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Россия меняет правила игры: разведчик из США предупредил западных генералов
Россия меняет правила игры: разведчик из США предупредил западных генералов - РИА Новости, 04.07.2023
Россия меняет правила игры: разведчик из США предупредил западных генералов
Мощь российской артиллерии, систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы поменяют правила игры в случае прямого конфликта с Западом, написал в Twitter... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T19:03
2023-07-04T19:03
2023-07-04T21:09
политика
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скотт риттер
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специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Мощь российской артиллерии, систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы поменяют правила игры в случае прямого конфликта с Западом, написал в Twitter экс-разведчик ВС США Скотт Риттер."Для всех тех кабинетных генералов, которые критикуют Россию: задумайтесь о том, что США и НАТО сделали и чего не сделали за последние 20 лет. Ни те, ни другие не смогли бы долго продержаться в том конфликте, в котором сегодня участвуют Украина и Россия, — это за пределами их воображения. <…> Использование высокоточных боеприпасов не поможет альянсу — системы доставки будут быстро уничтожены ответным огнем. Превосходство российской артиллерии меняет правила игры", — считает эксперт.По его мнению, преимущество Запада в авиации также будет нивелировано разветвленной сетью ПВО. Ни США, ни НАТО не готовы к противостоянию с таким грозным противником, как Россия, полагает Риттер.Бывший разведчик добавил, что Вашингтон адаптировался к войне, основанной на полном доминировании своих военных систем. Хотя это сработало в Афганистане и Ираке, ничего из этого не поможет американцам в случае столкновения с Россией, пишет офицер.
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политика, россия, сша, украина, скотт риттер, нато
Политика, Россия, США, Украина, Скотт Риттер, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Россия меняет правила игры: разведчик из США предупредил западных генералов
Экс-разведчик ВС США Риттер: артиллерия станет преимуществом России при конфликте с НАТО