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Нью-Дели заявил, что Белоруссия вступит в ШОС в 2024 году - РИА Новости, 04.07.2023
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14:18 04.07.2023 (обновлено: 14:27 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/shos-1882146777.html
Нью-Дели заявил, что Белоруссия вступит в ШОС в 2024 году
Нью-Дели заявил, что Белоруссия вступит в ШОС в 2024 году - РИА Новости, 04.07.2023
Нью-Дели заявил, что Белоруссия вступит в ШОС в 2024 году
Белоруссия присоединится к Шанхайской организации сотрудничества в качестве полноправного члена на саммите в 2024 году, заявил первый замминистра иностранных... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T14:18
2023-07-04T14:27
белоруссия
шос
мид индии
в мире
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Белоруссия присоединится к Шанхайской организации сотрудничества в качестве полноправного члена на саммите в 2024 году, заявил первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра."Лидеры (ШОС) также приветствуют решение о подписании меморандума об обязательствах Белоруссии по вступлению в организацию в качестве государства-члена. Процесс присоединения Беларуси завершится к 2024 году, к саммиту ШОС в следующем году", - сказал дипломат на специальном брифинге МИД Индии, посвященном во вторник прошедшему виртуальному саммиту глав государств ШОС.Ранее Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена Шанхайской организации сотрудничества, говорится Нью-Делийской декларации, принятой по итогам саммита глав государств ШОС. На данный момент Белоруссия является наблюдателем в ШОС, но в июле прошлого года подала заявку на получение статуса полноправного члена организации. Документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС был подписан по итогам саммита организации в Самарканде, который прошел 15-16 сентября 2022 года.В конце июля этого года верхняя палата белорусского парламента одобрила законопроект о присоединении Белоруссии к международным договорам в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Документом предусматривается в рамках процесса получения республикой статуса члена ШОС присоединиться к 22 международным договорам с семью поправками к ним, которые были приняты в рамках организации. В частности, законопроектом предлагается присоединиться к базовым уставным документам ШОС, обеспечивающим функционирование организации (Хартия ШОС, соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета ШОС, конвенция о привилегиях и иммунитетах ШОС), а также к договорам по конкретным направлениям сотрудничества: договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств ШОС, конвенция ШОС против терроризма, конвенция по противодействию экстремизму и другие. Законопроект должен быть еще подписан президентом республики.
https://ria.ru/20230704/belorussiya-1882096316.html
https://ria.ru/20230704/shos-1882127959.html
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белоруссия, шос, мид индии, в мире, индия
Белоруссия, ШОС, МИД Индии, В мире, Индия
Нью-Дели заявил, что Белоруссия вступит в ШОС в 2024 году

МИД Индии заявил, что Белоруссия станет полноправным членом ШОС в 2024 году

© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФлажок и планшет с символикой ШОС
Флажок и планшет с символикой ШОС - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Кирилл Каллиников
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Флажок и планшет с символикой ШОС. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Белоруссия присоединится к Шанхайской организации сотрудничества в качестве полноправного члена на саммите в 2024 году, заявил первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра.
"Лидеры (ШОС) также приветствуют решение о подписании меморандума об обязательствах Белоруссии по вступлению в организацию в качестве государства-члена. Процесс присоединения Беларуси завершится к 2024 году, к саммиту ШОС в следующем году", - сказал дипломат на специальном брифинге МИД Индии, посвященном во вторник прошедшему виртуальному саммиту глав государств ШОС.
Выступление Путина на заседании Совета глав государств ШОС
Путин поддержал вступление Белоруссии в ШОС
Вчера, 12:03
Ранее Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена Шанхайской организации сотрудничества, говорится Нью-Делийской декларации, принятой по итогам саммита глав государств ШОС. На данный момент Белоруссия является наблюдателем в ШОС, но в июле прошлого года подала заявку на получение статуса полноправного члена организации. Документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС был подписан по итогам саммита организации в Самарканде, который прошел 15-16 сентября 2022 года.
В конце июля этого года верхняя палата белорусского парламента одобрила законопроект о присоединении Белоруссии к международным договорам в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Документом предусматривается в рамках процесса получения республикой статуса члена ШОС присоединиться к 22 международным договорам с семью поправками к ним, которые были приняты в рамках организации. В частности, законопроектом предлагается присоединиться к базовым уставным документам ШОС, обеспечивающим функционирование организации (Хартия ШОС, соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета ШОС, конвенция о привилегиях и иммунитетах ШОС), а также к договорам по конкретным направлениям сотрудничества: договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств ШОС, конвенция ШОС против терроризма, конвенция по противодействию экстремизму и другие. Законопроект должен быть еще подписан президентом республики.
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