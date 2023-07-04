Иркутский драмтеатр передаст квадрокоптер бойцам СВО
Артисты Иркутского драмтеатра отправятся в зону СВО и передадут бойцам квадрокоптер
© Фото : Правительство Иркутской области/TelegramТворческая группа Иркутского драматического театра отправится в зону проведения специальной военной операции
Творческая группа Иркутского драматического театра отправится в зону проведения специальной военной операции
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Творческая группа Иркутского драматического театра отправится в зону проведения СВО, сообщается в Telegram-канале правительства области.
"Это директор театра Анатолий Стрельцов, заслуженные артисты России Николай Дубаков и Яков Воронов, актеры Алексей Орлов (I), Алексей Орлов (II) и Артем Довгополый", — уточняется в публикации.
"Это директор театра Анатолий Стрельцов, заслуженные артисты России Николай Дубаков и Яков Воронов, актеры Алексей Орлов (I), Алексей Орлов (II) и Артем Довгополый", — уточняется в публикации.
Они передадут бойцам сибирские гостинцы и квадрокоптер. Его купили на средства, полученные от показа спектаклю "Любовь и голуби" 12 июня в День России.
"Мы отправляемся поблагодарить ребят за службу, поднять им боевой дух и передать важные для них вещи. Мы будем базироваться в городе Россошь Воронежской области и оттуда выезжать с концертами по купянскому направлению. Будем петь для солдат и дарить живую музыку. Петь под фонограмму не хотим. Живое звучание гитары и голос певца согревают, ободряют и вселяют надежду", – говорит Анатолий Стрельцов, директор театра.
Творческая группа драмтеатра проведет восемь выступлений в разных локациях. Артисты исполнят песни групп "Кино", "Чайф", "Чиж & Co" и других.
Творческая группа драмтеатра проведет восемь выступлений в разных локациях. Артисты исполнят песни групп "Кино", "Чайф", "Чиж & Co" и других.
Ранее Надежда Бабкина назвала трусостью нежелание осудивших СВО артистов ездить в Донбасс.