https://ria.ru/20230704/rumyniya-1882266047.html
Премьер Румынии высказался за постоянное присутствие солдат ФРГ в стране
Премьер Румынии высказался за постоянное присутствие солдат ФРГ в стране - РИА Новости, 04.07.2023
Премьер Румынии высказался за постоянное присутствие солдат ФРГ в стране
Ввиду неудач Киева в контрнаступлении, на территории Румынии должны быть на постоянной основе быть размещены немецкие солдаты, заявил во вторник румынский... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T23:47
2023-07-04T23:47
2023-07-04T23:48
румыния
в мире
нато
олаф шольц
борис писториус
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БЕРЛИН, 4 июл - РИА Новости. Ввиду неудач Киева в контрнаступлении, на территории Румынии должны быть на постоянной основе быть размещены немецкие солдаты, заявил во вторник румынский премьер-министр Марчел Чолаку. "Я думаю, что на румынской территории должны на постоянной основе быть размещены немецкие подразделения. И я надеюсь, что мы совместно с федеральным канцлером как можно быстрее примем решение в этом отношении", - сообщил он на совместной с канцлером Олафом Шольцем пресс-конференции в Берлине. Свое высказывание Чолаку объяснил неуспехами украинской армии в контрнаступлении и необходимостью усиления восточного фланга НАТО. На прошлой неделе находившийся в Вильнюсе глава немецкого министерства обороны Борис Писториус заявил, что Германия готова разместить в Литве на постоянной основе боеспособную бригаду для усиления восточного фланга НАТО в количестве четырех тысяч солдат.
https://ria.ru/20230629/rumyniya-1881101242.html
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румыния, в мире, нато, олаф шольц, борис писториус
Румыния, В мире, НАТО, Олаф Шольц, Борис Писториус
Премьер Румынии высказался за постоянное присутствие солдат ФРГ в стране
Премьер Румынии Чолаку высказался за постоянное присутствие немецких солдат в стране