https://ria.ru/20230704/shos-1882129172.html

Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях вступления в ШОС

Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях вступления в ШОС - РИА Новости, 04.07.2023

Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях вступления в ШОС

Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена Шанхайской организации сотрудничества, говорится Нью-Делийской... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T13:19

2023-07-04T13:19

2023-07-04T13:32

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена Шанхайской организации сотрудничества, говорится Нью-Делийской декларации, принятой по итогам саммита глав государств ШОС."Государства-члены… отметили важность подписания меморандума об обязательствах Республики Беларусь в целях получения статуса государства-члена ШОС", - отмечается в декларации.На данный момент Белоруссия является наблюдателем в ШОС, но в июле прошлого года подала заявку на получение статуса полноправного члена организации. Документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС был подписан по итогам саммита организации в Самарканде, который прошел 15-16 сентября 2022 года.В конце июля этого года верхняя палата белорусского парламента одобрила законопроект о присоединении Белоруссии к международным договорам в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Документом предусматривается в рамках процесса получения республикой статуса члена ШОС присоединиться к 22 международным договорам с семью поправками к ним, которые были приняты в рамках организации.В частности, законопроектом предлагается присоединиться к базовым уставным документам ШОС, обеспечивающим функционирование организации (Хартия ШОС, соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета ШОС, конвенция о привилегиях и иммунитетах ШОС), а также к договорам по конкретным направлениям сотрудничества: договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств ШОС, конвенция ШОС против терроризма, конвенция по противодействию экстремизму и другие.Законопроект должен быть еще подписан президентом республики.

https://ria.ru/20230704/shos-1882131787.html

https://ria.ru/20230704/shos-1882130880.html

белоруссия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белоруссия, шос, в мире