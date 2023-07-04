https://ria.ru/20230704/sostoyanie-1882240655.html
В Минздраве Северной Осетии рассказали о состоянии Милашиной и Немова
В Минздраве Северной Осетии рассказали о состоянии Милашиной и Немова - РИА Новости, 04.07.2023
В Минздраве Северной Осетии рассказали о состоянии Милашиной и Немова
Состояние адвоката Александра Немова и журналистки Елену Милашину, на которых было совершено нападение в Чечне, средней тяжести, угрозы жизни нет, сообщили в... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T19:34
2023-07-04T19:34
2023-07-04T19:57
нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне
елена милашина
татьяна москалькова
александр бастрыкин
москва
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НАЛЬЧИК, 4 июл – РИА Новости. Состояние адвоката Александра Немова и журналистки Елену Милашину, на которых было совершено нападение в Чечне, средней тяжести, угрозы жизни нет, сообщили в минздраве Северной Осетии."Пациенты обследованы специалистами республиканской больницы, их состояние оценивается как средней тяжести, угрозы для жизни нет. Они получают необходимое лечение", - говорится в сообщении.Отмечается, что больница оснащена всем необходимым оборудованием и медикаментами для проведения лечения.Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее сообщила, что обратилась в СК и прокуратуру Чечни в связи с избиением Милашиной и Немова. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Чеченской республике Виталию Волкову провести проверку и представить доклад по факту нападения.Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы вычислить людей, избивших Немова и Милашину.Уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев сообщил РИА Новости, что пострадавших чартером доставят в Москву.
https://ria.ru/20230704/milashina-1882109355.html
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нападение на журналистку милашину и адвоката немова в чечне, елена милашина, татьяна москалькова, александр бастрыкин, москва
Нападение на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне, Елена Милашина, Татьяна Москалькова, Александр Бастрыкин, Москва
В Минздраве Северной Осетии рассказали о состоянии Милашиной и Немова
Минздрав оценил состояние журналистки Милашиной и адвоката Немова как средней тяжести