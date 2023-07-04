https://ria.ru/20230704/shos-1882140086.html
Страны ШОС призвали к соблюдению СВПД
Страны ШОС призвали к соблюдению СВПД - РИА Новости, 04.07.2023
Страны ШОС призвали к соблюдению СВПД
Страны Шанхайской организации сотрудничества считают важной устойчивую реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:55
2023-07-04T13:55
2023-07-04T13:55
шос
оон
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества считают важной устойчивую реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и призывают участников к исполнению своих обязательств, говорится в Нью-Делийской декларации, принятой по итогам саммита глав государств ШОС. "Государства-члены считают важной устойчивую реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и в соответствии с Резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН призывают всех участников к неукоснительному исполнению своих обязательств для всестороннего и результативного выполнения документа", - отмечается в декларации. Двадцать третий саммит совета глав государств ШОС прошел в виртуальном формате 4 июля.
https://ria.ru/20230704/shos-1882127959.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шос, оон, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
ШОС, ООН, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
Страны ШОС призвали к соблюдению СВПД
Страны ШОС заявили в Нью-Делийской декларации о важности соблюдения СВПД