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Антиглобалист заявил, что за пост в соцсети США могут завести дело
Антиглобалист заявил, что за пост в соцсети США могут завести дело - РИА Новости, 04.07.2023
Антиглобалист заявил, что за пост в соцсети США могут завести дело
Глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов сообщил в интервью РИА Новости, что власти США обвинили его во вмешательстве во внутренние дела на РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T07:47
2023-07-04T07:47
2023-07-04T07:47
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов сообщил в интервью РИА Новости, что власти США обвинили его во вмешательстве во внутренние дела на основании поста в Facebook* и пожертвования через краудфандинговую платформу. "Писали еще про то, что я якобы олимпийскую сборную попросил поддержать. Вменяют это как вмешательство во внутреннюю политику США. Я у себя в Facebook* пост опубликовал, и кто-то его репостнул. Причем я никого не просил. А они говорят: раз это репостнули, значит, попали под мое влияние", - рассказал Ионов.Другие обвинения – переводы в размере 500 и 2 тысяч долларов США. "Что для американцев 2,5 тысячи долларов? Это же не Бангладеш. Они эти деньги в день тратят. Причем опять же сами власти признают, что деньги платились через краудфандинговые платформы", - сказал собеседник агентства. Обвинения американской стороны глава антиглобалистского движения называет "ерундой" и "шизофренией". "Когда читаешь эндайтмент (обвинительное заключение), он вызывает очень много негативных эмоций. Такое ощущение, что "мы хотим его арестовать, потому что он нам не нравится". Пытаются собрать из ерунды уголовное дело", - сказал активист. Как утверждает американский минюст, Ионов якобы использовал свое Российское антиглобалистское движение для кампаний по влиянию, которые, согласно утверждению ведомства, контролировали сотрудники ФСБ, также обвиненные в рамках дела. Фигуранты дела якобы вступили в сговор ради влияния на выборы в США, "тайно финансируя и направляя политическую кампанию конкретного кандидата на местную выборную должность в городе Санкт-Петербург, штат Флорида", говорится в сообщении. Затем фигуранты якобы обсуждали и президентские выборы в США, полагает минюст. Ионов с 2014 по 2022 год якобы вербовал членов американских политических групп в некоторых штатах для участия в кампаниях по влиянию, минюст утверждает, что речь идет о представителях Африканской народно-социалистической партии и других. Четверым американцам из этой партии также предъявлены обвинения в рамках дела, сообщает ведомство. За информацию о Ионове США назначили вознаграждение – до 10 миллионов долларов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, сша, россия
Антиглобалист заявил, что за пост в соцсети США могут завести дело
Антиглобалист Ионов: поста в Facebook* достаточно, чтобы стать фигурантом дела в США
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов сообщил в интервью РИА Новости, что власти США обвинили его во вмешательстве во внутренние дела на основании поста в Facebook* и пожертвования через краудфандинговую платформу.
«
"Писали еще про то, что я якобы олимпийскую сборную попросил поддержать. Вменяют это как вмешательство во внутреннюю политику США. Я у себя в Facebook* пост опубликовал, и кто-то его репостнул. Причем я никого не просил. А они говорят: раз это репостнули, значит, попали под мое влияние", - рассказал Ионов.
Другие обвинения – переводы в размере 500 и 2 тысяч долларов США. "Что для американцев 2,5 тысячи долларов? Это же не Бангладеш
. Они эти деньги в день тратят. Причем опять же сами власти признают, что деньги платились через краудфандинговые платформы", - сказал собеседник агентства.
Обвинения американской стороны глава антиглобалистского движения называет "ерундой" и "шизофренией".
"Когда читаешь эндайтмент (обвинительное заключение), он вызывает очень много негативных эмоций. Такое ощущение, что "мы хотим его арестовать, потому что он нам не нравится". Пытаются собрать из ерунды уголовное дело", - сказал активист.
Как утверждает американский минюст, Ионов якобы использовал свое Российское антиглобалистское движение для кампаний по влиянию, которые, согласно утверждению ведомства, контролировали сотрудники ФСБ
, также обвиненные в рамках дела. Фигуранты дела якобы вступили в сговор ради влияния на выборы в США, "тайно финансируя и направляя политическую кампанию конкретного кандидата на местную выборную должность в городе Санкт-Петербург
, штат Флорида", говорится в сообщении. Затем фигуранты якобы обсуждали и президентские выборы в США, полагает минюст. Ионов с 2014 по 2022 год якобы вербовал членов американских политических групп в некоторых штатах для участия в кампаниях по влиянию, минюст утверждает, что речь идет о представителях Африканской народно-социалистической партии и других. Четверым американцам из этой партии также предъявлены обвинения в рамках дела, сообщает ведомство.
За информацию о Ионове США назначили вознаграждение – до 10 миллионов долларов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Антиглобалист Ионов заявил, что выиграет суд у властей США