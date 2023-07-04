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Российские военные отразили попытки наступления ВСУ на трех направлениях - РИА Новости, 04.07.2023
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14:07 04.07.2023 (обновлено: 15:38 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/spetsoperatsiya-1882144289.html
Российские военные отразили попытки наступления ВСУ на трех направлениях
Российские военные отразили попытки наступления ВСУ на трех направлениях - РИА Новости, 04.07.2023
Российские военные отразили попытки наступления ВСУ на трех направлениях
Российские военные отразили попытки наступления ВСУ на трех направлениях, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T14:07
2023-07-04T15:38
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
в мире
запорожская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Российские военные отразили попытки наступления ВСУ на трех направлениях, сообщило Минобороны.&quot;В течение суток Вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях&quot;, — рассказали в ведомстве.Донецкое направлениеНа Донецком направлении обороняющиеся подразделения Южной группировки войск отразили десять атак противника около населенных пунктов Белогоровка, Орехово-Васильевка, Ягодное, Клещеевка, Первомайское, Опытное и Водяное в ДНР.Потери украинской армии составили: Кроме того, около села Выемка в ДНР российские бойцы уничтожили полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.Краснолиманское направлениеНа Краснолиманском направлении авиация и артиллерия группировки войск "Центр" поразили подразделения 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ около населенных пунктов Невское и Червоная Диброва в ЛНР.&quot;Кроме того, отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Нововодяное Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики, — отметили в Минобороны.За сутки ВСУ потеряли:Также около населенного пункта Червоная Диброва российские бойцы пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.Южнодонецкое направлениеНа Южнодонецком направлении группировка войск "Восток" отразила две атаки ВСУ около Урожайного в ДНР.Попытку продвижения украинской армии подавили с помощью артиллерии и тяжелых огнеметных системКроме того, около Приютного в Запорожской области военные пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы противника.Запорожское направлениеНа Запорожском направлении российские бойцы "самоотверженными и слаженными действиями" нанесли поражение скоплению живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны около села Луговское в Запорожской области.Во время боевых действий ВСУ потеряли:Также около Орехова в Запорожской области военные уничтожили склад боеприпасов 47-й механизированной бригады украинской армии.Херсонское направлениеРоссийские бойцы продолжили выполнение задач на Херсонском направлении, нанося огневое поражение противнику.ВСУ потеряли:Купянское направлениеНа Купянском направлении авиация и артиллерия Западной группировки войск поразила живую силу и технику ВСУ около сел Берестовое и Тимковка Харьковской области.&quot;Также отражена атака противника в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики&quot;, — уточнили в Минобороны.Потери противника:Кроме того, около населенного пункта Песчаное в Харьковской области российские бойцы уничтожили склад боеприпасов 67-й бригады территориальной обороны.
https://ria.ru/20230704/taktika-1882072239.html
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россия, безопасность, в мире, запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, В мире, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российские военные отразили попытки наступления ВСУ на трех направлениях

Минобороны: ВС России отразили попытки наступления ВСУ на трех направлениях

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТанки Т-90-М "Прорыв" на передовой в зоне СВО
Танки Т-90-М Прорыв на передовой в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
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Танки Т-90-М "Прорыв" на передовой в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Российские военные отразили попытки наступления ВСУ на трех направлениях, сообщило Минобороны.
«

"В течение суток Вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях", — рассказали в ведомстве.

Донецкое направление

На Донецком направлении обороняющиеся подразделения Южной группировки войск отразили десять атак противника около населенных пунктов Белогоровка, Орехово-Васильевка, Ягодное, Клещеевка, Первомайское, Опытное и Водяное в ДНР.
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Потери украинской армии составили:
  • до 290 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • две боевые машины пехоты;
  • девять автомобилей;
  • два пикапа;
  • самоходная артиллерийская установка "Акация";
  • гаубицы "Мста-Б" и Д-30;
  • самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.
Кроме того, около села Выемка в ДНР российские бойцы уничтожили полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.
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Краснолиманское направление

На Краснолиманском направлении авиация и артиллерия группировки войск "Центр" поразили подразделения 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ около населенных пунктов Невское и Червоная Диброва в ЛНР.
«

"Кроме того, отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Нововодяное Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики, — отметили в Минобороны.

За сутки ВСУ потеряли:
  • свыше 135 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • два пикапа;
  • самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика";
  • две гаубицы Д-30 и одну Д-20.
Также около населенного пункта Червоная Диброва российские бойцы пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
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Южнодонецкое направление

На Южнодонецком направлении группировка войск "Восток" отразила две атаки ВСУ около Урожайного в ДНР.
Попытку продвижения украинской армии подавили с помощью артиллерии и тяжелых огнеметных систем
Кроме того, около Приютного в Запорожской области военные пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы противника.

Запорожское направление

На Запорожском направлении российские бойцы "самоотверженными и слаженными действиями" нанесли поражение скоплению живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны около села Луговское в Запорожской области.
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Вчера, 14:18
Во время боевых действий ВСУ потеряли:
  • до 200 военнослужащих;
  • один танк;
  • четыре боевые машины пехоты;
  • четыре боевые бронированные машины;
  • три автомобиля;
  • две гаубицы "Мста-Б" и одну Д-20.
Также около Орехова в Запорожской области военные уничтожили склад боеприпасов 47-й механизированной бригады украинской армии.

Херсонское направление

Российские бойцы продолжили выполнение задач на Херсонском направлении, нанося огневое поражение противнику.
ВСУ потеряли:
  • до 50 военнослужащих;
  • три автомобиля;
  • гаубицу "Мста-Б";
  • артиллерийскую систему М777 производства США.
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22 июня 2022, 17:18

Купянское направление

На Купянском направлении авиация и артиллерия Западной группировки войск поразила живую силу и технику ВСУ около сел Берестовое и Тимковка Харьковской области.
«

"Также отражена атака противника в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики", — уточнили в Минобороны.

Потери противника:
  • до 30 военнослужащих;
  • три автомобиля;
  • самоходные артиллерийские установки "Гиацинт-С" и "Акация";
  • гаубица Д-20;
  • артиллерийская система М777 производства США.
Кроме того, около населенного пункта Песчаное в Харьковской области российские бойцы уничтожили склад боеприпасов 67-й бригады территориальной обороны.
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Бук-МЗ - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВ миреЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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