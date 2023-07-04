Немецкая община Крыма назвала Шольца американской марионеткой
Глава немецкой общины Крыма Гемпель назвал Шольца американской марионеткой
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГлава комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель
Глава комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости. Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель назвал канцлера Германии Олафа Шольца марионеткой США и призвал не воспринимать всерьез его слова об украинской принадлежности Крыма.
Ранее Шольц в интервью телеканалу ARD заявил, что Украина уже в советские времена была самостоятельным государством, а Крым - ее частью.
"Канцлер Германии господин Шольц – это американская марионетка, которая не имеет своего мнения и не отображает интересы своего народа и страны. Главное, что крымчане вернулись в состав России по своему желанию и чувствуют себя комфортно и счастливо на своей исторической родине. Всерьез воспринимать заявление Шольца не стоит по одной простой причине – его авторитет среди немецкого народа становится с каждым днем все меньше", - сказал Гемпель РИА Новости.
По его мнению, Шольц - это случайный человек в политике Германии, который разрушает свою страну в политическом и экономическом плане, а также попирает христианские ценности.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".