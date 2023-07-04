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Заседание Совета глав ШОС в 2024 году пройдет в Казахстане - РИА Новости, 04.07.2023
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13:33 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/shos-1882133601.html
Заседание Совета глав ШОС в 2024 году пройдет в Казахстане
Заседание Совета глав ШОС в 2024 году пройдет в Казахстане - РИА Новости, 04.07.2023
Заседание Совета глав ШОС в 2024 году пройдет в Казахстане
Председательство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на предстоящий период переходит к Казахстану, где в 2024 году состоится заседание Совета глав... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T13:33
2023-07-04T13:33
в мире
казахстан
шос
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Председательство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на предстоящий период переходит к Казахстану, где в 2024 году состоится заседание Совета глав стран ШОС, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации Совета глав государств-членов организации. "Председательство в ШОС на предстоящий период переходит к Республике Казахстан. Очередное заседание Совета глав государств-членов ШОС состоится в 2024 году в Республике Казахстан", - говорится в декларации.
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Дарья Буймова
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в мире, казахстан, шос
В мире, Казахстан, ШОС
Заседание Совета глав ШОС в 2024 году пройдет в Казахстане

Председательство в Шанхайской организации сотрудничества перешло к Казахстану

© AFP 2023 / GREG BAKERФлаги стран-участниц ШОС в Пекине
Флаги стран-участниц ШОС в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© AFP 2023 / GREG BAKER
Флаги стран-участниц ШОС в Пекине
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Председательство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на предстоящий период переходит к Казахстану, где в 2024 году состоится заседание Совета глав стран ШОС, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации Совета глав государств-членов организации.
"Председательство в ШОС на предстоящий период переходит к Республике Казахстан. Очередное заседание Совета глав государств-членов ШОС состоится в 2024 году в Республике Казахстан", - говорится в декларации.
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