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Улично-дорожная сеть в 24-м квартале Новокузнецка будет готова в октябре - РИА Новости, 04.07.2023
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09:19 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/set-1882061626.html
Улично-дорожная сеть в 24-м квартале Новокузнецка будет готова в октябре
Улично-дорожная сеть в 24-м квартале Новокузнецка будет готова в октябре - РИА Новости, 04.07.2023
Улично-дорожная сеть в 24-м квартале Новокузнецка будет готова в октябре
Новая улично-дорожная сеть в 24-м квартале Новокузнецка будет готова в октябре этого года, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T09:19
2023-07-04T09:19
сергей цивилев
новокузнецк
прокопьевск
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 4 июл – РИА Новости. Новая улично-дорожная сеть в 24-м квартале Новокузнецка будет готова в октябре этого года, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", реализуемого в стране по инициативе президента РФ Владимира Путина, в 24-м микрорайоне "Березовая роща" проложена улично-дорожная сеть протяженностью 4,5 километра. Она включает автодорогу и тротуары", – говорится в сообщении. Кроме того, выполнено переустройство сопряженных с дорогой газовых, тепловых, водопроводных и электрических сетей. Отмечается, что строительство важной для Новокузнецка дороги вышло на завершающую стадию. "Для дальнейшего развития этого перспективного микрорайона столицы южной агломерации запуск новой дорожной сети просто необходим. Она будет сдана в эксплуатацию в октябре 2023 года. Проект обеспечит транспортную и пешеходную доступность этой части Новоильинского района, где к 2024 году квартиры получат около 10 тысяч новоселов — переселенцы из ветхого и аварийного жилья из Новокузнецка, Прокопьевска и Киселевска, дети-сироты и другие льготные категории кузбассовцев", —цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Строительство улично-дорожной сети в 24-м квартале началось в 2021 году. На сегодняшний день завершено переподключение газовых и тепловых инженерных коммуникаций, выполнены работы по переустройству большей части сетей водоснабжения, ведется асфальтирование дорог и тротуаров, укладка бордюрного камня. Кроме дороги в Новоильинском районе Новокузнецка в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" ремонтируют и строят еще ряд важных для города и всей южной агломерации объектов. В частности, продолжаются работы на мосту через реку Томь в Заводском районе.
https://ria.ru/20230701/kuzbass-1881653520.html
новокузнецк
прокопьевск
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сергей цивилев, новокузнецк, прокопьевск, кемеровская область
Сергей Цивилев, Новокузнецк, Прокопьевск, Кемеровская область

Улично-дорожная сеть в 24-м квартале Новокузнецка будет готова в октябре

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкНовокузнецк
Новокузнецк - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Новокузнецк. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 4 июл – РИА Новости. Новая улично-дорожная сеть в 24-м квартале Новокузнецка будет готова в октябре этого года, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
"В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", реализуемого в стране по инициативе президента РФ Владимира Путина, в 24-м микрорайоне "Березовая роща" проложена улично-дорожная сеть протяженностью 4,5 километра. Она включает автодорогу и тротуары", – говорится в сообщении.
Кроме того, выполнено переустройство сопряженных с дорогой газовых, тепловых, водопроводных и электрических сетей. Отмечается, что строительство важной для Новокузнецка дороги вышло на завершающую стадию.
"Для дальнейшего развития этого перспективного микрорайона столицы южной агломерации запуск новой дорожной сети просто необходим. Она будет сдана в эксплуатацию в октябре 2023 года. Проект обеспечит транспортную и пешеходную доступность этой части Новоильинского района, где к 2024 году квартиры получат около 10 тысяч новоселов — переселенцы из ветхого и аварийного жилья из Новокузнецка, Прокопьевска и Киселевска, дети-сироты и другие льготные категории кузбассовцев", —цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
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Строительство улично-дорожной сети в 24-м квартале началось в 2021 году. На сегодняшний день завершено переподключение газовых и тепловых инженерных коммуникаций, выполнены работы по переустройству большей части сетей водоснабжения, ведется асфальтирование дорог и тротуаров, укладка бордюрного камня.
Кроме дороги в Новоильинском районе Новокузнецка в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" ремонтируют и строят еще ряд важных для города и всей южной агломерации объектов. В частности, продолжаются работы на мосту через реку Томь в Заводском районе.
 
Сергей ЦивилевНовокузнецкПрокопьевскКемеровская область
 
 
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