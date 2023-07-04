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Путин заявил о гибридной войне против России - РИА Новости, 04.07.2023
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11:24 04.07.2023 (обновлено: 12:26 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/rossiya-1882083450.html
Путин заявил о гибридной войне против России
Путин заявил о гибридной войне против России - РИА Новости, 04.07.2023
Путин заявил о гибридной войне против России
Против России идет гибридная война, но страна уверенно противостоит беспрецедентным по масштабу нелегитимным санкциям, заявил Владимир Путин на заседании Совета РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T11:24
2023-07-04T12:26
россия
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Против России идет гибридная война, но страна уверенно противостоит беспрецедентным по масштабу нелегитимным санкциям, заявил Владимир Путин на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в формате видеосвязи."Россия уверено противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям, и в нынешней обстановке наша страна продолжает устойчиво развиваться. Российский народ как никогда консолидирован, сплоченность и высокую ответственность за судьбу отечества российские политические круги, все общество наглядно продемонстрировало, выступив единым фронтом против попытки вооруженного мятежа".Президент констатировал, что геополитические противоречия в мире становятся все острее, происходит деградация безопасности.Повышаются риски развития нового глобального кризиса на фоне бесконтрольного накопления долгов развитых стран, социального расслоения и роста бедности по всему миру, продолжил Путин.В то же время Шанхайская организация сотрудничества привержена созданию справедливого и многополярного миропорядка при координирующей роли ООН, указал глава государства.Он подчеркнул, что именно на такой конструктивной основе строится практическая работа ШОС."Одной из ключевых задач совместной деятельности является поддержание безопасности в государствах — участницах и по примеру внешних границ организации, а мы начали свою деятельность именно с этого направления деятельности, мы будем усиливать это направление".Также Россия выступает за наращивание сотрудничества в инвестиционной и банковско-финансовой сферах, промышленности, энергетике, транспорте и логистике, сельском хозяйстве, связи, цифровизации и высоких технологиях, указал Путин.ШОС основана в 2001 году, в нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Также, в этом году к организации присоединяется Иран.
https://ria.ru/20230704/revolyutsii-1882074681.html
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Выступление Путина на заседании Совета глав государств ШОС
8472003 04.07.2023 4 июля 2023. Президент РФ Владимир Путин принимает в режиме видеоконференции участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Александр Казаков / РИА Новости
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россия
Россия
Путин заявил о гибридной войне против России

Президент Путин заявил на заседании ШОС, что против России ведется гибридная война

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Против России идет гибридная война, но страна уверенно противостоит беспрецедентным по масштабу нелегитимным санкциям, заявил Владимир Путин на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в формате видеосвязи.
«
"Россия уверено противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям, и в нынешней обстановке наша страна продолжает устойчиво развиваться. Российский народ как никогда консолидирован, сплоченность и высокую ответственность за судьбу отечества российские политические круги, все общество наглядно продемонстрировало, выступив единым фронтом против попытки вооруженного мятежа".
Президент России Владимир Путин проводит встречу с представителями авиационной отрасли в день 100-летия российской гражданской авиации
Владимир Путин
Президент констатировал, что геополитические противоречия в мире становятся все острее, происходит деградация безопасности.
Повышаются риски развития нового глобального кризиса на фоне бесконтрольного накопления долгов развитых стран, социального расслоения и роста бедности по всему миру, продолжил Путин.
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В то же время Шанхайская организация сотрудничества привержена созданию справедливого и многополярного миропорядка при координирующей роли ООН, указал глава государства.
Он подчеркнул, что именно на такой конструктивной основе строится практическая работа ШОС.
«
"Одной из ключевых задач совместной деятельности является поддержание безопасности в государствах — участницах и по примеру внешних границ организации, а мы начали свою деятельность именно с этого направления деятельности, мы будем усиливать это направление".
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Владимир Путин
Также Россия выступает за наращивание сотрудничества в инвестиционной и банковско-финансовой сферах, промышленности, энергетике, транспорте и логистике, сельском хозяйстве, связи, цифровизации и высоких технологиях, указал Путин.
ШОС основана в 2001 году, в нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Также, в этом году к организации присоединяется Иран.
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