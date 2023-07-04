https://ria.ru/20230704/ssha-1882061058.html

Активист рассказал, чего боятся США

Активист рассказал, чего боятся США - РИА Новости, 04.07.2023

Активист рассказал, чего боятся США

Власти США боятся национально-освободительных движений и всячески пресекают попытки наиболее пораженных в правах социальных групп заявить о своих требованиях,... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T09:16

2023-07-04T09:16

2023-07-04T09:16

в мире

вашингтон (штат)

сша

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Власти США боятся национально-освободительных движений и всячески пресекают попытки наиболее пораженных в правах социальных групп заявить о своих требованиях, заявил в интервью РИА Новости глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов, за информацию о местонахождении которого Вашингтон объявил награду до 10 миллионов долларов. Минюст США в июле 2022 года обвинил Ионова во вмешательстве в выборы и заговоре с целью вовлечь граждан США в действия в качестве незаконных агентов российских властей. Американские власти утверждают, что Ионов в координации с ФСБ предположительно организовал многолетнюю иностранную кампанию вредоносного влияния, используя местные политические группы чтобы "сеять раздор, распространять пророссийскую пропаганду и вмешиваться в выборы в США". "Вопрос защиты законных интересов и прав граждан в Америке сегодня стоит очень остро. Что касается обывателей, может быть, им там живется хорошо. Но в США огромное количество гетто, резерваций, мигрантов из Латинской Америки, которые сегодня вынуждены влачить достаточно тяжелое существование", - сказал Ионов. По его словам, это миллионы, десятки миллионов человек, многие из которых не имеют возможности высказаться и быть услышанными. "Когда вопрос касается их правового статуса, помощи в приобретении ими законных прав, любые попытки заявить об этом очень жестко пресекаются", - отметил общественник. "США очень боятся национально-освободительных движений. Техасское движение за независимость существует уже порядка 40 лет, не я его создал. Как и аналогичные движения в Калифорнии, Пуэрто-Рико, на Гавайях", - добавил Ионов. Он добавил, что представители этих движений имели возможность высказаться, когда приезжали в Москву.

https://ria.ru/20230704/ssha-1882014837.html

https://ria.ru/20230704/ssha-1882051204.html

вашингтон (штат)

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, вашингтон (штат), сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)