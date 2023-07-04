https://ria.ru/20230704/sdelka-1882173446.html
МИД России заявил, что не видит оснований продлевать зерновую сделку
МИД России заявил, что не видит оснований продлевать зерновую сделку - РИА Новости, 04.07.2023
МИД России заявил, что не видит оснований продлевать зерновую сделку
Оснований для продления "черноморской инициативы", истекающей 17 июля, нет, заявили во вторник в российском МИД. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T15:31
2023-07-04T15:31
2023-07-04T16:12
россия
экономика
зерновая сделка
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881413615_202:488:2297:1667_1920x0_80_0_0_266a2ad51b1295b0d4d4ebf8d907ab71.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Оснований для продления "черноморской инициативы", истекающей 17 июля, нет, заявили во вторник в российском МИД.Как отметили в ведомстве, руководство ООН хранит молчание по двум неудобным для них вопросам: подрыву участка аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и безвозмездным поставкам российских минеральных удобрений беднейшим странам. При этом на Западе публично заявляют, что никаких послаблений в рамках антироссийских санкций, в том числе для продовольствия и удобрений, быть не может, указали в МИД."В этих условиях очевидно, что оснований для дальнейшего продолжения "черноморской инициативы", истекающей 17 июля, нет. В то же время российская сторона продолжает добросовестно и ответственно подходить к своим обязательствам как сторона договоренности, прилагает необходимые усилия в строгом соответствии с правилами процедуры, чтобы все участвующие в ней суда смогли успешно завершить свою миссию и выйти из Черного моря до завершения срока ее действия", - говорится в комментарии на сайте ведомства. Меморандум Россия-ООН рассчитан на 3 года и специальных решений по продлению не требует, добавили в МИД РФ.Как отметили в ведомстве, "черноморская инициатива", целью которой было оказание помощи нуждающимся странам, превратилась в сугубо коммерческий вывоз украинского продовольствия в "сытые" страны, а ситуация с нормализацией российских поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, что предусмотрено Меморандумом Россия-ООН, продолжала деградировать."С июля 2022 г. Евросоюзом были введены пять новых "пакетов" антироссийских санкций в дополнение к постоянно расширяющимся экстерриториальным рестрикциям США и Британии, которые заблокировали российский сельхозэкспорт. Из пяти "системных" задач, решение которых позволило бы устранить эти препятствия, – переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; запчасти для сельхозтехники; реанимирование аммиакопровода "Тольятти-Одесса"; транспортная логистика и страхование; "разморозка" активов, – первые три, очевидно, сняты с повестки дня, а достижение какого-либо прогресса по оставшимся двум не просматривается", - указали в министерстве.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности.Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. В Москве отмечали, что эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230703/sdelka-1881976501.html
https://ria.ru/20230623/zerno-1880082367.html
https://ria.ru/20230703/sdelka-1882028984.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881413615_573:429:2223:1667_1920x0_80_0_0_4f7d10d407f0736d7ccb6b55177f8eb6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, зерновая сделка, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Экономика, Зерновая сделка, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России заявил, что не видит оснований продлевать зерновую сделку
МИД России заявил, что оснований продолжать черноморскую инициативу после 17 июля нет
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости.
Оснований для продления "черноморской инициативы", истекающей 17 июля, нет, заявили
во вторник в российском МИД.
Как отметили в ведомстве, руководство ООН хранит молчание по двум неудобным для них вопросам: подрыву участка аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и безвозмездным поставкам российских минеральных удобрений беднейшим странам. При этом на Западе публично заявляют, что никаких послаблений в рамках антироссийских санкций, в том числе для продовольствия и удобрений, быть не может, указали в МИД.
Зерновую сделку продлевать категорически нельзя, считает глава РЗС
"В этих условиях очевидно, что оснований для дальнейшего продолжения "черноморской инициативы", истекающей 17 июля, нет. В то же время российская сторона продолжает добросовестно и ответственно подходить к своим обязательствам как сторона договоренности, прилагает необходимые усилия в строгом соответствии с правилами процедуры, чтобы все участвующие в ней суда смогли успешно завершить свою миссию и выйти из Черного моря до завершения срока ее действия", - говорится в комментарии на сайте ведомства. Меморандум Россия-ООН рассчитан на 3 года и специальных решений по продлению не требует, добавили в МИД РФ.
Как отметили в ведомстве, "черноморская инициатива", целью которой было оказание помощи нуждающимся странам, превратилась в сугубо коммерческий вывоз украинского продовольствия в "сытые" страны, а ситуация с нормализацией российских поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, что предусмотрено Меморандумом Россия-ООН, продолжала деградировать.
"С июля 2022 г. Евросоюзом были введены пять новых "пакетов" антироссийских санкций в дополнение к постоянно расширяющимся экстерриториальным рестрикциям США и Британии, которые заблокировали российский сельхозэкспорт. Из пяти "системных" задач, решение которых позволило бы устранить эти препятствия, – переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; запчасти для сельхозтехники; реанимирование аммиакопровода "Тольятти-Одесса"; транспортная логистика и страхование; "разморозка" активов, – первые три, очевидно, сняты с повестки дня, а достижение какого-либо прогресса по оставшимся двум не просматривается", - указали в министерстве.
Небензя: Россия не будет помогать поставкам зерна с Украины богатым странам
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности.
Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. В Москве отмечали, что эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Украина не пойдет на уступки ради продления зерновой сделки, заявил МИД