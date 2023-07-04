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Заседание Совета глав ШОС в 2024 году пройдет в Казахстане
Заседание Совета глав ШОС в 2024 году пройдет в Казахстане - РИА Новости, 04.07.2023
Заседание Совета глав ШОС в 2024 году пройдет в Казахстане
Председательство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на предстоящий период переходит к Казахстану, где в 2024 году состоится заседание Совета глав... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:33
2023-07-04T13:33
2023-07-04T13:33
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шос
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Председательство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на предстоящий период переходит к Казахстану, где в 2024 году состоится заседание Совета глав стран ШОС, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации Совета глав государств-членов организации. "Председательство в ШОС на предстоящий период переходит к Республике Казахстан. Очередное заседание Совета глав государств-членов ШОС состоится в 2024 году в Республике Казахстан", - говорится в декларации.
https://ria.ru/20230704/ugrozy-1882132023.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, шос
Заседание Совета глав ШОС в 2024 году пройдет в Казахстане
Председательство в Шанхайской организации сотрудничества перешло к Казахстану