Путин заявил о гибридной войне против России
Президент Путин заявил на заседании ШОС, что против России ведется гибридная война
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Против России идет гибридная война, но страна уверенно противостоит беспрецедентным по масштабу нелегитимным санкциям, заявил Владимир Путин на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в формате видеосвязи.
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"Россия уверено противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям, и в нынешней обстановке наша страна продолжает устойчиво развиваться. Российский народ как никогда консолидирован, сплоченность и высокую ответственность за судьбу отечества российские политические круги, все общество наглядно продемонстрировало, выступив единым фронтом против попытки вооруженного мятежа".
Президент констатировал, что геополитические противоречия в мире становятся все острее, происходит деградация безопасности.
Повышаются риски развития нового глобального кризиса на фоне бесконтрольного накопления долгов развитых стран, социального расслоения и роста бедности по всему миру, продолжил Путин.
В то же время Шанхайская организация сотрудничества привержена созданию справедливого и многополярного миропорядка при координирующей роли ООН, указал глава государства.
Он подчеркнул, что именно на такой конструктивной основе строится практическая работа ШОС.
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"Одной из ключевых задач совместной деятельности является поддержание безопасности в государствах — участницах и по примеру внешних границ организации, а мы начали свою деятельность именно с этого направления деятельности, мы будем усиливать это направление".
Также Россия выступает за наращивание сотрудничества в инвестиционной и банковско-финансовой сферах, промышленности, энергетике, транспорте и логистике, сельском хозяйстве, связи, цифровизации и высоких технологиях, указал Путин.