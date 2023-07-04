https://ria.ru/20230704/salon-1882094190.html

В Афганистане запретили салоны красоты

В Афганистане запретили салоны красоты - РИА Новости, 04.07.2023

В Афганистане запретили салоны красоты

Находящееся у власти в Афганистане движение "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) ввело запрет на деятельность салонов... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T11:57

2023-07-04T11:57

2023-07-04T11:57

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афганистан

кабул (город)

талибан

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КАБУЛ, 4 июл - РИА Новости. Находящееся у власти в Афганистане движение "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) ввело запрет на деятельность салонов красоты в Кабуле и других провинциях, говорится в письме муниципалитету Кабула, которое распространило министерство исламской ориентации, повеления благого и запрета предосудительного. "Женским салонам красоты на уровне города Кабула и провинций страны в установленный срок через определенный период запрещается осуществлять работу, выданные лицензии и соглашения недействительны", - указывается в письме. Как сообщили РИА Новости собственницы некоторых заведений, на сегодняшний день работа женщин в салонах красоты – единственный способ обеспечить семьи. "У наших мужчин нет работы. Когда мужчина не может позаботиться о своей семье, женщинам приходится работать в салонах... Что мы должны будем делать, если салоны красоты закроются?" - заявила одна из собственниц. Другая владелица салона утверждает, что власти Афганистана должны создать рабочие места для мужчин, чтобы женщинам не приходилось работать. "Если создать возможности для работы мужчин, мы не будем даже выходить из дома", - заявила собственница салона. Некоторые жители Кабула рассказали РИА Новости, что считают, что у женщин также есть право работать, государство должно приложить усилия, чтобы обеспечить их участие в экономической деятельности страны. РИА Новости запросило мнение представителя муниципалитета Кабула, однако он заявил, что не обладает точной информацией по этому поводу. В январе телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники сообщал, что сформированное движением "Талибан"* правительство Афганистана установило десятидневный срок на закрытие женских салонов красоты в стране и запретило женщинам работать в торговых центрах, однако глава политофиса Сухель Шахин заявил, что это недостоверная информация. С момента прихода к власти в Афганистане движения "Талибан"* права женщин в этой стране были существенно ограничены, в частности, недавно им было запрещено посещать занятия в высших учебных заведениях.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220616/afganistan-1795617516.html

https://ria.ru/20230530/azarov-1874972522.html

афганистан

кабул (город)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, афганистан, кабул (город), талибан