https://ria.ru/20230704/putin-1882159360.html

Путин отметил важность постоянного наблюдения за вечной мерзлотой

Путин отметил важность постоянного наблюдения за вечной мерзлотой - РИА Новости, 04.07.2023

Путин отметил важность постоянного наблюдения за вечной мерзлотой

Президент России Владимир Путин отметил важность постоянного наблюдения за вечной мерзлотой, чтобы никакие события, которые возможны в условиях изменения... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T14:57

2023-07-04T14:57

2023-07-04T14:57

общество

якутск

россия

владимир путин

евгений григорьев

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность постоянного наблюдения за вечной мерзлотой, чтобы никакие события, которые возможны в условиях изменения климата РФ не застали врасплох. Глава государства пообщался во вторник с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС, один из них - мэр Якутска Евгений Григорьев. Он рассказал о планах сделать Якутск самым лучшим городом в условиях вечной мерзлоты. "Я думаю, что Якутск уже лучший город в условиях вечной мерзлоты, потому что других таких просто нет", - пошутил президент, после чего поинтересовался развитием инфраструктуры. "Сколько у вас жилья на сваях?" - спросил Путин и тут же спросил, тает ли вечная мерзлота. Главе государства рассказали, что пока серьезных изменений не наблюдается. Однако президент все же попросил внимательно следить за ситуацией. "Нужно постоянно следить за этим и своевременно реагировать, предусматривая необходимые финансовые ресурсы, чтобы никакие события которые возможны в условиях изменения климата нас не застали врасплох", - подчеркнул Путин.Глава государства также заверил, что планы по строительству моста через Лену в Якутске будут реализованы. "Мост, конечно, будем строить", - сказал он.

https://ria.ru/20230331/yakutiya-1862098266.html

https://ria.ru/20230704/ekonomika-1882154416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, якутск, россия, владимир путин, евгений григорьев