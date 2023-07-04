https://ria.ru/20230704/samolety-1882037955.html
НАТО отказала Украине в передаче F-16 до завершения контрнаступления
НАТО отказала Украине в передаче F-16 до завершения контрнаступления - РИА Новости, 04.07.2023
НАТО отказала Украине в передаче F-16 до завершения контрнаступления
Украина не получит истребители F-16 до завершения контрнаступления, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью радиостанции LBC. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T02:09
2023-07-04T02:09
2023-07-04T02:15
специальная военная операция на украине
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украина
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Украина не получит истребители F-16 до завершения контрнаступления, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью радиостанции LBC."Он (вопрос о предоставлении истребителей. — Прим. ред.) не будет решен в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления", — отметил Бауэр.Глава комитета альянса уточнил, что обучение украинских пилотов и технических специалистов, обеспечение логистической организации для самолетов "невозможно до этого контрнаступления". Он также признал, что украинцам на передовой "крайне тяжело" продвигаться."Три линии обороны, большие минные поля, серьезные препятствия... для транспортных средств", — подчеркнул Бауэр. Украина рассчитывает получить F-16 в 2023 году, но, как писало издание Politico, это случится не раньше начала 2024 года.Владимир Путин в середине июня предупредил, что, если Украина получит F-16 и захочет использовать их в бою, но места их базирования окажутся за ее пределами, российские военные все равно рассмотрят варианты их поражения.
https://ria.ru/20230704/kuleba-1882033220.html
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в мире, украина, роб бауэр, нато, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Роб Бауэр, НАТО, F-16
НАТО отказала Украине в передаче F-16 до завершения контрнаступления
Глава военного комитета НАТО Бауэр: Украина не получит F-16 до завершения контрнаступления