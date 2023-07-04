https://ria.ru/20230704/spetsoperatsiya-1882144289.html

Российские военные отразили попытки наступления ВСУ на трех направлениях

Российские военные отразили попытки наступления ВСУ на трех направлениях - РИА Новости, 04.07.2023

Российские военные отразили попытки наступления ВСУ на трех направлениях

Российские военные отразили попытки наступления ВСУ на трех направлениях, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T14:07

2023-07-04T14:07

2023-07-04T15:38

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Российские военные отразили попытки наступления ВСУ на трех направлениях, сообщило Минобороны."В течение суток Вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях", — рассказали в ведомстве.Донецкое направлениеНа Донецком направлении обороняющиеся подразделения Южной группировки войск отразили десять атак противника около населенных пунктов Белогоровка, Орехово-Васильевка, Ягодное, Клещеевка, Первомайское, Опытное и Водяное в ДНР.Потери украинской армии составили: Кроме того, около села Выемка в ДНР российские бойцы уничтожили полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.Краснолиманское направлениеНа Краснолиманском направлении авиация и артиллерия группировки войск "Центр" поразили подразделения 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ около населенных пунктов Невское и Червоная Диброва в ЛНР."Кроме того, отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Нововодяное Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики, — отметили в Минобороны.За сутки ВСУ потеряли:Также около населенного пункта Червоная Диброва российские бойцы пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.Южнодонецкое направлениеНа Южнодонецком направлении группировка войск "Восток" отразила две атаки ВСУ около Урожайного в ДНР.Попытку продвижения украинской армии подавили с помощью артиллерии и тяжелых огнеметных системКроме того, около Приютного в Запорожской области военные пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы противника.Запорожское направлениеНа Запорожском направлении российские бойцы "самоотверженными и слаженными действиями" нанесли поражение скоплению живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны около села Луговское в Запорожской области.Во время боевых действий ВСУ потеряли:Также около Орехова в Запорожской области военные уничтожили склад боеприпасов 47-й механизированной бригады украинской армии.Херсонское направлениеРоссийские бойцы продолжили выполнение задач на Херсонском направлении, нанося огневое поражение противнику.ВСУ потеряли:Купянское направлениеНа Купянском направлении авиация и артиллерия Западной группировки войск поразила живую силу и технику ВСУ около сел Берестовое и Тимковка Харьковской области."Также отражена атака противника в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики", — уточнили в Минобороны.Потери противника:Кроме того, около населенного пункта Песчаное в Харьковской области российские бойцы уничтожили склад боеприпасов 67-й бригады территориальной обороны.

https://ria.ru/20230704/taktika-1882072239.html

https://ria.ru/20230704/inokhodets-1881935539.html

https://ria.ru/20230703/proryv-1881933463.html

https://ria.ru/20230704/pvo-1882146876.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230704/spetsoperatsiya-1882144920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, в мире, запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины