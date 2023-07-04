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Превосходный русский самолет: Пентагон опозорился, поздравив США в Twitter

Превосходный русский самолет: Пентагон опозорился, поздравив США в Twitter - РИА Новости, 04.07.2023

Превосходный русский самолет: Пентагон опозорился, поздравив США в Twitter

Пользователи Twitter высмеяли Тихоокеанский флот США за пост в честь Дня независимости страны, к которому прикрепили фотографию с силуэтами российских... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T17:50

2023-07-04T17:50

2023-07-04T18:34

политика

сша

военно-морские силы сша

су-27

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли Тихоокеанский флот США за пост в честь Дня независимости страны, к которому прикрепили фотографию с силуэтами российских истребителей Су-27 и большого противолодочного корабля советского проекта 61."Превосходный русский эсминец и самолеты. Молодцы!" — сыронизировал FoxtrottKilo."Дезертирует ли Тихоокеанский флот США?" — задался вопросом Tore."Вы самый большой в мире флот. Наверняка можно использовать изображения собственных кораблей и самолетов", — отметил Gianluca."Су-27 и российский эсминец. Отлично сработано, ВМС США", — написал Andy."По крайней мере, это не радужный флаг", — пошутил mac attack.После критики со стороны подписчиков Тихоокеанский флот удалил этот пост.Ранее командование армии Соединенных Штатов поздравило летчиков открыткой с изображением российских самолетов Су-27.

сша

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политика, сша, военно-морские силы сша, су-27