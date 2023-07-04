https://ria.ru/20230704/pvo-1882146876.html
Российская ПВО за сутки сбила два украинских Су-25
Российская ПВО за сутки сбила два украинских Су-25 - РИА Новости, 04.07.2023
Российская ПВО за сутки сбила два украинских Су-25
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских штурмовика Су-25, 14 беспилотников и 5 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T14:18
2023-07-04T14:18
2023-07-04T18:05
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-25
запорожская область
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских штурмовика Су-25, 14 беспилотников и 5 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 Воздушных сил Украины в районе населенных пунктов Георгиевка Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области. За сутки перехвачено 5 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Площанка, Тополевка Луганской Народной Республики, Крынки, Саги Херсонской области, Гладкое, Нестерянка, Инженерное Запорожской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации уничтожено 449 украинских военных самолетов, 241 вертолет, 4887 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10503 танка и других боевых бронированных машин, 1134 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5330 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11407 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230704/front-1881960887.html
запорожская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Минобороны о сбитых украинских штурмовиках Су-25
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских штурмовика Су-25, 14 беспилотников и 5 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 Воздушных сил Украины в районе населенных пунктов Георгиевка Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области. За сутки перехвачено 5 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Площанка, Тополевка Луганской Народной Республики, Крынки, Саги Херсонской области, Гладкое, Нестерянка, Инженерное Запорожской области", – говорится в сообщении.
2023-07-04T14:18
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PT4M57S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), су-25, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Су-25, Запорожская область
Российская ПВО за сутки сбила два украинских Су-25
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила два украинских Су-25 и 14 беспилотников