https://ria.ru/20230704/shos-1882046973.html

Генсек ШОС поддержал полноформатное членство Ирана в организации

Генсек ШОС поддержал полноформатное членство Ирана в организации - РИА Новости, 04.07.2023

Генсек ШОС поддержал полноформатное членство Ирана в организации

Полноформатное членство Ирана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) наполнит взаимодействие в ней новым практическим содержанием и откроет широкие... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T06:43

2023-07-04T06:43

2023-07-04T06:43

в мире

иран

чжан мин

шос

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ПЕКИН, 4 июл - РИА Новости. Полноформатное членство Ирана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) наполнит взаимодействие в ней новым практическим содержанием и откроет широкие перспективы, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ШОС Чжан Мин. Ранее министерство иностранных дел Индии сообщило, что 23-й саммит Совета глав государств ШОС пройдет в виртуальном формате 4 июля. На предстоящем заседании глав государств ШОС будет оформлено полноформатное членство Ирана в организации. "Уверен, что полноправное участие Ирана придаст сотрудничеству ШОС в различных сферах новое практическое наполнение и откроет широкие перспективы", - сказал Чжан Мин. Он подчеркнул, что высоко оценивает усилия Ирана по выполнению внутренних процедур, связанных с вступлением в ШОС, и поддерживает конструктивное и эффективное участие этой страны Ирана в повестке дня сотрудничества организации. По его словам, расширение членства ШОС свидетельствует о том, что принципы, которых придерживается организация, особенно ценностная концепция "шанхайского духа", "находят все большее признание и широкое одобрение" со стороны международного сообщества. "По мере того, как "круг друзей" продолжает расширяться, философия сотрудничества и модель развития ШОС также оказывают влияние и привлекают страны, не входящие в организацию. Поэтому расширение ШОС - это естественный процесс, а не намеренное стремление", - добавил он. По словам Чжан Мина, ШОС - это открытая организация, и любая страна, которая солидарна с "шанхайским духом" и соблюдает устав ШОС, может присоединиться и стать членом "семьи ШОС". ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию, на саммите Самарканде в сентябре 2022 года был принят документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС.

https://ria.ru/20230704/shos-1881483355.html

https://ria.ru/20230703/iran-1881945755.html

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в мире, иран, чжан мин, шос