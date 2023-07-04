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В Великом Новгороде загорелась Лужская ТЭЦ - РИА Новости, 04.07.2023
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20:56 04.07.2023 (обновлено: 21:16 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/tets-1882250744.html
В Великом Новгороде загорелась Лужская ТЭЦ
В Великом Новгороде загорелась Лужская ТЭЦ - РИА Новости, 04.07.2023
В Великом Новгороде загорелась Лужская ТЭЦ
В ГУ МЧС России по региону подтвердили РИА Новости, что в Великом Новгороде горит Лужская ТЭЦ. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T20:56
2023-07-04T21:16
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
великий новгород
россия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 июл - РИА Новости. В ГУ МЧС России по региону подтвердили РИА Новости, что в Великом Новгороде горит Лужская ТЭЦ.Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что в Великом Новгороде начался пожар на производственном объекте, который находится на Лужском Шоссе. Площадь пожара составила 2,3 тысячи квадратных метров."Возгорание произошло на ТЭЦ на Лужском шоссе. В 19:07 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре. Работа по тушению продолжается. Дорога перекрыта", - сообщили в МЧС по региону.Лужская ТЭЦ находится по адресу: Лужское шоссе, дом 4. Введена в эксплуатацию в 2009 году. Она обеспечивает резерв системы теплоснабжения Великого Новгорода.
https://ria.ru/20230704/pozhar-1882242234.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), великий новгород, россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Великий Новгород, Россия
В Великом Новгороде загорелась Лужская ТЭЦ

В МЧС подтвердили, что в Великом Новгороде загорелась Лужская ТЭЦ

© МЧС РоссииЛиквидация пожара на ТЭЦ в Великом Новгороде. Кадр видео
Ликвидация пожара на ТЭЦ в Великом Новгороде. Кадр видео
© МЧС России
Ликвидация пожара на ТЭЦ в Великом Новгороде. Кадр видео
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 июл - РИА Новости. В ГУ МЧС России по региону подтвердили РИА Новости, что в Великом Новгороде горит Лужская ТЭЦ.
Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что в Великом Новгороде начался пожар на производственном объекте, который находится на Лужском Шоссе. Площадь пожара составила 2,3 тысячи квадратных метров.
"Возгорание произошло на ТЭЦ на Лужском шоссе. В 19:07 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре. Работа по тушению продолжается. Дорога перекрыта", - сообщили в МЧС по региону.
Лужская ТЭЦ находится по адресу: Лужское шоссе, дом 4. Введена в эксплуатацию в 2009 году. Она обеспечивает резерв системы теплоснабжения Великого Новгорода.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Великий НовгородРоссия
 
 
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