https://ria.ru/20230704/putin-1882157189.html
Путин оценил темпы роста оказания электронных услуг
Путин оценил темпы роста оказания электронных услуг - РИА Новости, 04.07.2023
Путин оценил темпы роста оказания электронных услуг
Россия занимает одно из первых мест в мире по темпам роста оказания электронных услуг, сообщил российский президент Владимир Путин. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T14:51
2023-07-04T14:51
2023-07-04T14:51
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия занимает одно из первых мест в мире по темпам роста оказания электронных услуг, сообщил российский президент Владимир Путин. "В области оказания электронных услуг бизнесу и населению все-таки мы продвинулись достаточно хорошо… Насколько я понимаю, по темпам роста оказания электронных услуг мы занимаем одно из первых мест в мире", - сказал Путин на встрече с выпускниками высшей школы госуправления РАНХиГС.
https://ria.ru/20230616/gosuslugi-1878800601.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин оценил темпы роста оказания электронных услуг
Путин: Россия занимает одно из первых мест по темпам роста оказания электронных услуг
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия занимает одно из первых мест в мире по темпам роста оказания электронных услуг, сообщил российский президент Владимир Путин.
"В области оказания электронных услуг бизнесу и населению все-таки мы продвинулись достаточно хорошо… Насколько я понимаю, по темпам роста оказания электронных услуг мы занимаем одно из первых мест в мире", - сказал Путин на встрече с выпускниками высшей школы госуправления РАНХиГС.
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