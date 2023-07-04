https://ria.ru/20230704/sdelka-1882173446.html

МИД России заявил, что не видит оснований продлевать зерновую сделку

МИД России заявил, что не видит оснований продлевать зерновую сделку - РИА Новости, 04.07.2023

МИД России заявил, что не видит оснований продлевать зерновую сделку

Оснований для продления "черноморской инициативы", истекающей 17 июля, нет, заявили во вторник в российском МИД. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T15:31

2023-07-04T15:31

2023-07-04T16:12

россия

экономика

зерновая сделка

оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Оснований для продления "черноморской инициативы", истекающей 17 июля, нет, заявили во вторник в российском МИД.Как отметили в ведомстве, руководство ООН хранит молчание по двум неудобным для них вопросам: подрыву участка аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и безвозмездным поставкам российских минеральных удобрений беднейшим странам. При этом на Западе публично заявляют, что никаких послаблений в рамках антироссийских санкций, в том числе для продовольствия и удобрений, быть не может, указали в МИД."В этих условиях очевидно, что оснований для дальнейшего продолжения "черноморской инициативы", истекающей 17 июля, нет. В то же время российская сторона продолжает добросовестно и ответственно подходить к своим обязательствам как сторона договоренности, прилагает необходимые усилия в строгом соответствии с правилами процедуры, чтобы все участвующие в ней суда смогли успешно завершить свою миссию и выйти из Черного моря до завершения срока ее действия", - говорится в комментарии на сайте ведомства. Меморандум Россия-ООН рассчитан на 3 года и специальных решений по продлению не требует, добавили в МИД РФ.Как отметили в ведомстве, "черноморская инициатива", целью которой было оказание помощи нуждающимся странам, превратилась в сугубо коммерческий вывоз украинского продовольствия в "сытые" страны, а ситуация с нормализацией российских поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, что предусмотрено Меморандумом Россия-ООН, продолжала деградировать."С июля 2022 г. Евросоюзом были введены пять новых "пакетов" антироссийских санкций в дополнение к постоянно расширяющимся экстерриториальным рестрикциям США и Британии, которые заблокировали российский сельхозэкспорт. Из пяти "системных" задач, решение которых позволило бы устранить эти препятствия, – переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; запчасти для сельхозтехники; реанимирование аммиакопровода "Тольятти-Одесса"; транспортная логистика и страхование; "разморозка" активов, – первые три, очевидно, сняты с повестки дня, а достижение какого-либо прогресса по оставшимся двум не просматривается", - указали в министерстве.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности.Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. В Москве отмечали, что эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230703/sdelka-1881976501.html

https://ria.ru/20230623/zerno-1880082367.html

https://ria.ru/20230703/sdelka-1882028984.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, зерновая сделка, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)