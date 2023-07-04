https://ria.ru/20230704/sholts-1882044144.html

Немецкая община Крыма назвала Шольца американской марионеткой

Немецкая община Крыма назвала Шольца американской марионеткой - РИА Новости, 04.07.2023

Немецкая община Крыма назвала Шольца американской марионеткой

Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель назвал канцлера Германии Олафа Шольца марионеткой США и призвал не воспринимать всерьез его... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T05:37

2023-07-04T05:37

2023-07-04T05:37

россия

украина

олаф шольц

юрий гемпель

германия

республика крым

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель назвал канцлера Германии Олафа Шольца марионеткой США и призвал не воспринимать всерьез его слова об украинской принадлежности Крыма. Ранее Шольц в интервью телеканалу ARD заявил, что Украина уже в советские времена была самостоятельным государством, а Крым - ее частью. "Канцлер Германии господин Шольц – это американская марионетка, которая не имеет своего мнения и не отображает интересы своего народа и страны. Главное, что крымчане вернулись в состав России по своему желанию и чувствуют себя комфортно и счастливо на своей исторической родине. Всерьез воспринимать заявление Шольца не стоит по одной простой причине – его авторитет среди немецкого народа становится с каждым днем все меньше", - сказал Гемпель РИА Новости. По его мнению, Шольц - это случайный человек в политике Германии, который разрушает свою страну в политическом и экономическом плане, а также попирает христианские ценности. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230703/sholts-1881992351.html

https://ria.ru/20230703/krym-1881848081.html

россия

украина

германия

республика крым

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россия, украина, олаф шольц, юрий гемпель, германия, республика крым, в мире