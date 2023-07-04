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На Западе припомнили Зеленскому слова про Донбасс - РИА Новости, 04.07.2023
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01:10 04.07.2023 (обновлено: 09:33 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/slova-1882034608.html
На Западе припомнили Зеленскому слова про Донбасс
На Западе припомнили Зеленскому слова про Донбасс - РИА Новости, 04.07.2023
На Западе припомнили Зеленскому слова про Донбасс
Владимиру Зеленскому пора вернуться к своим обещаниям про Донбасс и Украину четырехлетней давности, заявил итальянский генерал Фабио Мини в статье для Il Fatto... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T01:10
2023-07-04T09:33
в мире
донбасс
россия
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Владимиру Зеленскому пора вернуться к своим обещаниям про Донбасс и Украину четырехлетней давности, заявил итальянский генерал Фабио Мини в статье для Il Fatto Quotidiano.Автора материала возмутил тот факт, что Запад не беспокоила судьба населения Украины, когда собственное правительство развязало против него войну. Он припомнил Зеленскому слова, которые тот произнес в 2019 году."Во-первых, прекращение конфликта в Донбассе; во-вторых, разговор с русскими; в-третьих, украинский нейтралитет", — процитировал генерал украинского лидера.По словам Фабио Мини, командиры армейских подразделений ВСУ предупредили тогда Зеленского, что приехать в Донбасс и разговаривать с русскими стало бы "государственной изменой", после чего тот передумал."Возможно, сегодня, когда те самые армейские подразделения разгромлены, а военный конфликт продолжается только при поддержке Запада, парадоксальным образом открывается путь к демилитаризации", — заключил автор статьи.Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия постепенно и методично занимается демилитаризацией Украины. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230703/ukraina-1882027684.html
https://ria.ru/20230703/ukraina-1882017732.html
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в мире, донбасс, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Донбасс, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
На Западе припомнили Зеленскому слова про Донбасс

Итальянский генерал Мини припомнил Зеленскому слова про Донбасс и нейтралитет Украины

CC BY-SA 4.0 / Офіс Президента України / Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
CC BY-SA 4.0 / Офіс Президента України /
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Владимиру Зеленскому пора вернуться к своим обещаниям про Донбасс и Украину четырехлетней давности, заявил итальянский генерал Фабио Мини в статье для Il Fatto Quotidiano.
Автора материала возмутил тот факт, что Запад не беспокоила судьба населения Украины, когда собственное правительство развязало против него войну. Он припомнил Зеленскому слова, которые тот произнес в 2019 году.
«
"Во-первых, прекращение конфликта в Донбассе; во-вторых, разговор с русскими; в-третьих, украинский нейтралитет", — процитировал генерал украинского лидера.
По словам Фабио Мини, командиры армейских подразделений ВСУ предупредили тогда Зеленского, что приехать в Донбасс и разговаривать с русскими стало бы "государственной изменой", после чего тот передумал.
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"Возможно, сегодня, когда те самые армейские подразделения разгромлены, а военный конфликт продолжается только при поддержке Запада, парадоксальным образом открывается путь к демилитаризации", — заключил автор статьи.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия постепенно и методично занимается демилитаризацией Украины.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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