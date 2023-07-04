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Минюст Грузии заявил, что Саакашвили лечится в лучшей клинике - РИА Новости, 04.07.2023
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18:08 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/saakashvili-1882223116.html
Минюст Грузии заявил, что Саакашвили лечится в лучшей клинике
Минюст Грузии заявил, что Саакашвили лечится в лучшей клинике - РИА Новости, 04.07.2023
Минюст Грузии заявил, что Саакашвили лечится в лучшей клинике
Глава минюста Грузии Рати Брегадзе считает абсурдным информацию о якобы ненадлежащем отношении к бывшему президенту Михаилу Саакашвили отметив, что он лечится в РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T18:08
2023-07-04T18:08
в мире
грузия
михаил саакашвили
тбилиси
украина
владимир зеленский
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ТБИЛИСИ, 4 июл - РИА Новости. Глава минюста Грузии Рати Брегадзе считает абсурдным информацию о якобы ненадлежащем отношении к бывшему президенту Михаилу Саакашвили отметив, что он лечится в наилучшей клинике в Тбилиси, где уже принял около 2,3 тысячи визитеров. В понедельник экс-президент Грузии Михаил Саакашвили после долгого перерыва принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратится к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они довели его до такого состояния. Позже Владимир Зеленский заявил, что поручил МИД Украины вызвать посла Грузии и выразить решительный протест из-за ситуации с Саакашвили, предложив дипломату покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси. "Когда речь идет о том, что якобы в Грузии кого-то пытают, безусловно, я не смогу согласиться с этим. Если и есть в регионе защита прав человека, особенно в пенитенциарной системе, тут лидером является Грузия. Интересно, что думает наше общество по поводу того, что такое пытки. То, что человек лечится в одной из наилучших клиник, мы постоянно призываем его принимать пищу и выполнять рекомендации врачей? Это пытки? Или может пытками является то, что у него уже было до 2,3 тысячи визитеров?" - заявил Брегадзе на брифинге. По его словам, решение украинской стороны является очень обидным, особенно на фоне того, что Грузия всегда поддерживает украинский народ во всех кризисных ситуациях. Министр добавил, что грузинские дипломаты "до последнего момента находились в Киеве" даже в самое сложное для него время.
https://ria.ru/20230703/saakashvili-1881964648.html
https://ria.ru/20230704/saakashvili-1882199031.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, тбилиси, украина, владимир зеленский
В мире, Грузия, Михаил Саакашвили, Тбилиси, Украина, Владимир Зеленский
Минюст Грузии заявил, что Саакашвили лечится в лучшей клинике

Минюст Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили лечится в лучшей клинике

© AP Photo / Irakli GedenidzeМихаил Саакашвили на экране во время судебного заседания в Тбилиси
Михаил Саакашвили на экране во время судебного заседания в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Михаил Саакашвили на экране во время судебного заседания в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 4 июл - РИА Новости. Глава минюста Грузии Рати Брегадзе считает абсурдным информацию о якобы ненадлежащем отношении к бывшему президенту Михаилу Саакашвили отметив, что он лечится в наилучшей клинике в Тбилиси, где уже принял около 2,3 тысячи визитеров.
В понедельник экс-президент Грузии Михаил Саакашвили после долгого перерыва принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратится к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они довели его до такого состояния. Позже Владимир Зеленский заявил, что поручил МИД Украины вызвать посла Грузии и выразить решительный протест из-за ситуации с Саакашвили, предложив дипломату покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси.
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Саакашвили дистанционно подключился к судебному процессу
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"Когда речь идет о том, что якобы в Грузии кого-то пытают, безусловно, я не смогу согласиться с этим. Если и есть в регионе защита прав человека, особенно в пенитенциарной системе, тут лидером является Грузия. Интересно, что думает наше общество по поводу того, что такое пытки. То, что человек лечится в одной из наилучших клиник, мы постоянно призываем его принимать пищу и выполнять рекомендации врачей? Это пытки? Или может пытками является то, что у него уже было до 2,3 тысячи визитеров?" - заявил Брегадзе на брифинге.
По его словам, решение украинской стороны является очень обидным, особенно на фоне того, что Грузия всегда поддерживает украинский народ во всех кризисных ситуациях. Министр добавил, что грузинские дипломаты "до последнего момента находились в Киеве" даже в самое сложное для него время.
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Вчера, 16:55
 
В миреГрузияМихаил СаакашвилиТбилисиУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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