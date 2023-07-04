https://ria.ru/20230704/ssha-1882069247.html

Активисты в США не боятся контактов с Россией, заявил антиглобалист

Активисты в США не боятся контактов с Россией, заявил антиглобалист - РИА Новости, 04.07.2023

Активисты в США не боятся контактов с Россией, заявил антиглобалист

Активисты ряда американских общественных организаций не испугались давления властей США и продолжили взаимодействие с российскими коллегами, заявил в интервью... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T10:15

2023-07-04T10:15

2023-07-04T10:15

в мире

сша

вашингтон (штат)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральное бюро расследований сша

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Активисты ряда американских общественных организаций не испугались давления властей США и продолжили взаимодействие с российскими коллегами, заявил в интервью РИА Новости глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов, за информацию о местонахождении которого Вашингтон объявил награду до 10 миллионов долларов. Минюст США в июле 2022 года обвинил Ионова во вмешательстве в выборы и заговоре с целью вовлечь граждан США в действия в качестве незаконных агентов российских властей. Американские власти утверждают, что Ионов в координации с ФСБ предположительно организовал многолетнюю иностранную кампанию вредоносного влияния, используя местные политические группы чтобы "сеять раздор, распространять пророссийскую пропаганду и вмешиваться в выборы в США". "Организации, которые входили в наш клуб, всегда и везде нас поддерживали, продолжают это делать и по сей день. При том, что за любой контакт со мной - в широком понимании - у них могут быть последствия. Но они этих последствий не боятся, потому что они люди идейные", - сказал Ионов. По его словам, для таких организаций идея выше, чем опасения и угрозы преследования со стороны властей. "Многим организациям десятки лет, и давление со стороны ФБР для них не повод, что нужно сложить руки и перестать бороться. Потому что тогда их не поймут их собственные активисты и собственные друзья", - отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230704/ssha-1882061268.html

https://ria.ru/20230704/ssha-1882061058.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, вашингтон (штат), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральное бюро расследований сша