме, что говорит нам о том, что с добычей пропитания проблем нет, даже с тремя клыками. Там, где он провел этот год, в Красноармейском и на юге Тернейского района, все в порядке с копытными", — рассказали в центре. Отмечается, что спутниковый ошейник на хищнике продолжает работать, и специалисты знают о передвижениях тигра. После выпуска в тайгу он ведет себя спокойно, конфликтных ситуаций не провоцирует, сообщили в пресс-службе.Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты. Он занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. Согласно результатам сплошного учета, всего в стране находятся порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.

https://ria.ru/20230623/leopard-1879904690.html

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общество, россия, центр "амурский тигр"