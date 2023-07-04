Нью-Дели заявил, что Белоруссия вступит в ШОС в 2024 году
МИД Индии заявил, что Белоруссия станет полноправным членом ШОС в 2024 году
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФлажок и планшет с символикой ШОС
Флажок и планшет с символикой ШОС. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Белоруссия присоединится к Шанхайской организации сотрудничества в качестве полноправного члена на саммите в 2024 году, заявил первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра.
"Лидеры (ШОС) также приветствуют решение о подписании меморандума об обязательствах Белоруссии по вступлению в организацию в качестве государства-члена. Процесс присоединения Беларуси завершится к 2024 году, к саммиту ШОС в следующем году", - сказал дипломат на специальном брифинге МИД Индии, посвященном во вторник прошедшему виртуальному саммиту глав государств ШОС.
Ранее Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена Шанхайской организации сотрудничества, говорится Нью-Делийской декларации, принятой по итогам саммита глав государств ШОС. На данный момент Белоруссия является наблюдателем в ШОС, но в июле прошлого года подала заявку на получение статуса полноправного члена организации. Документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС был подписан по итогам саммита организации в Самарканде, который прошел 15-16 сентября 2022 года.
В конце июля этого года верхняя палата белорусского парламента одобрила законопроект о присоединении Белоруссии к международным договорам в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Документом предусматривается в рамках процесса получения республикой статуса члена ШОС присоединиться к 22 международным договорам с семью поправками к ним, которые были приняты в рамках организации. В частности, законопроектом предлагается присоединиться к базовым уставным документам ШОС, обеспечивающим функционирование организации (Хартия ШОС, соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета ШОС, конвенция о привилегиях и иммунитетах ШОС), а также к договорам по конкретным направлениям сотрудничества: договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств ШОС, конвенция ШОС против терроризма, конвенция по противодействию экстремизму и другие. Законопроект должен быть еще подписан президентом республики.