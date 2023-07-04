https://ria.ru/20230704/rosgvardiya-1882032308.html

Сотрудники Росгвардии уничтожили более 300 килограммов взрывчатки в ЛНР

Сотрудники Росгвардии уничтожили более 300 килограммов взрывчатки в ЛНР - РИА Новости, 04.07.2023

Сотрудники Росгвардии уничтожили более 300 килограммов взрывчатки в ЛНР

Сотрудники Росгвардии уничтожили более 50 взрывоопасных предметов общим весом 300 килограммов в тротиловом эквиваленте, обнаруженные в ЛНР, сообщили РИА Новости РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T00:09

2023-07-04T00:09

2023-07-04T00:13

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

безопасность

россия

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ЛУГАНСК, 4 июл — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии уничтожили более 50 взрывоопасных предметов общим весом 300 килограммов в тротиловом эквиваленте, обнаруженные в ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Инженерные подразделения Росгвардии уничтожили на полигоне более 50 взрывоопасных предметов, обнаруженных в ходе выполнения служебно-боевых задач на территории Луганской Народной Республики. Общий вес взрывоопасных предметов составил более 300 килограммов в тротиловом эквиваленте", — рассказали собеседники агентства.В ведомстве уточнили, что саперы Росгвардии ежедневно проводят мероприятия по обследованию территории ЛНР на наличие неразорвавшихся снарядов."За месяц проверены свыше 120 маршрутов движения общей протяженностью более 950 километров и более 80 объектов жизнеобеспечения населения", — добавили там.При этом в непосредственной близости от жилых домов росгвардейцы нашли более четырех тысяч взрывоопасных предметов и более одной тонны взрывчатых веществ, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20230703/spetsoperatsiya-1882024581.html

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луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность, россия