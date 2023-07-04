https://ria.ru/20230704/samburg-1882201150.html

В ямальском селе Самбург построят больницу и детсад

В ямальском селе Самбург построят больницу и детсад - РИА Новости, 04.07.2023

В ямальском селе Самбург построят больницу и детсад

Больница и детсад будут возведены в отдаленном селе Самбург Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T17:05

2023-07-04T17:05

2023-07-04T17:06

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

дмитрий артюхов

тарко-сале

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САЛЕХАРД, 4 июл – РИА Новости. Больница и детсад будут возведены в отдаленном селе Самбург Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает пресс-служба правительства региона. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов посетил село и оценил ход летних работ. Об этом жители просили главу региона прошлым летом. "Продолжается строительство детского сада на 140 мест. Это будет просторное двухэтажное здание с современной "начинкой". В нем разместятся семь групп, музыкальный и спортивный залы, два зимних сада, медицинский блок, пищеблок и собственная прачечная. На территории оборудуют прогулочные веранды, спортивные и игровые площадки, часть из которых - с навесами. Жители Самбурга с нетерпением ждут открытия участковой больницы - двухэтажное здание состоит из 60 модулей. Строительство планируется завершить до конца года", - говорится в сообщении. Также глава региона осмотрел модульное здание аэровокзала, которое было установлено в рамках большой программы обновления аэропортов в отдаленных поселениях. Раньше селянам и гостям приходилось ждать вертолет под открытым небом. Теперь — в удобном и комфортном помещении, где есть зал ожидания, комната для мамы и малыша, уточняют власти. Пассажиропоток в летнее время позволил разгрузить запуск катера "Ляд Айваседо", который построили специально для жителей села. О его покупке губернатора просили пуровчане на встрече в Тарко-Сале в августе 2019 года. Судно может ходить по мелководным протокам и принимать пассажиров на борт даже с необорудованного берега. "Радует, что проекты, которые мы начали, активно развиваются. Больница с самым современным оборудованием строится в хорошем темпе. Также обсудили с главой района планируемый капремонт школы-интерната. Это самый крупный на Пуровской земле такой объект. В свое время, наверное, был отличным — пришло время сделать его современным и красивым. Радует, что жители бережно относятся к своему поселку. Будем поддерживать планы по развитию Самбурга", — приводятся в сообщении слова Артюхова.

https://ria.ru/20230425/yanao-1867615674.html

https://ria.ru/20230313/proekt-1857547728.html

ямал

тарко-сале

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ямал, дмитрий артюхов, тарко-сале