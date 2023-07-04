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Иркутский драмтеатр передаст квадрокоптер бойцам СВО - РИА Новости, 04.07.2023
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Культура
 
11:44 04.07.2023 (обновлено: 11:48 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/teatr-1882082042.html
Иркутский драмтеатр передаст квадрокоптер бойцам СВО
Иркутский драмтеатр передаст квадрокоптер бойцам СВО - РИА Новости, 04.07.2023
Иркутский драмтеатр передаст квадрокоптер бойцам СВО
Творческая группа Иркутского драматического театра отправится в зону проведения СВО, сообщается в Telegram-канале правительства области. "Это директор театра... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T11:44
2023-07-04T11:48
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Творческая группа Иркутского драматического театра отправится в зону проведения СВО, сообщается в Telegram-канале правительства области. "Это директор театра Анатолий Стрельцов, заслуженные артисты России Николай Дубаков и Яков Воронов, актеры Алексей Орлов (I), Алексей Орлов (II) и Артем Довгополый", — уточняется в публикации.Они передадут бойцам сибирские гостинцы и квадрокоптер. Его купили на средства, полученные от показа спектаклю "Любовь и голуби" 12 июня в День России. "Мы отправляемся поблагодарить ребят за службу, поднять им боевой дух и передать важные для них вещи. Мы будем базироваться в городе Россошь Воронежской области и оттуда выезжать с концертами по купянскому направлению. Будем петь для солдат и дарить живую музыку. Петь под фонограмму не хотим. Живое звучание гитары и голос певца согревают, ободряют и вселяют надежду", – говорит Анатолий Стрельцов, директор театра. Творческая группа драмтеатра проведет восемь выступлений в разных локациях. Артисты исполнят песни групп "Кино", "Чайф", "Чиж &amp; Co" и других.Ранее Надежда Бабкина назвала трусостью нежелание осудивших СВО артистов ездить в Донбасс.
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новости культуры, театр, иркутск, сво
Культура, Новости культуры, Театр, Иркутск, СВО
Иркутский драмтеатр передаст квадрокоптер бойцам СВО

Артисты Иркутского драмтеатра отправятся в зону СВО и передадут бойцам квадрокоптер

© Фото : Правительство Иркутской области/TelegramТворческая группа Иркутского драматического театра отправится в зону проведения специальной военной операции
Творческая группа Иркутского драматического театра отправится в зону проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Фото : Правительство Иркутской области/Telegram
Творческая группа Иркутского драматического театра отправится в зону проведения специальной военной операции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Творческая группа Иркутского драматического театра отправится в зону проведения СВО, сообщается в Telegram-канале правительства области.

"Это директор театра Анатолий Стрельцов, заслуженные артисты России Николай Дубаков и Яков Воронов, актеры Алексей Орлов (I), Алексей Орлов (II) и Артем Довгополый", — уточняется в публикации.
Они передадут бойцам сибирские гостинцы и квадрокоптер. Его купили на средства, полученные от показа спектаклю "Любовь и голуби" 12 июня в День России.
"Мы отправляемся поблагодарить ребят за службу, поднять им боевой дух и передать важные для них вещи. Мы будем базироваться в городе Россошь Воронежской области и оттуда выезжать с концертами по купянскому направлению. Будем петь для солдат и дарить живую музыку. Петь под фонограмму не хотим. Живое звучание гитары и голос певца согревают, ободряют и вселяют надежду", – говорит Анатолий Стрельцов, директор театра.

Творческая группа драмтеатра проведет восемь выступлений в разных локациях. Артисты исполнят песни групп "Кино", "Чайф", "Чиж & Co" и других.
Ранее Надежда Бабкина назвала трусостью нежелание осудивших СВО артистов ездить в Донбасс.
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