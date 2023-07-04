Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях Киева на Херсонском направлении - РИА Новости, 04.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:11 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/spetsoperatsiya-1882144920.html
Минобороны рассказало о потерях Киева на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях Киева на Херсонском направлении - РИА Новости, 04.07.2023
Минобороны рассказало о потерях Киева на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 50 украинских военнослужащих и в числе прочего гаубицу М777 производства США,... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T14:11
2023-07-04T14:11
специальная военная операция на украине
киев
сша
россия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1c/1880829585_0:0:2962:1666_1920x0_80_0_0_b7ab36f180b0a8f0e12f094a2b18af28.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 50 украинских военнослужащих и в числе прочего гаубицу М777 производства США, сообщило во вторник Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 50 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сводке.
https://ria.ru/20230704/spetsoperatsiya-1882144796.html
киев
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1c/1880829585_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_08684b9eb8fc8a8b9ab9353889a7a486.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, сша, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, США, Россия, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях Киева на Херсонском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 50 военных и две гаубицы на Херсонском направлении

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-МЗ"
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Бук-МЗ - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-МЗ" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 50 украинских военнослужащих и в числе прочего гаубицу М777 производства США, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 50 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сводке.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Вчера, 14:10
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевСШАРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала