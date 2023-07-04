https://ria.ru/20230704/spetsoperatsiya-1882144920.html

Минобороны рассказало о потерях Киева на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях Киева на Херсонском направлении - РИА Новости, 04.07.2023

Минобороны рассказало о потерях Киева на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 50 украинских военнослужащих и в числе прочего гаубицу М777 производства США,... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T14:11

2023-07-04T14:11

2023-07-04T14:11

специальная военная операция на украине

киев

сша

россия

безопасность

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 50 украинских военнослужащих и в числе прочего гаубицу М777 производства США, сообщило во вторник Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 50 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сводке.

https://ria.ru/20230704/spetsoperatsiya-1882144796.html

киев

сша

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, сша, россия, безопасность