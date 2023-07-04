https://ria.ru/20230704/spetsoperatsiya-1882078265.html
Орловская область отправила в зону СВО оборудование, форму и инструменты
Орловская область отправила в зону СВО оборудование, форму и инструменты - РИА Новости, 04.07.2023
Орловская область отправила в зону СВО оборудование, форму и инструменты
Ливенский район Орловской области направил бойцам в зону специальной военной операции коллиматорные прицелы, бинокли, плащи с защитой от тепловизора,... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T11:01
2023-07-04T11:01
2023-07-04T11:21
надежные люди
орловская область
андрей клычков
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РЯЗАНЬ, 4 июл – РИА Новости. Ливенский район Орловской области направил бойцам в зону специальной военной операции коллиматорные прицелы, бинокли, плащи с защитой от тепловизора, бронежилеты, форму, строительные инструменты, сообщил губернатор Андрей Клычков в телеграм-канале. "Большой груз от Ливенского района доставлен к нашим бойцам-штурмовикам под Донецк. Ребята героически сражаются на одном из самых непростых направлений, "ни шагу назад" для них привычный настрой, они успешно выполняют боевые задачи на переднем крае линии боевого соприкосновения", - написал Клычков.Он отметил, что за сбор и доставку посылки отвечал глава Ливенского района Анатолий Шолохов. Вместе с коллегами, жителями и бизнесом им удалось собрать груз, в состав которого вошли глушители, коллиматорные прицелы, бинокли, плащи с защитой от тепловизора, бронежилеты, тепловизионные монокуляры и компасы, тактические шлемы, наушники и пояса, ноутбук. Кроме того, бойцам переданы тактическая форма и кроссовки. Для работы также требовались строительные инструменты – сварочный аппарат и электроды, болгарка, которые также закуплены и вручены военнослужащим. Кроме того, доставили бойцам продукты питания, воду, средства личной гигиены.
https://ria.ru/20230703/lekarstva-1881816971.html
орловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орловская область, андрей клычков
Надежные люди, Орловская область, Андрей Клычков
Орловская область отправила в зону СВО оборудование, форму и инструменты
Орловская область отправила бойцам в зону СВО оборудование, форму и инструменты
РЯЗАНЬ, 4 июл – РИА Новости.
Ливенский район Орловской области направил бойцам в зону специальной военной операции коллиматорные прицелы, бинокли, плащи с защитой от тепловизора, бронежилеты, форму, строительные инструменты, сообщил губернатор Андрей Клычков в телеграм-канале
.
"Большой груз от Ливенского района доставлен к нашим бойцам-штурмовикам под Донецк
. Ребята героически сражаются на одном из самых непростых направлений, "ни шагу назад" для них привычный настрой, они успешно выполняют боевые задачи на переднем крае линии боевого соприкосновения", - написал Клычков.
Он отметил, что за сбор и доставку посылки отвечал глава Ливенского района Анатолий Шолохов. Вместе с коллегами, жителями и бизнесом им удалось собрать груз, в состав которого вошли глушители, коллиматорные прицелы, бинокли, плащи с защитой от тепловизора, бронежилеты, тепловизионные монокуляры и компасы, тактические шлемы, наушники и пояса, ноутбук.
Кроме того, бойцам переданы тактическая форма и кроссовки. Для работы также требовались строительные инструменты – сварочный аппарат и электроды, болгарка, которые также закуплены и вручены военнослужащим. Кроме того, доставили бойцам продукты питания, воду, средства личной гигиены.
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