https://ria.ru/20230704/ssha-1882219365.html
Превосходный русский самолет: Пентагон опозорился, поздравив США в Twitter
Превосходный русский самолет: Пентагон опозорился, поздравив США в Twitter - РИА Новости, 04.07.2023
Превосходный русский самолет: Пентагон опозорился, поздравив США в Twitter
Пользователи Twitter высмеяли Тихоокеанский флот США за пост в честь Дня независимости страны, к которому прикрепили фотографию с силуэтами российских... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T17:50
2023-07-04T17:50
2023-07-04T18:34
политика
сша
военно-морские силы сша
су-27
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790812608_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6739d0890171371641d3ada44164a49d.jpg
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли Тихоокеанский флот США за пост в честь Дня независимости страны, к которому прикрепили фотографию с силуэтами российских истребителей Су-27 и большого противолодочного корабля советского проекта 61."Превосходный русский эсминец и самолеты. Молодцы!" — сыронизировал FoxtrottKilo."Дезертирует ли Тихоокеанский флот США?" — задался вопросом Tore."Вы самый большой в мире флот. Наверняка можно использовать изображения собственных кораблей и самолетов", — отметил Gianluca."Су-27 и российский эсминец. Отлично сработано, ВМС США", — написал Andy."По крайней мере, это не радужный флаг", — пошутил mac attack.После критики со стороны подписчиков Тихоокеанский флот удалил этот пост.Ранее командование армии Соединенных Штатов поздравило летчиков открыткой с изображением российских самолетов Су-27.
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790812608_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_5b6c42a0867826426f9837de7a9e7f48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, сша, военно-морские силы сша, су-27
Политика, США, Военно-морские силы США, Су-27
Превосходный русский самолет: Пентагон опозорился, поздравив США в Twitter
В Twitter высмеяли американских военных, поздравивших США постом с российскими Су-27