https://ria.ru/20230704/shtraf-1882056510.html

СМИ: в России могут появиться новые штрафы

СМИ: в России могут появиться новые штрафы - РИА Новости, 04.07.2023

СМИ: в России могут появиться новые штрафы

Минтранс планирует ввести в Кодекс об административных правонарушениях штрафы для не соблюдающих правила дорожного движения водителей средств индивидуальной... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T08:43

2023-07-04T08:43

2023-07-04T08:43

общество

авто

госдума рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860403380_0:136:3089:1874_1920x0_80_0_0_089ca25596572f6466b282f6f0a96684.jpg

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Минтранс планирует ввести в Кодекс об административных правонарушениях штрафы для не соблюдающих правила дорожного движения водителей средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, сообщили "Известия" со ссылкой на письмо ведомства в Госдуму.Согласно идее министерства, поправки в КоАП позволят рассматривать водителей гироскутеров, электросамокатов и моноколес как полноценных участников дорожного движения.Ведомство, как сказано в письме, "прорабатывает вопрос о внесении в КоАП изменений в части установления административной ответственности для лиц, использующих для передвижения СИМ".С марта 2023 года на средства индивидуальной мобильности уже распространили несколько ограничений: максимальная скорость не должна превышать 25 километров в час, пересечение пешеходного перехода без предварительного спешивания запрещено. Максимальный размер штрафа за нарушение в данный момент составляет 1500 рублей.

https://ria.ru/20230630/statistika-1881413962.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

общество, авто, госдума рф, россия