https://ria.ru/20230704/shos-1882133601.html

Заседание Совета глав ШОС в 2024 году пройдет в Казахстане

Заседание Совета глав ШОС в 2024 году пройдет в Казахстане - РИА Новости, 04.07.2023

Заседание Совета глав ШОС в 2024 году пройдет в Казахстане

Председательство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на предстоящий период переходит к Казахстану, где в 2024 году состоится заседание Совета глав... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T13:33

2023-07-04T13:33

2023-07-04T13:33

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Председательство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на предстоящий период переходит к Казахстану, где в 2024 году состоится заседание Совета глав стран ШОС, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации Совета глав государств-членов организации. "Председательство в ШОС на предстоящий период переходит к Республике Казахстан. Очередное заседание Совета глав государств-членов ШОС состоится в 2024 году в Республике Казахстан", - говорится в декларации.

https://ria.ru/20230704/ugrozy-1882132023.html

казахстан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, казахстан, шос