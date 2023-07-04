https://ria.ru/20230704/ssha-1882069247.html
Активисты в США не боятся контактов с Россией, заявил антиглобалист
Активисты в США не боятся контактов с Россией, заявил антиглобалист - РИА Новости, 04.07.2023
Активисты в США не боятся контактов с Россией, заявил антиглобалист
Активисты ряда американских общественных организаций не испугались давления властей США и продолжили взаимодействие с российскими коллегами, заявил в интервью... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T10:15
2023-07-04T10:15
2023-07-04T10:15
в мире
сша
вашингтон (штат)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральное бюро расследований сша
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Активисты ряда американских общественных организаций не испугались давления властей США и продолжили взаимодействие с российскими коллегами, заявил в интервью РИА Новости глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов, за информацию о местонахождении которого Вашингтон объявил награду до 10 миллионов долларов. Минюст США в июле 2022 года обвинил Ионова во вмешательстве в выборы и заговоре с целью вовлечь граждан США в действия в качестве незаконных агентов российских властей. Американские власти утверждают, что Ионов в координации с ФСБ предположительно организовал многолетнюю иностранную кампанию вредоносного влияния, используя местные политические группы чтобы "сеять раздор, распространять пророссийскую пропаганду и вмешиваться в выборы в США". "Организации, которые входили в наш клуб, всегда и везде нас поддерживали, продолжают это делать и по сей день. При том, что за любой контакт со мной - в широком понимании - у них могут быть последствия. Но они этих последствий не боятся, потому что они люди идейные", - сказал Ионов. По его словам, для таких организаций идея выше, чем опасения и угрозы преследования со стороны властей. "Многим организациям десятки лет, и давление со стороны ФБР для них не повод, что нужно сложить руки и перестать бороться. Потому что тогда их не поймут их собственные активисты и собственные друзья", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230704/ssha-1882061268.html
https://ria.ru/20230704/ssha-1882061058.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (штат), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральное бюро расследований сша
В мире, США, Вашингтон (штат), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральное бюро расследований США
Активисты в США не боятся контактов с Россией, заявил антиглобалист
Антиглобалист Ионов: активисты в США контактируют с Россией, несмотря на давление ФБР
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Активисты ряда американских общественных организаций не испугались давления властей США и продолжили взаимодействие с российскими коллегами, заявил в интервью РИА Новости глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов, за информацию о местонахождении которого Вашингтон объявил награду до 10 миллионов долларов.
Минюст США в июле 2022 года обвинил Ионова во вмешательстве в выборы и заговоре с целью вовлечь граждан США в действия в качестве незаконных агентов российских властей. Американские власти утверждают, что Ионов в координации с ФСБ
предположительно организовал многолетнюю иностранную кампанию вредоносного влияния, используя местные политические группы чтобы "сеять раздор, распространять пророссийскую пропаганду и вмешиваться в выборы в США".
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"Организации, которые входили в наш клуб, всегда и везде нас поддерживали, продолжают это делать и по сей день. При том, что за любой контакт со мной - в широком понимании - у них могут быть последствия. Но они этих последствий не боятся, потому что они люди идейные", - сказал Ионов.
По его словам, для таких организаций идея выше, чем опасения и угрозы преследования со стороны властей.
"Многим организациям десятки лет, и давление со стороны ФБР
для них не повод, что нужно сложить руки и перестать бороться. Потому что тогда их не поймут их собственные активисты и собственные друзья", - отметил собеседник агентства.
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