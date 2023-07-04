https://ria.ru/20230704/terroristy-1882033998.html

Главарь террористического РДК рассказал, как Киев поддерживает боевиков

Главарь террористического РДК рассказал, как Киев поддерживает боевиков - РИА Новости, 04.07.2023

Главарь террористического РДК рассказал, как Киев поддерживает боевиков

Главарь принимавшей участие в нападениях на территорию России террористической организации "Русский добровольческий корпус" (запрещена в России) Денис Капустин... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T00:55

2023-07-04T00:55

2023-07-04T00:58

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Главарь принимавшей участие в нападениях на территорию России террористической организации "Русский добровольческий корпус" (запрещена в России) Денис Капустин в интервью немецкой газета Bild заявил, что украинские власти поддерживает боевиков этой группировки, чем опроверг заявления Киева, который всячески отнекивался от обвинений в сотрудничестве с так называемой РДК.Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на агентурные данные и предоставив соответствующие видеокадры от сторонников из Харьковской области, сообщил РИА Новости 14 июня, что так называемый "Русский добровольческий корпус", боевики которого участвовали в нападении Украины на Брянскую и Белгородскую области, входит в националистическое диверсионное подразделение "Кракен", сформированное главарями полка "Азов"* и главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.Капустин был заочно арестован 3 апреля Басманным судом Москвы, ему вменяют незаконный оборот оружия, оборот взрывных устройств и теракт, повлекший умышленное причинение смерти. По информации ФСБ, он участвует в боевых действиях на стороне Украины, в 2022 году организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в этом – нападение на Брянскую область и покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева, которое было предотвращено. Капустин внесен в перечень террористов и экстремистов и объявлен в розыск."Нас поддерживает то, что мы можем полностью положиться на логистику и инфраструктуру украинской армии. Речь идет о транспортировке раненых внутри Украины, о логистике в целом или об общей информации, в том числе о том, где мы можем поселиться и что касается сотрудничества с пограничной службой. В противном случае как большая вооруженная группа мы не можем просто войти и выйти (за границу)", - сказал он.Издание отмечает, что Киев не признает, что поддерживает боевиков.По словам террориста, в конце месяца у боевиков "запланировано что-то крупное".Газета пишет, что ее корреспонденты общались с Капустиным на территории Украины. Въезд в ЕС ему запрещен в связи с неонацистскими взглядами.2 марта с Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа. Согласно официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Один из них вез детей - десятилетнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение.Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Силовики провели мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером в тот же день ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.22 мая украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. На следующий день Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте.По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов ранения получили 13 человек. Губернатор сообщил об одном погибшем мирном жителе.Подразделение "Кракен" было создано в марте 2022 года боевиками "Азова"* и ГУР, командир "Кракена" Сергей Величко был объявлен МВД РФ в розыск по обвинению в пытках российских военнопленных. Как рассказывали РИА Новости в полиции ЛНР, "Кракен" особо отличился на харьковском направлении, где его боевики издевались над мирными жителями и военнопленными.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230428/diversiya-1868482680.html

https://ria.ru/20230627/lisichansk-1880723645.html

https://ria.ru/20230701/instruktory-1881622096.html

https://ria.ru/20230628/vyplaty-1880812562.html

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украина, россия, белгородская область, фсб, bild, в мире