https://ria.ru/20230704/saakashvili-1882107601.html

МИД Украины вызвал посла Грузии из-за ситуации с Саакашвили

МИД Украины вызвал посла Грузии из-за ситуации с Саакашвили - РИА Новости, 04.07.2023

МИД Украины вызвал посла Грузии из-за ситуации с Саакашвили

МИД Украины предложил послу Грузии в Киеве Георгию Закарашвили вернуться в Тбилиси для консультаций по поиску путей решения сложившейся ситуации с бывшим... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T12:32

2023-07-04T12:32

2023-07-04T13:02

украина

грузия

тбилиси

в мире

михаил саакашвили

петр порошенко

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0d/1772607561_0:0:3170:1783_1920x0_80_0_0_18c25129e51b7570d04ee9dac8e1b1be.jpg

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. МИД Украины предложил послу Грузии в Киеве Георгию Закарашвили вернуться в Тбилиси для консультаций по поиску путей решения сложившейся ситуации с бывшим грузинским президентом Михаилом Саакашвили, говорится в сообщении ведомства.В понедельник бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после долгого перерыва принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратится к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они довели его до такого состояния. Позже Владимир Зеленский заявил, что поручил МИД Украины вызвать посла Грузии и выразить решительный протест из-за ситуации с Саакашвили, предложив дипломату покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси."В министерство иностранных дел Украины 4 июля был вызван посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили, которому был выражен решительный протест в связи с существенным ухудшением состояния заключенного в Грузии гражданина Украины Михаила Саакашвили. Грузинскому дипломату было отмечено, что такое отношение к Михаилу Саакашвили является абсолютно неприемлемым. Грузинские власти должны прекратить издевательства над гражданином Украины", - говорится в сообщении на сайте МИД.В связи с этим Закарашвили было предложено вернуться в Тбилиси для проведения консультаций для поиска путей решения сложившейся ситуации. Украинская сторона подчеркнула готовность "безотлагательно обсудить вопрос перевозки Саакашвили на Украину для лечения и ухода".При экс-президенте Украины Петре Порошенко Саакашвили недолго возглавлял Одесскую область, но затем был уволен. Как заявлял Порошенко, Саакашвили не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Второй раз украинский паспорт политик получил уже при Зеленском.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20230512/saakashvili-1871438424.html

https://ria.ru/20230324/saakashvili-1860382564.html

украина

грузия

тбилиси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, грузия, тбилиси, в мире, михаил саакашвили, петр порошенко, владимир зеленский