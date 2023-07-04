https://ria.ru/20230704/shos-1882140086.html

Страны ШОС призвали к соблюдению СВПД

Страны ШОС призвали к соблюдению СВПД - РИА Новости, 04.07.2023

Страны ШОС призвали к соблюдению СВПД

Страны Шанхайской организации сотрудничества считают важной устойчивую реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T13:55

2023-07-04T13:55

2023-07-04T13:55

шос

оон

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества считают важной устойчивую реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и призывают участников к исполнению своих обязательств, говорится в Нью-Делийской декларации, принятой по итогам саммита глав государств ШОС. "Государства-члены считают важной устойчивую реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и в соответствии с Резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН призывают всех участников к неукоснительному исполнению своих обязательств для всестороннего и результативного выполнения документа", - отмечается в декларации. Двадцать третий саммит совета глав государств ШОС прошел в виртуальном формате 4 июля.

https://ria.ru/20230704/shos-1882127959.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

шос, оон, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)