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НАТО отказала Украине в передаче F-16 до завершения контрнаступления - РИА Новости, 04.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:09 04.07.2023 (обновлено: 02:15 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/samolety-1882037955.html
НАТО отказала Украине в передаче F-16 до завершения контрнаступления
НАТО отказала Украине в передаче F-16 до завершения контрнаступления - РИА Новости, 04.07.2023
НАТО отказала Украине в передаче F-16 до завершения контрнаступления
Украина не получит истребители F-16 до завершения контрнаступления, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью радиостанции LBC. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T02:09
2023-07-04T02:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
роб бауэр
нато
f-16
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Украина не получит истребители F-16 до завершения контрнаступления, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью радиостанции LBC.&quot;Он (вопрос о предоставлении истребителей. — Прим. ред.) не будет решен в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления&quot;, — отметил Бауэр.Глава комитета альянса уточнил, что обучение украинских пилотов и технических специалистов, обеспечение логистической организации для самолетов "невозможно до этого контрнаступления". Он также признал, что украинцам на передовой "крайне тяжело" продвигаться."Три линии обороны, большие минные поля, серьезные препятствия... для транспортных средств", — подчеркнул Бауэр. Украина рассчитывает получить F-16 в 2023 году, но, как писало издание Politico, это случится не раньше начала 2024 года.Владимир Путин в середине июня предупредил, что, если Украина получит F-16 и захочет использовать их в бою, но места их базирования окажутся за ее пределами, российские военные все равно рассмотрят варианты их поражения.
https://ria.ru/20230704/kuleba-1882033220.html
https://ria.ru/20230703/f-16-1881938893.html
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в мире, украина, роб бауэр, нато, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Роб Бауэр, НАТО, F-16
НАТО отказала Украине в передаче F-16 до завершения контрнаступления

Глава военного комитета НАТО Бауэр: Украина не получит F-16 до завершения контрнаступления

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Украина не получит истребители F-16 до завершения контрнаступления, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью радиостанции LBC.
«

"Он (вопрос о предоставлении истребителей. — Прим. ред.) не будет решен в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления", — отметил Бауэр.

Глава комитета альянса уточнил, что обучение украинских пилотов и технических специалистов, обеспечение логистической организации для самолетов "невозможно до этого контрнаступления".
Он также признал, что украинцам на передовой "крайне тяжело" продвигаться.
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"Три линии обороны, большие минные поля, серьезные препятствия... для транспортных средств", — подчеркнул Бауэр.
Украина рассчитывает получить F-16 в 2023 году, но, как писало издание Politico, это случится не раньше начала 2024 года.
Владимир Путин в середине июня предупредил, что, если Украина получит F-16 и захочет использовать их в бою, но места их базирования окажутся за ее пределами, российские военные все равно рассмотрят варианты их поражения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоб БауэрНАТОF-16
 
 
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