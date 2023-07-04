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При стрельбе в Техасе погибли три человека - РИА Новости, 04.07.2023
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15:13 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/tekhas-1882168049.html
При стрельбе в Техасе погибли три человека
При стрельбе в Техасе погибли три человека - РИА Новости, 04.07.2023
При стрельбе в Техасе погибли три человека
По меньшей мере трое погибли, восемь человек ранены в результате стрельбы, произошедшей ночью в городе Форт-Уэрт в штате Техас, сообщает телеканал CNN со... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T15:13
2023-07-04T15:13
в мире
техас
форт-уэрт
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. По меньшей мере трое погибли, восемь человек ранены в результате стрельбы, произошедшей ночью в городе Форт-Уэрт в штате Техас, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление полиции. "У нас была стрельба. Похоже, у нас было несколько жертв, которые были застрелены", - приводит телеканал заявление капитана полицейского участка города Шона Мюррея. Полицейский добавил, что все пострадавшие были доставлены в больницы и отметил, что "еще рано говорить" о том, была ли стрельба связана с бандитскими группировками, бытовым конфликтом или чем-то иным. Телеканал ранее сообщал о еще одной стрельбе, которая произошла этой ночью в США. В результате ночной перестрелки в американской Филадельфии погибли пять человек, восемь пострадали.
https://ria.ru/20230704/strelba-1882042912.html
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в мире, техас, форт-уэрт, сша
В мире, Техас, Форт-Уэрт, США
При стрельбе в Техасе погибли три человека

При стрельбе в городе Форт-Уэрт в Техасе погибли три человека

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкСотрудники ФБР и полиции
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Сотрудники ФБР и полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. По меньшей мере трое погибли, восемь человек ранены в результате стрельбы, произошедшей ночью в городе Форт-Уэрт в штате Техас, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление полиции.
"У нас была стрельба. Похоже, у нас было несколько жертв, которые были застрелены", - приводит телеканал заявление капитана полицейского участка города Шона Мюррея.
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
При стрельбе в Филадельфии погибли четыре человека
Вчера, 04:52
Полицейский добавил, что все пострадавшие были доставлены в больницы и отметил, что "еще рано говорить" о том, была ли стрельба связана с бандитскими группировками, бытовым конфликтом или чем-то иным.
Телеканал ранее сообщал о еще одной стрельбе, которая произошла этой ночью в США. В результате ночной перестрелки в американской Филадельфии погибли пять человек, восемь пострадали.
Офицер полиции Балтимора, США - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
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2 июля, 13:01
 
В миреТехасФорт-УэртСША
 
 
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