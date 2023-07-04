https://ria.ru/20230704/pvo-1882146876.html

Российская ПВО за сутки сбила два украинских Су-25

Российская ПВО за сутки сбила два украинских Су-25 - РИА Новости, 04.07.2023

Российская ПВО за сутки сбила два украинских Су-25

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских штурмовика Су-25, 14 беспилотников и 5 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T14:18

2023-07-04T14:18

2023-07-04T18:05

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

су-25

запорожская область

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских штурмовика Су-25, 14 беспилотников и 5 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 Воздушных сил Украины в районе населенных пунктов Георгиевка Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области. За сутки перехвачено 5 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Площанка, Тополевка Луганской Народной Республики, Крынки, Саги Херсонской области, Гладкое, Нестерянка, Инженерное Запорожской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации уничтожено 449 украинских военных самолетов, 241 вертолет, 4887 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10503 танка и других боевых бронированных машин, 1134 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5330 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11407 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230704/front-1881960887.html

запорожская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны о сбитых украинских штурмовиках Су-25 Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских штурмовика Су-25, 14 беспилотников и 5 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 Воздушных сил Украины в районе населенных пунктов Георгиевка Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области. За сутки перехвачено 5 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Площанка, Тополевка Луганской Народной Республики, Крынки, Саги Херсонской области, Гладкое, Нестерянка, Инженерное Запорожской области", – говорится в сообщении. 2023-07-04T14:18 true PT4M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), су-25, запорожская область