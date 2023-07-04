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Активист рассказал, чего боятся США - РИА Новости, 04.07.2023
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09:16 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/ssha-1882061058.html
Активист рассказал, чего боятся США
Активист рассказал, чего боятся США - РИА Новости, 04.07.2023
Активист рассказал, чего боятся США
Власти США боятся национально-освободительных движений и всячески пресекают попытки наиболее пораженных в правах социальных групп заявить о своих требованиях,... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T09:16
2023-07-04T09:16
в мире
вашингтон (штат)
сша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Власти США боятся национально-освободительных движений и всячески пресекают попытки наиболее пораженных в правах социальных групп заявить о своих требованиях, заявил в интервью РИА Новости глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов, за информацию о местонахождении которого Вашингтон объявил награду до 10 миллионов долларов. Минюст США в июле 2022 года обвинил Ионова во вмешательстве в выборы и заговоре с целью вовлечь граждан США в действия в качестве незаконных агентов российских властей. Американские власти утверждают, что Ионов в координации с ФСБ предположительно организовал многолетнюю иностранную кампанию вредоносного влияния, используя местные политические группы чтобы "сеять раздор, распространять пророссийскую пропаганду и вмешиваться в выборы в США". "Вопрос защиты законных интересов и прав граждан в Америке сегодня стоит очень остро. Что касается обывателей, может быть, им там живется хорошо. Но в США огромное количество гетто, резерваций, мигрантов из Латинской Америки, которые сегодня вынуждены влачить достаточно тяжелое существование", - сказал Ионов. По его словам, это миллионы, десятки миллионов человек, многие из которых не имеют возможности высказаться и быть услышанными. "Когда вопрос касается их правового статуса, помощи в приобретении ими законных прав, любые попытки заявить об этом очень жестко пресекаются", - отметил общественник. "США очень боятся национально-освободительных движений. Техасское движение за независимость существует уже порядка 40 лет, не я его создал. Как и аналогичные движения в Калифорнии, Пуэрто-Рико, на Гавайях", - добавил Ионов. Он добавил, что представители этих движений имели возможность высказаться, когда приезжали в Москву.
https://ria.ru/20230704/ssha-1882014837.html
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в мире, вашингтон (штат), сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Вашингтон (штат), США, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Активист рассказал, чего боятся США

Антиглобалист Ионов: США боятся национально-освободительных движений

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Власти США боятся национально-освободительных движений и всячески пресекают попытки наиболее пораженных в правах социальных групп заявить о своих требованиях, заявил в интервью РИА Новости глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов, за информацию о местонахождении которого Вашингтон объявил награду до 10 миллионов долларов.
Минюст США в июле 2022 года обвинил Ионова во вмешательстве в выборы и заговоре с целью вовлечь граждан США в действия в качестве незаконных агентов российских властей. Американские власти утверждают, что Ионов в координации с ФСБ предположительно организовал многолетнюю иностранную кампанию вредоносного влияния, используя местные политические группы чтобы "сеять раздор, распространять пророссийскую пропаганду и вмешиваться в выборы в США".
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"Вопрос защиты законных интересов и прав граждан в Америке сегодня стоит очень остро. Что касается обывателей, может быть, им там живется хорошо. Но в США огромное количество гетто, резерваций, мигрантов из Латинской Америки, которые сегодня вынуждены влачить достаточно тяжелое существование", - сказал Ионов.
По его словам, это миллионы, десятки миллионов человек, многие из которых не имеют возможности высказаться и быть услышанными.
"Когда вопрос касается их правового статуса, помощи в приобретении ими законных прав, любые попытки заявить об этом очень жестко пресекаются", - отметил общественник.
"США очень боятся национально-освободительных движений. Техасское движение за независимость существует уже порядка 40 лет, не я его создал. Как и аналогичные движения в Калифорнии, Пуэрто-Рико, на Гавайях", - добавил Ионов.
Он добавил, что представители этих движений имели возможность высказаться, когда приезжали в Москву.
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