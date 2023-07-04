Диагноз — развал управления: США ищут, на кого списать свой провал
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Victor MancillaАмериканские военные в аэропорту Кабула
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Victor Mancilla
Американские военные в аэропорту Кабула
Не прошло и двух лет, как американской (и всей прочей) публике начали объяснять, кто же виноват в позорном бегстве из Кабула. Напомним, настоящий хаос там творился примерно с 15 августа 2021 года, когда талибы захватили власть в стране в целом (оставался только столичный аэропорт), до 31 августа — это когда в том самом аэропорту с крыльев последнего американского самолета падали цеплявшиеся за них афганцы, пытавшиеся успеть убежать.
И вот сейчас пошло обсуждение рассекреченного документа Госдепартамента (скажем так, под условным названием "Кто виноват"), в котором дипломаты грызутся с прочими ведомствами. В первую очередь, конечно, с военным, но помимо этого даже и с администрацией президента Байдена. Та опубликовала свой оправдательный документ еще в апреле, и дипломаты с ним не вполне согласны.
Строго говоря, перед нами только обрывки всей этой склоки, потому что есть такой же доклад Пентагона, но он, понятное дело, секретный. И даже откровений Госдепа публике досталось на 24 страницы, а 60 тоже засекречены.
И что же мы из этого обрывка узнаем? К примеру, что во всем виновата администрация Трампа, конечно. Но и байденовская тоже — непонятно было, кто в ней принимает решения. А еще ей недоставало грамотного планирования бегства: в частности, так и не разобрались, кого из местных забирать с собой (и что с забранными делать), а кого оставлять.
Понятно, что у Госдепа во всем виноваты прежде всего военные: убегали слишком быстро, и дипломаты не знали, что им в такой ситуации делать. Но и их собственное ведомство было в полном хаосе — хотя бы потому, что не имело должного контакта с прочими структурами, — а вот если бы дело возглавил кто-то из заместителей Энтони Блинкена, по аппаратному весу способный звонить коллегам откуда угодно, то, может быть, все было бы веселее.
А почему выход из Афганистана не был заранее спланирован во всех подробностях, все тянули и тянули? Оказывается, чтобы во внешний мир не протекли сигналы, что дело плохо. В итоге оказалось, что все пошло хуже, чем плохо.
Эта история нам интересна по двум причинам. Первая — она показывает степень внутреннего развала правительственной механики в США. Недавно мы говорили о том, что страна потеряла способность разрабатывать и быстро осуществлять крупные инфраструктурные проекты (типа постройки метро). Так ведь не в одном метро дело. Еще Америка не может производить без дикого перерасхода средств современные вооружения, да и многое другое.
Внутренний развал, особенно если дело касается войны и оккупации других стран, угрожает всему миру. И вот вам грандиозный эпизод: Ричард Хаас разочаровался в своей стране. Двадцать лет человек возглавлял Совет по международным делам и был, возможно, первым экспертным авторитетом по части роли США в мире. Сейчас уходит в отставку и дает интервью The New York Times, где говорит: США стали самой большой угрозой международной безопасности. Причины — вот эти самые дисфункции управления.
И второе, почему нам интересна публикация документа Госдепа. Речь ведь не столько о том, на кого спихнут вину чиновники. Они этим были заняты давно, а вот на публику свои разборки выносят только сейчас. Публикация означает, что американскому и прочим народам наконец-то — почти через два года — пытаются объяснить, что следует говорить и думать по этому печальному поводу. То есть дело в том, что Америка все это время не могла создать то, в чем всегда была впереди планеты всей: информационный фантом. На фантоме насчет того, как воспринимать очевидный свой провал, она надолго споткнулась.
Ну это только один эпизод, а так ребята стараются. И мы это наблюдаем буквально каждый день в ходе украинского конфликта. Вот, например, история с растянувшейся на километры цепочкой российских автомобилей на подъезде к Крымскому мосту — знаете, как эту ситуацию описывает The Washington Post? Заголовок: "Война приближается к Крыму, а русские оккупанты пытаются заманить туда туристов". Интересно, мы когда-нибудь узнаем, какой в этом ежедневном потоке бреда вклад американской пропаганды, какой — киевской, а также чьи пропагандисты изобретают этот бред в самом Киеве: местные или из США?
А теперь представим себе, как американские ведомства устроят грызню на тему "Кто виноват в провале на Украине и во всем том, что с нами после этого произошло". Сколько лет им понадобится на разбирательство — два года или побольше?