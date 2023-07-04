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МИД Украины вызвал посла Грузии из-за ситуации с Саакашвили - РИА Новости, 04.07.2023
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12:32 04.07.2023 (обновлено: 13:02 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/saakashvili-1882107601.html
МИД Украины вызвал посла Грузии из-за ситуации с Саакашвили
МИД Украины вызвал посла Грузии из-за ситуации с Саакашвили - РИА Новости, 04.07.2023
МИД Украины вызвал посла Грузии из-за ситуации с Саакашвили
МИД Украины предложил послу Грузии в Киеве Георгию Закарашвили вернуться в Тбилиси для консультаций по поиску путей решения сложившейся ситуации с бывшим... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T12:32
2023-07-04T13:02
украина
грузия
тбилиси
в мире
михаил саакашвили
петр порошенко
владимир зеленский
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. МИД Украины предложил послу Грузии в Киеве Георгию Закарашвили вернуться в Тбилиси для консультаций по поиску путей решения сложившейся ситуации с бывшим грузинским президентом Михаилом Саакашвили, говорится в сообщении ведомства.В понедельник бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после долгого перерыва принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратится к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они довели его до такого состояния. Позже Владимир Зеленский заявил, что поручил МИД Украины вызвать посла Грузии и выразить решительный протест из-за ситуации с Саакашвили, предложив дипломату покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси."В министерство иностранных дел Украины 4 июля был вызван посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили, которому был выражен решительный протест в связи с существенным ухудшением состояния заключенного в Грузии гражданина Украины Михаила Саакашвили. Грузинскому дипломату было отмечено, что такое отношение к Михаилу Саакашвили является абсолютно неприемлемым. Грузинские власти должны прекратить издевательства над гражданином Украины", - говорится в сообщении на сайте МИД.В связи с этим Закарашвили было предложено вернуться в Тбилиси для проведения консультаций для поиска путей решения сложившейся ситуации. Украинская сторона подчеркнула готовность "безотлагательно обсудить вопрос перевозки Саакашвили на Украину для лечения и ухода".При экс-президенте Украины Петре Порошенко Саакашвили недолго возглавлял Одесскую область, но затем был уволен. Как заявлял Порошенко, Саакашвили не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Второй раз украинский паспорт политик получил уже при Зеленском.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
https://ria.ru/20230512/saakashvili-1871438424.html
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украина, грузия, тбилиси, в мире, михаил саакашвили, петр порошенко, владимир зеленский
Украина, Грузия, Тбилиси, В мире, Михаил Саакашвили, Петр Порошенко, Владимир Зеленский
МИД Украины вызвал посла Грузии из-за ситуации с Саакашвили

МИД Украины выразил протест послу Грузии из-за ухудшения здоровья Михаила Саакашвили

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел Украины
Здание министерства иностранных дел Украины - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание министерства иностранных дел Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. МИД Украины предложил послу Грузии в Киеве Георгию Закарашвили вернуться в Тбилиси для консультаций по поиску путей решения сложившейся ситуации с бывшим грузинским президентом Михаилом Саакашвили, говорится в сообщении ведомства.
В понедельник бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после долгого перерыва принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратится к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они довели его до такого состояния. Позже Владимир Зеленский заявил, что поручил МИД Украины вызвать посла Грузии и выразить решительный протест из-за ситуации с Саакашвили, предложив дипломату покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси.
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"В министерство иностранных дел Украины 4 июля был вызван посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили, которому был выражен решительный протест в связи с существенным ухудшением состояния заключенного в Грузии гражданина Украины Михаила Саакашвили. Грузинскому дипломату было отмечено, что такое отношение к Михаилу Саакашвили является абсолютно неприемлемым. Грузинские власти должны прекратить издевательства над гражданином Украины", - говорится в сообщении на сайте МИД.
В связи с этим Закарашвили было предложено вернуться в Тбилиси для проведения консультаций для поиска путей решения сложившейся ситуации. Украинская сторона подчеркнула готовность "безотлагательно обсудить вопрос перевозки Саакашвили на Украину для лечения и ухода".
При экс-президенте Украины Петре Порошенко Саакашвили недолго возглавлял Одесскую область, но затем был уволен. Как заявлял Порошенко, Саакашвили не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Второй раз украинский паспорт политик получил уже при Зеленском.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
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УкраинаГрузияТбилисиВ миреМихаил СаакашвилиПетр ПорошенкоВладимир Зеленский
 
 
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