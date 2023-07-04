https://ria.ru/20230704/spetsoperatsiya-1882144920.html
Минобороны рассказало о потерях Киева на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях Киева на Херсонском направлении - РИА Новости, 04.07.2023
Минобороны рассказало о потерях Киева на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 50 украинских военнослужащих и в числе прочего гаубицу М777 производства США,... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T14:11
2023-07-04T14:11
2023-07-04T14:11
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 50 украинских военнослужащих и в числе прочего гаубицу М777 производства США, сообщило во вторник Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 50 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сводке.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, сша, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, США, Россия, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях Киева на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 50 военных и две гаубицы на Херсонском направлении
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 50 украинских военнослужащих и в числе прочего гаубицу М777 производства США, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 50 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сводке.
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении