https://ria.ru/20230704/razvedchik-1882235826.html

Россия меняет правила игры: разведчик из США предупредил западных генералов

Россия меняет правила игры: разведчик из США предупредил западных генералов - РИА Новости, 04.07.2023

Россия меняет правила игры: разведчик из США предупредил западных генералов

Мощь российской артиллерии, систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы поменяют правила игры в случае прямого конфликта с Западом, написал в Twitter... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T19:03

2023-07-04T19:03

2023-07-04T21:09

политика

россия

сша

украина

скотт риттер

нато

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857461184_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f1ecc94b8a074f620775475dcd8d1de7.jpg

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Мощь российской артиллерии, систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы поменяют правила игры в случае прямого конфликта с Западом, написал в Twitter экс-разведчик ВС США Скотт Риттер."Для всех тех кабинетных генералов, которые критикуют Россию: задумайтесь о том, что США и НАТО сделали и чего не сделали за последние 20 лет. Ни те, ни другие не смогли бы долго продержаться в том конфликте, в котором сегодня участвуют Украина и Россия, — это за пределами их воображения. <…> Использование высокоточных боеприпасов не поможет альянсу — системы доставки будут быстро уничтожены ответным огнем. Превосходство российской артиллерии меняет правила игры", — считает эксперт.По его мнению, преимущество Запада в авиации также будет нивелировано разветвленной сетью ПВО. Ни США, ни НАТО не готовы к противостоянию с таким грозным противником, как Россия, полагает Риттер.Бывший разведчик добавил, что Вашингтон адаптировался к войне, основанной на полном доминировании своих военных систем. Хотя это сработало в Афганистане и Ираке, ничего из этого не поможет американцам в случае столкновения с Россией, пишет офицер.

https://ria.ru/20230704/ssha-1882219365.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, сша, украина, скотт риттер, нато