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Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Соледаром - РИА Новости, 04.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:06 04.07.2023 (обновлено: 09:09 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/spetsoperatsiya-1882048268.html
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Соледаром
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Соледаром - РИА Новости, 04.07.2023
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Соледаром
Военнослужащие 200-й бригады Южной группировки войск уничтожили склад боеприпасов противника под Соледаром, видео произошедшего в распоряжение РИА Новости... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T07:06
2023-07-04T09:09
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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СОЛЕДАР, 4 июл - РИА Новости. Военнослужащие 200-й бригады Южной группировки войск уничтожили склад боеприпасов противника под Соледаром, видео произошедшего в распоряжение РИА Новости предоставили артиллеристы, поразившие цель. "Расчётом БПЛА было обнаружено движение автомобиля к неприметному зданию, машину сопроводили с целью доразведки. Дальше наша артиллерия приступила к выполнению огневой задачи по нанесению огневого поражения по данному зданию, и оказалось, что здание было непростое. Оказался усиленный склад с боеприпасами батальона, а, может, и бригады", - рассказал агентству артиллерист, демонстрируя видео. На кадрах объективного контроля, снятых при помощи беспилотника, видно, как удар по зданию российской артиллерией провоцирует серию взрывов. Заезжавшие до удара артиллерии машины после взрывов из здания так и не выехали. "Наблюдаем детонацию склада, причем хорошая детонация", - сказал российский боец. Группировка ВС РФ "Юг" на донецком направлении за сутки отразила 11 атак ВСУ, уничтожив до 360 украинских военнослужащих, 22 единицы техники и два склада с боеприпасами, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
https://ria.ru/20230704/spetsoperatsiya-1882047919.html
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Уничтожение склада с боеприпасами ВСУ под Соледаром
Военнослужащие 200-й бригады Южной группировки войск уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Соледаром (ДНР).
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Соледаром

Артиллерист: российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Соледаром

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СОЛЕДАР, 4 июл - РИА Новости. Военнослужащие 200-й бригады Южной группировки войск уничтожили склад боеприпасов противника под Соледаром, видео произошедшего в распоряжение РИА Новости предоставили артиллеристы, поразившие цель.
"Расчётом БПЛА было обнаружено движение автомобиля к неприметному зданию, машину сопроводили с целью доразведки. Дальше наша артиллерия приступила к выполнению огневой задачи по нанесению огневого поражения по данному зданию, и оказалось, что здание было непростое. Оказался усиленный склад с боеприпасами батальона, а, может, и бригады", - рассказал агентству артиллерист, демонстрируя видео.
На кадрах объективного контроля, снятых при помощи беспилотника, видно, как удар по зданию российской артиллерией провоцирует серию взрывов. Заезжавшие до удара артиллерии машины после взрывов из здания так и не выехали.
"Наблюдаем детонацию склада, причем хорошая детонация", - сказал российский боец.
Группировка ВС РФ "Юг" на донецком направлении за сутки отразила 11 атак ВСУ, уничтожив до 360 украинских военнослужащих, 22 единицы техники и два склада с боеприпасами, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
Уничтожение украинского пункта управления беспилотниками на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
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Вчера, 07:04
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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