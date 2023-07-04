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СМИ: в России могут появиться новые штрафы
СМИ: в России могут появиться новые штрафы - РИА Новости, 04.07.2023
СМИ: в России могут появиться новые штрафы
Минтранс планирует ввести в Кодекс об административных правонарушениях штрафы для не соблюдающих правила дорожного движения водителей средств индивидуальной... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T08:43
2023-07-04T08:43
2023-07-04T08:43
общество
авто
госдума рф
россия
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Минтранс планирует ввести в Кодекс об административных правонарушениях штрафы для не соблюдающих правила дорожного движения водителей средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, сообщили "Известия" со ссылкой на письмо ведомства в Госдуму.Согласно идее министерства, поправки в КоАП позволят рассматривать водителей гироскутеров, электросамокатов и моноколес как полноценных участников дорожного движения.Ведомство, как сказано в письме, "прорабатывает вопрос о внесении в КоАП изменений в части установления административной ответственности для лиц, использующих для передвижения СИМ".С марта 2023 года на средства индивидуальной мобильности уже распространили несколько ограничений: максимальная скорость не должна превышать 25 километров в час, пересечение пешеходного перехода без предварительного спешивания запрещено. Максимальный размер штрафа за нарушение в данный момент составляет 1500 рублей.
https://ria.ru/20230630/statistika-1881413962.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, авто, госдума рф, россия
Общество, Авто, Госдума РФ, Россия
СМИ: в России могут появиться новые штрафы
"Известия": Минтранс планирует ввести в КоАП штрафы для водителей электросамокатов