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Немецкая община Крыма назвала Шольца американской марионеткой - РИА Новости, 04.07.2023
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05:37 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/sholts-1882044144.html
Немецкая община Крыма назвала Шольца американской марионеткой
Немецкая община Крыма назвала Шольца американской марионеткой - РИА Новости, 04.07.2023
Немецкая община Крыма назвала Шольца американской марионеткой
Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель назвал канцлера Германии Олафа Шольца марионеткой США и призвал не воспринимать всерьез его... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T05:37
2023-07-04T05:37
россия
украина
олаф шольц
юрий гемпель
германия
республика крым
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель назвал канцлера Германии Олафа Шольца марионеткой США и призвал не воспринимать всерьез его слова об украинской принадлежности Крыма. Ранее Шольц в интервью телеканалу ARD заявил, что Украина уже в советские времена была самостоятельным государством, а Крым - ее частью. "Канцлер Германии господин Шольц – это американская марионетка, которая не имеет своего мнения и не отображает интересы своего народа и страны. Главное, что крымчане вернулись в состав России по своему желанию и чувствуют себя комфортно и счастливо на своей исторической родине. Всерьез воспринимать заявление Шольца не стоит по одной простой причине – его авторитет среди немецкого народа становится с каждым днем все меньше", - сказал Гемпель РИА Новости. По его мнению, Шольц - это случайный человек в политике Германии, который разрушает свою страну в политическом и экономическом плане, а также попирает христианские ценности. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230703/sholts-1881992351.html
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россия
украина
германия
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россия, украина, олаф шольц, юрий гемпель, германия, республика крым, в мире
Россия, Украина, Олаф Шольц, Юрий Гемпель, Германия, Республика Крым, В мире
Немецкая община Крыма назвала Шольца американской марионеткой

Глава немецкой общины Крыма Гемпель назвал Шольца американской марионеткой

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГлава комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель
Глава комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Глава комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель назвал канцлера Германии Олафа Шольца марионеткой США и призвал не воспринимать всерьез его слова об украинской принадлежности Крыма.
Ранее Шольц в интервью телеканалу ARD заявил, что Украина уже в советские времена была самостоятельным государством, а Крым - ее частью.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
В Германии поставили Шольца на место после дерзкого заявления о России
3 июля, 18:23
"Канцлер Германии господин Шольц – это американская марионетка, которая не имеет своего мнения и не отображает интересы своего народа и страны. Главное, что крымчане вернулись в состав России по своему желанию и чувствуют себя комфортно и счастливо на своей исторической родине. Всерьез воспринимать заявление Шольца не стоит по одной простой причине – его авторитет среди немецкого народа становится с каждым днем все меньше", - сказал Гемпель РИА Новости.
По его мнению, Шольц - это случайный человек в политике Германии, который разрушает свою страну в политическом и экономическом плане, а также попирает христианские ценности.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
В Крыму отреагировали на заявление Шольца о статусе полуострова
3 июля, 10:30
 
РоссияУкраинаОлаф ШольцЮрий ГемпельГерманияРеспублика КрымВ мире
 
 
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