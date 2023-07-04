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Сотрудники Росгвардии уничтожили более 300 килограммов взрывчатки в ЛНР - РИА Новости, 04.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:09 04.07.2023 (обновлено: 00:13 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/rosgvardiya-1882032308.html
Сотрудники Росгвардии уничтожили более 300 килограммов взрывчатки в ЛНР
Сотрудники Росгвардии уничтожили более 300 килограммов взрывчатки в ЛНР - РИА Новости, 04.07.2023
Сотрудники Росгвардии уничтожили более 300 килограммов взрывчатки в ЛНР
Сотрудники Росгвардии уничтожили более 50 взрывоопасных предметов общим весом 300 килограммов в тротиловом эквиваленте, обнаруженные в ЛНР, сообщили РИА Новости РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T00:09
2023-07-04T00:13
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
россия
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ЛУГАНСК, 4 июл — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии уничтожили более 50 взрывоопасных предметов общим весом 300 килограммов в тротиловом эквиваленте, обнаруженные в ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.&quot;Инженерные подразделения Росгвардии уничтожили на полигоне более 50 взрывоопасных предметов, обнаруженных в ходе выполнения служебно-боевых задач на территории Луганской Народной Республики. Общий вес взрывоопасных предметов составил более 300 килограммов в тротиловом эквиваленте&quot;, — рассказали собеседники агентства.В ведомстве уточнили, что саперы Росгвардии ежедневно проводят мероприятия по обследованию территории ЛНР на наличие неразорвавшихся снарядов."За месяц проверены свыше 120 маршрутов движения общей протяженностью более 950 километров и более 80 объектов жизнеобеспечения населения", — добавили там.При этом в непосредственной близости от жилых домов росгвардейцы нашли более четырех тысяч взрывоопасных предметов и более одной тонны взрывчатых веществ, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20230703/spetsoperatsiya-1882024581.html
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луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность, Россия
Сотрудники Росгвардии уничтожили более 300 килограммов взрывчатки в ЛНР

Росгвардия: инженерные подразделения уничтожили более 300 килограммов взрывчатки в ЛНР

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкМашина Росгвардии
Машина Росгвардии - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Машина Росгвардии. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 июл — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии уничтожили более 50 взрывоопасных предметов общим весом 300 килограммов в тротиловом эквиваленте, обнаруженные в ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
«

"Инженерные подразделения Росгвардии уничтожили на полигоне более 50 взрывоопасных предметов, обнаруженных в ходе выполнения служебно-боевых задач на территории Луганской Народной Республики. Общий вес взрывоопасных предметов составил более 300 килограммов в тротиловом эквиваленте", — рассказали собеседники агентства.

В ведомстве уточнили, что саперы Росгвардии ежедневно проводят мероприятия по обследованию территории ЛНР на наличие неразорвавшихся снарядов.
"За месяц проверены свыше 120 маршрутов движения общей протяженностью более 950 километров и более 80 объектов жизнеобеспечения населения", — добавили там.
При этом в непосредственной близости от жилых домов росгвардейцы нашли более четырех тысяч взрывоопасных предметов и более одной тонны взрывчатых веществ, заключили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)БезопасностьРоссия
 
 
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