https://ria.ru/20230704/spetsoperatsiya-1882048268.html

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Соледаром

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Соледаром - РИА Новости, 04.07.2023

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Соледаром

Военнослужащие 200-й бригады Южной группировки войск уничтожили склад боеприпасов противника под Соледаром, видео произошедшего в распоряжение РИА Новости... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T07:06

2023-07-04T07:06

2023-07-04T09:09

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882057384_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_951d0d7e1894a28e65b91ddcafcafa2b.jpg

СОЛЕДАР, 4 июл - РИА Новости. Военнослужащие 200-й бригады Южной группировки войск уничтожили склад боеприпасов противника под Соледаром, видео произошедшего в распоряжение РИА Новости предоставили артиллеристы, поразившие цель. "Расчётом БПЛА было обнаружено движение автомобиля к неприметному зданию, машину сопроводили с целью доразведки. Дальше наша артиллерия приступила к выполнению огневой задачи по нанесению огневого поражения по данному зданию, и оказалось, что здание было непростое. Оказался усиленный склад с боеприпасами батальона, а, может, и бригады", - рассказал агентству артиллерист, демонстрируя видео. На кадрах объективного контроля, снятых при помощи беспилотника, видно, как удар по зданию российской артиллерией провоцирует серию взрывов. Заезжавшие до удара артиллерии машины после взрывов из здания так и не выехали. "Наблюдаем детонацию склада, причем хорошая детонация", - сказал российский боец. Группировка ВС РФ "Юг" на донецком направлении за сутки отразила 11 атак ВСУ, уничтожив до 360 украинских военнослужащих, 22 единицы техники и два склада с боеприпасами, сообщили в воскресенье в Минобороны России.

https://ria.ru/20230704/spetsoperatsiya-1882047919.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение склада с боеприпасами ВСУ под Соледаром Военнослужащие 200-й бригады Южной группировки войск уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Соледаром (ДНР). 2023-07-04T07:06 true PT0M51S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность