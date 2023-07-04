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МИД Грузии назвал обострением отношений рекомендацию Киева из-за Саакашвили - РИА Новости, 04.07.2023
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16:55 04.07.2023 (обновлено: 16:57 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/saakashvili-1882199031.html
МИД Грузии назвал обострением отношений рекомендацию Киева из-за Саакашвили
МИД Грузии назвал обострением отношений рекомендацию Киева из-за Саакашвили - РИА Новости, 04.07.2023
МИД Грузии назвал обострением отношений рекомендацию Киева из-за Саакашвили
МИД Грузии посчитал крайней формой обострения отношений рекомендацию Владимира Зеленского грузинскому послу в Киеве - главе дипмиссии посоветовали вернуться в... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T16:55
2023-07-04T16:57
в мире
грузия
михаил саакашвили
украина
киев
владимир зеленский
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ТБИЛИСИ, 4 июл - РИА Новости. МИД Грузии посчитал крайней формой обострения отношений рекомендацию Владимира Зеленского грузинскому послу в Киеве - главе дипмиссии посоветовали вернуться в Тбилиси для консультаций. Накануне экс-президент Грузии Михаил Саакашвили после долгого перерыва принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратится к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они довели его до такого состояния. Позже в тот же день Зеленский заявил, что поручил МИД Украины вызвать посла Грузии и выразить протест из-за ситуации с Саакашвили, предложив дипломату покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси. "Министерство иностранных дел Грузии выражает глубокую обеспокоенность решением властей Украины... Этот шаг представляет собой крайнюю форму обострения дипломатических отношений, и очень жаль, что официальный Киев идет на этот шаг против дружественного государства и народа", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте грузинского внешнеполитического ведомства.Отмечается, что решение украинской стороны "наносит существенный вред стратегическим отношениям двух стран и представляет собой прямое вмешательство во внутренние дела суверенного государства"."Надеемся, что официальный Киев пересмотрит свое решение и приложит усилия для дальнейшего развития исторически дружественных отношений между двумя странами… Грузия и в будущем продолжит выражать солидарность Украине и поддерживать ее. Именно потому... грузинская сторона... воздерживается от какой-либо дополнительной реакции на предпринимаемые Украиной шаги и дальнейшее обострение двусторонних отношений с ней, что заведет в тупик и без того сложную ситуацию", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230703/saakashvili-1881964648.html
https://ria.ru/20230703/protest-1882013106.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, украина, киев, владимир зеленский
В мире, Грузия, Михаил Саакашвили, Украина, Киев, Владимир Зеленский
МИД Грузии назвал обострением отношений рекомендацию Киева из-за Саакашвили

МИД Грузии назвал обострением отношений рекомендацию Зеленского из-за Саакашвили

© iStock.com / BarashenkovAntonФлаг Грузии
Флаг Грузии - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© iStock.com / BarashenkovAnton
Флаг Грузии . Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 4 июл - РИА Новости. МИД Грузии посчитал крайней формой обострения отношений рекомендацию Владимира Зеленского грузинскому послу в Киеве - главе дипмиссии посоветовали вернуться в Тбилиси для консультаций.
Накануне экс-президент Грузии Михаил Саакашвили после долгого перерыва принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратится к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они довели его до такого состояния. Позже в тот же день Зеленский заявил, что поручил МИД Украины вызвать посла Грузии и выразить протест из-за ситуации с Саакашвили, предложив дипломату покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси.
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
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3 июля, 16:46
«
"Министерство иностранных дел Грузии выражает глубокую обеспокоенность решением властей Украины... Этот шаг представляет собой крайнюю форму обострения дипломатических отношений, и очень жаль, что официальный Киев идет на этот шаг против дружественного государства и народа", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте грузинского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что решение украинской стороны "наносит существенный вред стратегическим отношениям двух стран и представляет собой прямое вмешательство во внутренние дела суверенного государства".
"Надеемся, что официальный Киев пересмотрит свое решение и приложит усилия для дальнейшего развития исторически дружественных отношений между двумя странами… Грузия и в будущем продолжит выражать солидарность Украине и поддерживать ее. Именно потому... грузинская сторона... воздерживается от какой-либо дополнительной реакции на предпринимаемые Украиной шаги и дальнейшее обострение двусторонних отношений с ней, что заведет в тупик и без того сложную ситуацию", - говорится в сообщении.
Президент Украины Владимир Зеленский с фотографиями Михаила Саакашвили - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Зеленский поручил выразить протест послу Грузии из-за ситуации с Саакашвили
3 июля, 20:13
 
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