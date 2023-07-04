https://ria.ru/20230704/slova-1882034608.html

На Западе припомнили Зеленскому слова про Донбасс

На Западе припомнили Зеленскому слова про Донбасс - РИА Новости, 04.07.2023

На Западе припомнили Зеленскому слова про Донбасс

Владимиру Зеленскому пора вернуться к своим обещаниям про Донбасс и Украину четырехлетней давности, заявил итальянский генерал Фабио Мини в статье для Il Fatto... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T01:10

2023-07-04T01:10

2023-07-04T09:33

в мире

донбасс

россия

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Владимиру Зеленскому пора вернуться к своим обещаниям про Донбасс и Украину четырехлетней давности, заявил итальянский генерал Фабио Мини в статье для Il Fatto Quotidiano.Автора материала возмутил тот факт, что Запад не беспокоила судьба населения Украины, когда собственное правительство развязало против него войну. Он припомнил Зеленскому слова, которые тот произнес в 2019 году."Во-первых, прекращение конфликта в Донбассе; во-вторых, разговор с русскими; в-третьих, украинский нейтралитет", — процитировал генерал украинского лидера.По словам Фабио Мини, командиры армейских подразделений ВСУ предупредили тогда Зеленского, что приехать в Донбасс и разговаривать с русскими стало бы "государственной изменой", после чего тот передумал."Возможно, сегодня, когда те самые армейские подразделения разгромлены, а военный конфликт продолжается только при поддержке Запада, парадоксальным образом открывается путь к демилитаризации", — заключил автор статьи.Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия постепенно и методично занимается демилитаризацией Украины. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230703/ukraina-1882027684.html

https://ria.ru/20230703/ukraina-1882017732.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донбасс, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины