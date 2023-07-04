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Россия меняет правила игры: разведчик из США предупредил западных генералов - РИА Новости, 04.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:03 04.07.2023 (обновлено: 21:09 04.07.2023)
https://ria.ru/20230704/razvedchik-1882235826.html
Россия меняет правила игры: разведчик из США предупредил западных генералов
Россия меняет правила игры: разведчик из США предупредил западных генералов - РИА Новости, 04.07.2023
Россия меняет правила игры: разведчик из США предупредил западных генералов
Мощь российской артиллерии, систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы поменяют правила игры в случае прямого конфликта с Западом, написал в Twitter... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T19:03
2023-07-04T21:09
политика
россия
сша
украина
скотт риттер
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Мощь российской артиллерии, систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы поменяют правила игры в случае прямого конфликта с Западом, написал в Twitter экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.&quot;Для всех тех кабинетных генералов, которые критикуют Россию: задумайтесь о том, что США и НАТО сделали и чего не сделали за последние 20 лет. Ни те, ни другие не смогли бы долго продержаться в том конфликте, в котором сегодня участвуют Украина и Россия, — это за пределами их воображения. &lt;…&gt; Использование высокоточных боеприпасов не поможет альянсу — системы доставки будут быстро уничтожены ответным огнем. Превосходство российской артиллерии меняет правила игры&quot;, — считает эксперт.По его мнению, преимущество Запада в авиации также будет нивелировано разветвленной сетью ПВО. Ни США, ни НАТО не готовы к противостоянию с таким грозным противником, как Россия, полагает Риттер.Бывший разведчик добавил, что Вашингтон адаптировался к войне, основанной на полном доминировании своих военных систем. Хотя это сработало в Афганистане и Ираке, ничего из этого не поможет американцам в случае столкновения с Россией, пишет офицер.
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политика, россия, сша, украина, скотт риттер, нато
Политика, Россия, США, Украина, Скотт Риттер, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Россия меняет правила игры: разведчик из США предупредил западных генералов

Экс-разведчик ВС США Риттер: артиллерия станет преимуществом России при конфликте с НАТО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота России на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота России на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Морские пехотинцы Черноморского флота России на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Мощь российской артиллерии, систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы поменяют правила игры в случае прямого конфликта с Западом, написал в Twitter экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
«

"Для всех тех кабинетных генералов, которые критикуют Россию: задумайтесь о том, что США и НАТО сделали и чего не сделали за последние 20 лет. Ни те, ни другие не смогли бы долго продержаться в том конфликте, в котором сегодня участвуют Украина и Россия, — это за пределами их воображения. <…> Использование высокоточных боеприпасов не поможет альянсу — системы доставки будут быстро уничтожены ответным огнем. Превосходство российской артиллерии меняет правила игры", — считает эксперт.

По его мнению, преимущество Запада в авиации также будет нивелировано разветвленной сетью ПВО. Ни США, ни НАТО не готовы к противостоянию с таким грозным противником, как Россия, полагает Риттер.
Бывший разведчик добавил, что Вашингтон адаптировался к войне, основанной на полном доминировании своих военных систем. Хотя это сработало в Афганистане и Ираке, ничего из этого не поможет американцам в случае столкновения с Россией, пишет офицер.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияСШАУкраинаСкотт РиттерНАТО
 
 
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