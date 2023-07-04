https://ria.ru/20230704/tekhnika-1882224305.html
Медведев предложил передать конфискованную технику российской армии
Медведев предложил передать конфискованную технику российской армии - РИА Новости, 04.07.2023
Медведев предложил передать конфискованную технику российской армии
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил принять меры по оперативной передаче конфискованной техники российским войскам, участвующим в специальной... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T18:15
2023-07-04T18:15
2023-07-04T18:30
дмитрий медведев
россия
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил принять меры по оперативной передаче конфискованной техники российским войскам, участвующим в специальной военной операции, отметив, что в регионах России сейчас находится довольно много таких средств."Я получаю информацию, об этом пишут, да и журналисты высказываются, военкоры высказываются о том, что в различных регионах нашей страны находится довольно много конфиската у браконьеров, разных контрабандистов и других нарушителей. Это техника, которая может быть использована в зоне специальной военной операции", - сказал Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ контрактниками.По словам Медведева, речь идет о быстроходных катерах, автомобилях, гусеничной и иной технике. Зампредседателя Совбеза РФ подчеркнул, что в таких средствах безусловно нуждаются Вооруженные силы РФ, несмотря на то, что государство существенно нарастило темпы поставок вооружений."По различным причинам, вполне формальным конечно, этот конфискат не передается на нужды специальной военной операции. И хотя в отдельных регионах об этом уже было сказано, но решение здесь должно быть принято на федеральном уровне, потому что за реализацию конфискованных объектов отвечают федеральные ведомства. Поэтому я предлагаю Генеральной прокуратуре, Федеральной службе безопасности, Федеральной таможенной службе в необходимых, наверное, параметрах и Росимуществу совместно с региональными органами власти в самый кратчайший срок разобраться с этой ситуацией и при участии министерства обороны принять меры по оперативной передаче такой техники нашим войскам", - сказал он.
https://ria.ru/20230704/medvedev-1882226591.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий медведев, россия, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Дмитрий Медведев, Россия, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Медведев предложил передать конфискованную технику российской армии
Медведев предложил принять меры по оперативной передаче конфискованной техники в ВС России
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил принять меры по оперативной передаче конфискованной техники российским войскам, участвующим в специальной военной операции, отметив, что в регионах России сейчас находится довольно много таких средств.
"Я получаю информацию, об этом пишут, да и журналисты высказываются, военкоры высказываются о том, что в различных регионах нашей страны находится довольно много конфиската у браконьеров, разных контрабандистов и других нарушителей. Это техника, которая может быть использована в зоне специальной военной операции", - сказал Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ контрактниками.
По словам Медведева, речь идет о быстроходных катерах, автомобилях, гусеничной и иной технике. Зампредседателя Совбеза РФ подчеркнул, что в таких средствах безусловно нуждаются Вооруженные силы РФ, несмотря на то, что государство существенно нарастило темпы поставок вооружений.
"По различным причинам, вполне формальным конечно, этот конфискат не передается на нужды специальной военной операции. И хотя в отдельных регионах об этом уже было сказано, но решение здесь должно быть принято на федеральном уровне, потому что за реализацию конфискованных объектов отвечают федеральные ведомства. Поэтому я предлагаю Генеральной прокуратуре, Федеральной службе безопасности, Федеральной таможенной службе в необходимых, наверное, параметрах и Росимуществу
совместно с региональными органами власти в самый кратчайший срок разобраться с этой ситуацией и при участии министерства обороны принять меры по оперативной передаче такой техники нашим войскам", - сказал он.
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