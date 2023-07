https://ria.ru/20230704/ssha-1882014837.html

Диагноз — развал управления: США ищут, на кого списать свой провал

Диагноз — развал управления: США ищут, на кого списать свой провал - РИА Новости, 04.07.2023

Диагноз — развал управления: США ищут, на кого списать свой провал

Не прошло и двух лет, как американской (и всей прочей) публике начали объяснять, кто же виноват в позорном бегстве из Кабула. Напомним, настоящий хаос там... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T08:00

2023-07-04T08:00

2023-07-04T08:07

аналитика

америка

сша

энтони блинкен

ричард хаас

государственный департамент сша

пентагон

афганистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746803545_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_9795d1ecd9c7441327779bf7926b33b2.jpg

Не прошло и двух лет, как американской (и всей прочей) публике начали объяснять, кто же виноват в позорном бегстве из Кабула. Напомним, настоящий хаос там творился примерно с 15 августа 2021 года, когда талибы захватили власть в стране в целом (оставался только столичный аэропорт), до 31 августа — это когда в том самом аэропорту с крыльев последнего американского самолета падали цеплявшиеся за них афганцы, пытавшиеся успеть убежать.И вот сейчас пошло обсуждение рассекреченного документа Госдепартамента (скажем так, под условным названием "Кто виноват"), в котором дипломаты грызутся с прочими ведомствами. В первую очередь, конечно, с военным, но помимо этого даже и с администрацией президента Байдена. Та опубликовала свой оправдательный документ еще в апреле, и дипломаты с ним не вполне согласны.Строго говоря, перед нами только обрывки всей этой склоки, потому что есть такой же доклад Пентагона, но он, понятное дело, секретный. И даже откровений Госдепа публике досталось на 24 страницы, а 60 тоже засекречены.И что же мы из этого обрывка узнаем? К примеру, что во всем виновата администрация Трампа, конечно. Но и байденовская тоже — непонятно было, кто в ней принимает решения. А еще ей недоставало грамотного планирования бегства: в частности, так и не разобрались, кого из местных забирать с собой (и что с забранными делать), а кого оставлять.Понятно, что у Госдепа во всем виноваты прежде всего военные: убегали слишком быстро, и дипломаты не знали, что им в такой ситуации делать. Но и их собственное ведомство было в полном хаосе — хотя бы потому, что не имело должного контакта с прочими структурами, — а вот если бы дело возглавил кто-то из заместителей Энтони Блинкена, по аппаратному весу способный звонить коллегам откуда угодно, то, может быть, все было бы веселее.А почему выход из Афганистана не был заранее спланирован во всех подробностях, все тянули и тянули? Оказывается, чтобы во внешний мир не протекли сигналы, что дело плохо. В итоге оказалось, что все пошло хуже, чем плохо.Эта история нам интересна по двум причинам. Первая — она показывает степень внутреннего развала правительственной механики в США. Недавно мы говорили о том, что страна потеряла способность разрабатывать и быстро осуществлять крупные инфраструктурные проекты (типа постройки метро). Так ведь не в одном метро дело. Еще Америка не может производить без дикого перерасхода средств современные вооружения, да и многое другое.Внутренний развал, особенно если дело касается войны и оккупации других стран, угрожает всему миру. И вот вам грандиозный эпизод: Ричард Хаас разочаровался в своей стране. Двадцать лет человек возглавлял Совет по международным делам и был, возможно, первым экспертным авторитетом по части роли США в мире. Сейчас уходит в отставку и дает интервью The New York Times, где говорит: США стали самой большой угрозой международной безопасности. Причины — вот эти самые дисфункции управления.И второе, почему нам интересна публикация документа Госдепа. Речь ведь не столько о том, на кого спихнут вину чиновники. Они этим были заняты давно, а вот на публику свои разборки выносят только сейчас. Публикация означает, что американскому и прочим народам наконец-то — почти через два года — пытаются объяснить, что следует говорить и думать по этому печальному поводу. То есть дело в том, что Америка все это время не могла создать то, в чем всегда была впереди планеты всей: информационный фантом. На фантоме насчет того, как воспринимать очевидный свой провал, она надолго споткнулась.Ну это только один эпизод, а так ребята стараются. И мы это наблюдаем буквально каждый день в ходе украинского конфликта. Вот, например, история с растянувшейся на километры цепочкой российских автомобилей на подъезде к Крымскому мосту — знаете, как эту ситуацию описывает The Washington Post? Заголовок: "Война приближается к Крыму, а русские оккупанты пытаются заманить туда туристов". Интересно, мы когда-нибудь узнаем, какой в этом ежедневном потоке бреда вклад американской пропаганды, какой — киевской, а также чьи пропагандисты изобретают этот бред в самом Киеве: местные или из США?А теперь представим себе, как американские ведомства устроят грызню на тему "Кто виноват в провале на Украине и во всем том, что с нами после этого произошло". Сколько лет им понадобится на разбирательство — два года или побольше?

https://ria.ru/20230630/afganistan-1881585413.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230703/gosdep-ssha-1881976058.html

https://ria.ru/20230702/khaas-1881739468.html

https://ria.ru/20230630/ssha-1881481636.html

америка

сша

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

аналитика, америка, сша, энтони блинкен, ричард хаас, государственный департамент сша, пентагон, афганистан