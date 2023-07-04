https://ria.ru/20230704/rossiya-1882083450.html

Путин заявил о гибридной войне против России

Путин заявил о гибридной войне против России - РИА Новости, 04.07.2023

Путин заявил о гибридной войне против России

Против России идет гибридная война, но страна уверенно противостоит беспрецедентным по масштабу нелегитимным санкциям, заявил Владимир Путин на заседании Совета РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T11:24

2023-07-04T11:24

2023-07-04T12:26

россия

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Против России идет гибридная война, но страна уверенно противостоит беспрецедентным по масштабу нелегитимным санкциям, заявил Владимир Путин на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в формате видеосвязи."Россия уверено противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям, и в нынешней обстановке наша страна продолжает устойчиво развиваться. Российский народ как никогда консолидирован, сплоченность и высокую ответственность за судьбу отечества российские политические круги, все общество наглядно продемонстрировало, выступив единым фронтом против попытки вооруженного мятежа".Президент констатировал, что геополитические противоречия в мире становятся все острее, происходит деградация безопасности.Повышаются риски развития нового глобального кризиса на фоне бесконтрольного накопления долгов развитых стран, социального расслоения и роста бедности по всему миру, продолжил Путин.В то же время Шанхайская организация сотрудничества привержена созданию справедливого и многополярного миропорядка при координирующей роли ООН, указал глава государства.Он подчеркнул, что именно на такой конструктивной основе строится практическая работа ШОС."Одной из ключевых задач совместной деятельности является поддержание безопасности в государствах — участницах и по примеру внешних границ организации, а мы начали свою деятельность именно с этого направления деятельности, мы будем усиливать это направление".Также Россия выступает за наращивание сотрудничества в инвестиционной и банковско-финансовой сферах, промышленности, энергетике, транспорте и логистике, сельском хозяйстве, связи, цифровизации и высоких технологиях, указал Путин.ШОС основана в 2001 году, в нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Также, в этом году к организации присоединяется Иран.

https://ria.ru/20230704/revolyutsii-1882074681.html

https://ria.ru/20230704/antirossiya-1882088183.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выступление Путина на заседании Совета глав государств ШОС 8472003 04.07.2023 4 июля 2023. Президент РФ Владимир Путин принимает в режиме видеоконференции участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Александр Казаков / РИА Новости 2023-07-04T11:24 true PT12M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия