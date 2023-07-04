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В США указали на важную деталь, из-за которой Россию считают врагом
В США указали на важную деталь, из-за которой Россию считают врагом - РИА Новости, 04.07.2023
В США указали на важную деталь, из-за которой Россию считают врагом
В США Россию считают врагом из-за ложных обвинений, которые выдвигает американское правительство, заявил экс-конгрессмен Деннис Кусинич в программе Going... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T03:34
2023-07-04T03:34
2023-07-04T10:57
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деннис кусинич
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В США Россию считают врагом из-за ложных обвинений, которые выдвигает американское правительство, заявил экс-конгрессмен Деннис Кусинич в программе Going Underground."Наша социально-политическая реальность была реструктурирована. Мы воссоздали в США социальную реальность, которая сделала Россию врагом. Все это основано на лжи", — высказался политик.Кусинич отметил, что Белый дом пытается заставить американцев поверить во вмешательство Москвы в президентские выборы в США. Граждане Америки, сыронизировал он, должны "кивать головой и говорить: "о да, так все и было", поверив в эту "ерунду".Россия не раз отмечала, что США нацелены на конфронтацию.
https://ria.ru/20230703/udar-1881804444.html
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в мире, россия, сша, москва, деннис кусинич, дмитрий песков, нато
В мире, Россия, США, Москва, Деннис Кусинич, Дмитрий Песков, НАТО
В США указали на важную деталь, из-за которой Россию считают врагом
Экс-конгрессмен Кусинич: Россию считают врагом из-за основанных на лжи заявлениях США