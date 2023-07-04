Сийярто рассказал о ратификации членства Швеции в НАТО
Сийярто: Венгрия по ратификации членства Швеции в НАТО будет ориентироваться на Турцию
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 4 июл - РИА Новости. Венгрия постоянно консультируется с Турцией по вопросу ратификации членства Швеции в НАТО и не станет задерживать присоединение к альянсу, если в переговорах Анкары и Стокгольма будет продвижение, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"В последние дни я много консультировался с моим коллегой, главой МИД Турции, который в ближайшие дни проведет консультации со шведами и руководством НАТО. Так что в последующие дни у нас тоже будет тесное и постоянное общение с главой МИД Турции. И если будет какой-то сдвиг, мы выполним свое обещание, что Венгрия не будет задерживать членство какой-либо страны в НАТО", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрение всех его членов и прохождение определенных процедур. На саммите в Мадриде в конце июня 2022 года все страны НАТО согласились на присоединение Швеции и Финляндии. Затем начался процесс ратификации заявок на уровне национальных парламентов стран-членов. До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. 4 апреля Финляндия стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.
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