https://ria.ru/20230704/ratifikatsiya-1882221395.html

Сийярто рассказал о ратификации членства Швеции в НАТО

Сийярто рассказал о ратификации членства Швеции в НАТО - РИА Новости, 04.07.2023

Сийярто рассказал о ратификации членства Швеции в НАТО

Венгрия постоянно консультируется с Турцией по вопросу ратификации членства Швеции в НАТО и не станет задерживать присоединение к альянсу, если в переговорах... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T18:02

2023-07-04T18:02

2023-07-04T18:02

в мире

швеция

венгрия

турция

нато

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 4 июл - РИА Новости. Венгрия постоянно консультируется с Турцией по вопросу ратификации членства Швеции в НАТО и не станет задерживать присоединение к альянсу, если в переговорах Анкары и Стокгольма будет продвижение, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "В последние дни я много консультировался с моим коллегой, главой МИД Турции, который в ближайшие дни проведет консультации со шведами и руководством НАТО. Так что в последующие дни у нас тоже будет тесное и постоянное общение с главой МИД Турции. И если будет какой-то сдвиг, мы выполним свое обещание, что Венгрия не будет задерживать членство какой-либо страны в НАТО", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская). Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрение всех его членов и прохождение определенных процедур. На саммите в Мадриде в конце июня 2022 года все страны НАТО согласились на присоединение Швеции и Финляндии. Затем начался процесс ратификации заявок на уровне национальных парламентов стран-членов. До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. 4 апреля Финляндия стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html

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в мире, швеция, венгрия, турция, нато, петер сийярто