https://ria.ru/20230704/shos-1882073293.html

Премьер Индии приветствовал присоединение Ирана к ШОС

Премьер Индии приветствовал присоединение Ирана к ШОС - РИА Новости, 04.07.2023

Премьер Индии приветствовал присоединение Ирана к ШОС

Премьер-министр Индии Нарендра Моди приветствовал присоединение Ирана к Шанхайской организации сотрудничества и подписание Белоруссией меморандума для того,... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T10:40

2023-07-04T10:40

2023-07-04T10:41

в мире

индия

иран

шос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817177724_0:60:2991:1742_1920x0_80_0_0_bd56d1b08fa42123ea06dd70277a6b32.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди приветствовал присоединение Ирана к Шанхайской организации сотрудничества и подписание Белоруссией меморандума для того, чтобы стать членом ШОС."Мне приятно сказать, что Иран присоединяется к семье ШОС в качестве полноправного члена. Я желаю всего доброго президенту Раиси и народу Ирана в этой связи. Я также приветствую подписание меморандума о намерении Республики Беларусь стать членом ШОС", - сказал Моди.Он отметил, что присоединение новых членов к Шанхайской организации сотрудничества и желание других стран стать ее участниками свидетельствует о полезности организации.

https://ria.ru/20230704/iran-1882054095.html

индия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, индия, иран, шос