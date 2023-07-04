https://ria.ru/20230704/tekhas-1882168049.html

При стрельбе в Техасе погибли три человека

При стрельбе в Техасе погибли три человека - РИА Новости, 04.07.2023

При стрельбе в Техасе погибли три человека

По меньшей мере трое погибли, восемь человек ранены в результате стрельбы, произошедшей ночью в городе Форт-Уэрт в штате Техас, сообщает телеканал CNN со... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T15:13

2023-07-04T15:13

2023-07-04T15:13

в мире

техас

форт-уэрт

сша

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. По меньшей мере трое погибли, восемь человек ранены в результате стрельбы, произошедшей ночью в городе Форт-Уэрт в штате Техас, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление полиции. "У нас была стрельба. Похоже, у нас было несколько жертв, которые были застрелены", - приводит телеканал заявление капитана полицейского участка города Шона Мюррея. Полицейский добавил, что все пострадавшие были доставлены в больницы и отметил, что "еще рано говорить" о том, была ли стрельба связана с бандитскими группировками, бытовым конфликтом или чем-то иным. Телеканал ранее сообщал о еще одной стрельбе, которая произошла этой ночью в США. В результате ночной перестрелки в американской Филадельфии погибли пять человек, восемь пострадали.

https://ria.ru/20230704/strelba-1882042912.html

https://ria.ru/20230702/strelba-1881737201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, техас, форт-уэрт, сша