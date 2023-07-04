https://ria.ru/20230704/shos-1882073293.html
Премьер Индии приветствовал присоединение Ирана к ШОС
Премьер Индии приветствовал присоединение Ирана к ШОС - РИА Новости, 04.07.2023
Премьер Индии приветствовал присоединение Ирана к ШОС
Премьер-министр Индии Нарендра Моди приветствовал присоединение Ирана к Шанхайской организации сотрудничества и подписание Белоруссией меморандума для того,... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T10:40
2023-07-04T10:40
2023-07-04T10:41
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди приветствовал присоединение Ирана к Шанхайской организации сотрудничества и подписание Белоруссией меморандума для того, чтобы стать членом ШОС."Мне приятно сказать, что Иран присоединяется к семье ШОС в качестве полноправного члена. Я желаю всего доброго президенту Раиси и народу Ирана в этой связи. Я также приветствую подписание меморандума о намерении Республики Беларусь стать членом ШОС", - сказал Моди.Он отметил, что присоединение новых членов к Шанхайской организации сотрудничества и желание других стран стать ее участниками свидетельствует о полезности организации.
https://ria.ru/20230704/iran-1882054095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, иран, шос
Премьер Индии приветствовал присоединение Ирана к ШОС
Премьер Индии Моди приветствовал вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди приветствовал присоединение Ирана к Шанхайской организации сотрудничества и подписание Белоруссией меморандума для того, чтобы стать членом ШОС.
"Мне приятно сказать, что Иран присоединяется к семье ШОС в качестве полноправного члена. Я желаю всего доброго президенту Раиси и народу Ирана
в этой связи. Я также приветствую подписание меморандума о намерении Республики Беларусь стать членом ШОС", - сказал Моди
.
Он отметил, что присоединение новых членов к Шанхайской организации сотрудничества и желание других стран стать ее участниками свидетельствует о полезности организации.
Чиновник из Ирана рассказал, как вступление страны в ШОС поможет региону