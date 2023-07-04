https://ria.ru/20230704/slova-1882034608.html
На Западе припомнили Зеленскому слова про Донбасс
На Западе припомнили Зеленскому слова про Донбасс - РИА Новости, 04.07.2023
На Западе припомнили Зеленскому слова про Донбасс
Владимиру Зеленскому пора вернуться к своим обещаниям про Донбасс и Украину четырехлетней давности, заявил итальянский генерал Фабио Мини в статье для Il Fatto... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T01:10
2023-07-04T01:10
2023-07-04T09:33
в мире
донбасс
россия
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Владимиру Зеленскому пора вернуться к своим обещаниям про Донбасс и Украину четырехлетней давности, заявил итальянский генерал Фабио Мини в статье для Il Fatto Quotidiano.Автора материала возмутил тот факт, что Запад не беспокоила судьба населения Украины, когда собственное правительство развязало против него войну. Он припомнил Зеленскому слова, которые тот произнес в 2019 году."Во-первых, прекращение конфликта в Донбассе; во-вторых, разговор с русскими; в-третьих, украинский нейтралитет", — процитировал генерал украинского лидера.По словам Фабио Мини, командиры армейских подразделений ВСУ предупредили тогда Зеленского, что приехать в Донбасс и разговаривать с русскими стало бы "государственной изменой", после чего тот передумал."Возможно, сегодня, когда те самые армейские подразделения разгромлены, а военный конфликт продолжается только при поддержке Запада, парадоксальным образом открывается путь к демилитаризации", — заключил автор статьи.Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия постепенно и методично занимается демилитаризацией Украины. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230703/ukraina-1882027684.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Донбасс, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
На Западе припомнили Зеленскому слова про Донбасс
Итальянский генерал Мини припомнил Зеленскому слова про Донбасс и нейтралитет Украины