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Превосходный русский самолет: Пентагон опозорился, поздравив США в Twitter - РИА Новости, 04.07.2023
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17:50 04.07.2023 (обновлено: 18:34 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/ssha-1882219365.html
Превосходный русский самолет: Пентагон опозорился, поздравив США в Twitter
Превосходный русский самолет: Пентагон опозорился, поздравив США в Twitter - РИА Новости, 04.07.2023
Превосходный русский самолет: Пентагон опозорился, поздравив США в Twitter
Пользователи Twitter высмеяли Тихоокеанский флот США за пост в честь Дня независимости страны, к которому прикрепили фотографию с силуэтами российских... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T17:50
2023-07-04T18:34
политика
сша
военно-морские силы сша
су-27
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли Тихоокеанский флот США за пост в честь Дня независимости страны, к которому прикрепили фотографию с силуэтами российских истребителей Су-27 и большого противолодочного корабля советского проекта 61."Превосходный русский эсминец и самолеты. Молодцы!" — сыронизировал FoxtrottKilo."Дезертирует ли Тихоокеанский флот США?" — задался вопросом Tore."Вы самый большой в мире флот. Наверняка можно использовать изображения собственных кораблей и самолетов", — отметил Gianluca."Су-27 и российский эсминец. Отлично сработано, ВМС США", — написал Andy."По крайней мере, это не радужный флаг", — пошутил mac attack.После критики со стороны подписчиков Тихоокеанский флот удалил этот пост.Ранее командование армии Соединенных Штатов поздравило летчиков открыткой с изображением российских самолетов Су-27.
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политика, сша, военно-морские силы сша, су-27
Политика, США, Военно-морские силы США, Су-27
Превосходный русский самолет: Пентагон опозорился, поздравив США в Twitter

В Twitter высмеяли американских военных, поздравивших США постом с российскими Су-27

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли Тихоокеанский флот США за пост в честь Дня независимости страны, к которому прикрепили фотографию с силуэтами российских истребителей Су-27 и большого противолодочного корабля советского проекта 61.
Публикация Тихоокеанского флота ВМС США в Twitter
Публикация Тихоокеанского флота ВМС США в Twitter
Публикация Тихоокеанского флота ВМС США в Twitter
"Превосходный русский эсминец и самолеты. Молодцы!" — сыронизировал FoxtrottKilo.
"Дезертирует ли Тихоокеанский флот США?" — задался вопросом Tore.
"Вы самый большой в мире флот. Наверняка можно использовать изображения собственных кораблей и самолетов", — отметил Gianluca.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПолет истребителей Су-27
Полет истребителей Су-27 - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Полет истребителей Су-27
"Су-27 и российский эсминец. Отлично сработано, ВМС США", — написал Andy.
«
"По крайней мере, это не радужный флаг", — пошутил mac attack.
После критики со стороны подписчиков Тихоокеанский флот удалил этот пост.
Ранее командование армии Соединенных Штатов поздравило летчиков открыткой с изображением российских самолетов Су-27.
© РИА Новости / Юрий ДолягинБольшой противолодочный корабль "Сообразительный"
Большой противолодочный корабль Сообразительный - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Юрий Долягин
Большой противолодочный корабль "Сообразительный"
 
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