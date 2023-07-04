https://ria.ru/20230704/shos-1882146777.html

Нью-Дели заявил, что Белоруссия вступит в ШОС в 2024 году

Нью-Дели заявил, что Белоруссия вступит в ШОС в 2024 году - РИА Новости, 04.07.2023

Нью-Дели заявил, что Белоруссия вступит в ШОС в 2024 году

Белоруссия присоединится к Шанхайской организации сотрудничества в качестве полноправного члена на саммите в 2024 году, заявил первый замминистра иностранных... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T14:18

2023-07-04T14:18

2023-07-04T14:27

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Белоруссия присоединится к Шанхайской организации сотрудничества в качестве полноправного члена на саммите в 2024 году, заявил первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра."Лидеры (ШОС) также приветствуют решение о подписании меморандума об обязательствах Белоруссии по вступлению в организацию в качестве государства-члена. Процесс присоединения Беларуси завершится к 2024 году, к саммиту ШОС в следующем году", - сказал дипломат на специальном брифинге МИД Индии, посвященном во вторник прошедшему виртуальному саммиту глав государств ШОС.Ранее Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена Шанхайской организации сотрудничества, говорится Нью-Делийской декларации, принятой по итогам саммита глав государств ШОС. На данный момент Белоруссия является наблюдателем в ШОС, но в июле прошлого года подала заявку на получение статуса полноправного члена организации. Документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС был подписан по итогам саммита организации в Самарканде, который прошел 15-16 сентября 2022 года.В конце июля этого года верхняя палата белорусского парламента одобрила законопроект о присоединении Белоруссии к международным договорам в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Документом предусматривается в рамках процесса получения республикой статуса члена ШОС присоединиться к 22 международным договорам с семью поправками к ним, которые были приняты в рамках организации. В частности, законопроектом предлагается присоединиться к базовым уставным документам ШОС, обеспечивающим функционирование организации (Хартия ШОС, соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета ШОС, конвенция о привилегиях и иммунитетах ШОС), а также к договорам по конкретным направлениям сотрудничества: договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств ШОС, конвенция ШОС против терроризма, конвенция по противодействию экстремизму и другие. Законопроект должен быть еще подписан президентом республики.

https://ria.ru/20230704/belorussiya-1882096316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, шос, мид индии, в мире, индия