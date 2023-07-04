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Премьер Индии приветствовал присоединение Ирана к ШОС - РИА Новости, 04.07.2023
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10:40 04.07.2023 (обновлено: 10:41 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/shos-1882073293.html
Премьер Индии приветствовал присоединение Ирана к ШОС
Премьер Индии приветствовал присоединение Ирана к ШОС - РИА Новости, 04.07.2023
Премьер Индии приветствовал присоединение Ирана к ШОС
Премьер-министр Индии Нарендра Моди приветствовал присоединение Ирана к Шанхайской организации сотрудничества и подписание Белоруссией меморандума для того,... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T10:40
2023-07-04T10:41
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди приветствовал присоединение Ирана к Шанхайской организации сотрудничества и подписание Белоруссией меморандума для того, чтобы стать членом ШОС."Мне приятно сказать, что Иран присоединяется к семье ШОС в качестве полноправного члена. Я желаю всего доброго президенту Раиси и народу Ирана в этой связи. Я также приветствую подписание меморандума о намерении Республики Беларусь стать членом ШОС", - сказал Моди.Он отметил, что присоединение новых членов к Шанхайской организации сотрудничества и желание других стран стать ее участниками свидетельствует о полезности организации.
https://ria.ru/20230704/iran-1882054095.html
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в мире, индия, иран, шос
В мире, Индия, Иран, ШОС
Премьер Индии приветствовал присоединение Ирана к ШОС

Премьер Индии Моди приветствовал вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества

© РИА Новости / POOL/Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / POOL/Сергей Бобылев
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди приветствовал присоединение Ирана к Шанхайской организации сотрудничества и подписание Белоруссией меморандума для того, чтобы стать членом ШОС.
"Мне приятно сказать, что Иран присоединяется к семье ШОС в качестве полноправного члена. Я желаю всего доброго президенту Раиси и народу Ирана в этой связи. Я также приветствую подписание меморандума о намерении Республики Беларусь стать членом ШОС", - сказал Моди.
Он отметил, что присоединение новых членов к Шанхайской организации сотрудничества и желание других стран стать ее участниками свидетельствует о полезности организации.
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