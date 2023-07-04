https://ria.ru/20230704/putin-1882159360.html
Путин отметил важность постоянного наблюдения за вечной мерзлотой
Путин отметил важность постоянного наблюдения за вечной мерзлотой - РИА Новости, 04.07.2023
Путин отметил важность постоянного наблюдения за вечной мерзлотой
Президент России Владимир Путин отметил важность постоянного наблюдения за вечной мерзлотой, чтобы никакие события, которые возможны в условиях изменения... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T14:57
2023-07-04T14:57
2023-07-04T14:57
общество
якутск
россия
владимир путин
евгений григорьев
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность постоянного наблюдения за вечной мерзлотой, чтобы никакие события, которые возможны в условиях изменения климата РФ не застали врасплох. Глава государства пообщался во вторник с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС, один из них - мэр Якутска Евгений Григорьев. Он рассказал о планах сделать Якутск самым лучшим городом в условиях вечной мерзлоты. "Я думаю, что Якутск уже лучший город в условиях вечной мерзлоты, потому что других таких просто нет", - пошутил президент, после чего поинтересовался развитием инфраструктуры. "Сколько у вас жилья на сваях?" - спросил Путин и тут же спросил, тает ли вечная мерзлота. Главе государства рассказали, что пока серьезных изменений не наблюдается. Однако президент все же попросил внимательно следить за ситуацией. "Нужно постоянно следить за этим и своевременно реагировать, предусматривая необходимые финансовые ресурсы, чтобы никакие события которые возможны в условиях изменения климата нас не застали врасплох", - подчеркнул Путин.Глава государства также заверил, что планы по строительству моста через Лену в Якутске будут реализованы. "Мост, конечно, будем строить", - сказал он.
https://ria.ru/20230331/yakutiya-1862098266.html
https://ria.ru/20230704/ekonomika-1882154416.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, якутск, россия, владимир путин, евгений григорьев
Общество, Якутск, Россия, Владимир Путин, Евгений Григорьев
Путин отметил важность постоянного наблюдения за вечной мерзлотой
Путин призвал наблюдать за вечной мерзлотой, чтобы никакие события не застали врасплох
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность постоянного наблюдения за вечной мерзлотой, чтобы никакие события, которые возможны в условиях изменения климата РФ не застали врасплох.
Глава государства пообщался во вторник с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС, один из них - мэр Якутска Евгений Григорьев
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Он рассказал о планах сделать Якутск самым лучшим городом в условиях вечной мерзлоты.
«
"Я думаю, что Якутск уже лучший город в условиях вечной мерзлоты, потому что других таких просто нет", - пошутил президент, после чего поинтересовался развитием инфраструктуры.
"Сколько у вас жилья на сваях?" - спросил Путин и тут же спросил, тает ли вечная мерзлота.
Главе государства рассказали, что пока серьезных изменений не наблюдается. Однако президент все же попросил внимательно следить за ситуацией.
«
"Нужно постоянно следить за этим и своевременно реагировать, предусматривая необходимые финансовые ресурсы, чтобы никакие события которые возможны в условиях изменения климата нас не застали врасплох", - подчеркнул Путин.
Глава государства также заверил, что планы по строительству моста через Лену в Якутске будут реализованы. "Мост, конечно, будем строить", - сказал он.
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