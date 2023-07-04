Рейтинг@Mail.ru
В США указали на важную деталь, из-за которой Россию считают врагом - РИА Новости, 04.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:34 04.07.2023 (обновлено: 10:57 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/realnost-1882040143.html
В США указали на важную деталь, из-за которой Россию считают врагом
В США указали на важную деталь, из-за которой Россию считают врагом - РИА Новости, 04.07.2023
В США указали на важную деталь, из-за которой Россию считают врагом
В США Россию считают врагом из-за ложных обвинений, которые выдвигает американское правительство, заявил экс-конгрессмен Деннис Кусинич в программе Going... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T03:34
2023-07-04T10:57
в мире
россия
сша
москва
деннис кусинич
дмитрий песков
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В США Россию считают врагом из-за ложных обвинений, которые выдвигает американское правительство, заявил экс-конгрессмен Деннис Кусинич в программе Going Underground.&quot;Наша социально-политическая реальность была реструктурирована. Мы воссоздали в США социальную реальность, которая сделала Россию врагом. Все это основано на лжи&quot;, — высказался политик.Кусинич отметил, что Белый дом пытается заставить американцев поверить во вмешательство Москвы в президентские выборы в США. Граждане Америки, сыронизировал он, должны "кивать головой и говорить: "о да, так все и было", поверив в эту "ерунду".Россия не раз отмечала, что США нацелены на конфронтацию.
https://ria.ru/20230703/udar-1881804444.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_613bb585467a79d2c062acc03cce577a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, москва, деннис кусинич, дмитрий песков, нато
В мире, Россия, США, Москва, Деннис Кусинич, Дмитрий Песков, НАТО
В США указали на важную деталь, из-за которой Россию считают врагом

Экс-конгрессмен Кусинич: Россию считают врагом из-за основанных на лжи заявлениях США

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В США Россию считают врагом из-за ложных обвинений, которые выдвигает американское правительство, заявил экс-конгрессмен Деннис Кусинич в программе Going Underground.
«

"Наша социально-политическая реальность была реструктурирована. Мы воссоздали в США социальную реальность, которая сделала Россию врагом. Все это основано на лжи", — высказался политик.

Кусинич отметил, что Белый дом пытается заставить американцев поверить во вмешательство Москвы в президентские выборы в США. Граждане Америки, сыронизировал он, должны "кивать головой и говорить: "о да, так все и было", поверив в эту "ерунду".
Россия не раз отмечала, что США нацелены на конфронтацию.
Флажки стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
"Уже не остановить". На Западе рассказали о готовящемся ударе БРИКС по США
3 июля, 02:10
 
В миреРоссияСШАМоскваДеннис КусиничДмитрий ПесковНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала