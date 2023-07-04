https://ria.ru/20230704/teatr-1882082042.html

Иркутский драмтеатр передаст квадрокоптер бойцам СВО

Иркутский драмтеатр передаст квадрокоптер бойцам СВО - РИА Новости, 04.07.2023

Иркутский драмтеатр передаст квадрокоптер бойцам СВО

Творческая группа Иркутского драматического театра отправится в зону проведения СВО, сообщается в Telegram-канале правительства области. "Это директор театра... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T11:44

2023-07-04T11:44

2023-07-04T11:48

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Творческая группа Иркутского драматического театра отправится в зону проведения СВО, сообщается в Telegram-канале правительства области. "Это директор театра Анатолий Стрельцов, заслуженные артисты России Николай Дубаков и Яков Воронов, актеры Алексей Орлов (I), Алексей Орлов (II) и Артем Довгополый", — уточняется в публикации.Они передадут бойцам сибирские гостинцы и квадрокоптер. Его купили на средства, полученные от показа спектаклю "Любовь и голуби" 12 июня в День России. "Мы отправляемся поблагодарить ребят за службу, поднять им боевой дух и передать важные для них вещи. Мы будем базироваться в городе Россошь Воронежской области и оттуда выезжать с концертами по купянскому направлению. Будем петь для солдат и дарить живую музыку. Петь под фонограмму не хотим. Живое звучание гитары и голос певца согревают, ободряют и вселяют надежду", – говорит Анатолий Стрельцов, директор театра. Творческая группа драмтеатра проведет восемь выступлений в разных локациях. Артисты исполнят песни групп "Кино", "Чайф", "Чиж & Co" и других.Ранее Надежда Бабкина назвала трусостью нежелание осудивших СВО артистов ездить в Донбасс.

https://ria.ru/20230525/mamaev-1874115705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, иркутск, сво