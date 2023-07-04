https://ria.ru/20230704/saakashvili-1882223116.html

Минюст Грузии заявил, что Саакашвили лечится в лучшей клинике

Минюст Грузии заявил, что Саакашвили лечится в лучшей клинике - РИА Новости, 04.07.2023

Минюст Грузии заявил, что Саакашвили лечится в лучшей клинике

Глава минюста Грузии Рати Брегадзе считает абсурдным информацию о якобы ненадлежащем отношении к бывшему президенту Михаилу Саакашвили отметив, что он лечится в РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T18:08

2023-07-04T18:08

2023-07-04T18:08

в мире

грузия

михаил саакашвили

тбилиси

украина

владимир зеленский

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ТБИЛИСИ, 4 июл - РИА Новости. Глава минюста Грузии Рати Брегадзе считает абсурдным информацию о якобы ненадлежащем отношении к бывшему президенту Михаилу Саакашвили отметив, что он лечится в наилучшей клинике в Тбилиси, где уже принял около 2,3 тысячи визитеров. В понедельник экс-президент Грузии Михаил Саакашвили после долгого перерыва принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратится к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они довели его до такого состояния. Позже Владимир Зеленский заявил, что поручил МИД Украины вызвать посла Грузии и выразить решительный протест из-за ситуации с Саакашвили, предложив дипломату покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси. "Когда речь идет о том, что якобы в Грузии кого-то пытают, безусловно, я не смогу согласиться с этим. Если и есть в регионе защита прав человека, особенно в пенитенциарной системе, тут лидером является Грузия. Интересно, что думает наше общество по поводу того, что такое пытки. То, что человек лечится в одной из наилучших клиник, мы постоянно призываем его принимать пищу и выполнять рекомендации врачей? Это пытки? Или может пытками является то, что у него уже было до 2,3 тысячи визитеров?" - заявил Брегадзе на брифинге. По его словам, решение украинской стороны является очень обидным, особенно на фоне того, что Грузия всегда поддерживает украинский народ во всех кризисных ситуациях. Министр добавил, что грузинские дипломаты "до последнего момента находились в Киеве" даже в самое сложное для него время.

https://ria.ru/20230703/saakashvili-1881964648.html

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в мире, грузия, михаил саакашвили, тбилиси, украина, владимир зеленский