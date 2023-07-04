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Путин оценил темпы роста оказания электронных услуг - РИА Новости, 04.07.2023
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14:51 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/putin-1882157189.html
Путин оценил темпы роста оказания электронных услуг
Путин оценил темпы роста оказания электронных услуг - РИА Новости, 04.07.2023
Путин оценил темпы роста оказания электронных услуг
Россия занимает одно из первых мест в мире по темпам роста оказания электронных услуг, сообщил российский президент Владимир Путин. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T14:51
2023-07-04T14:51
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия занимает одно из первых мест в мире по темпам роста оказания электронных услуг, сообщил российский президент Владимир Путин. "В области оказания электронных услуг бизнесу и населению все-таки мы продвинулись достаточно хорошо… Насколько я понимаю, по темпам роста оказания электронных услуг мы занимаем одно из первых мест в мире", - сказал Путин на встрече с выпускниками высшей школы госуправления РАНХиГС.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин оценил темпы роста оказания электронных услуг

Путин: Россия занимает одно из первых мест по темпам роста оказания электронных услуг

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия занимает одно из первых мест в мире по темпам роста оказания электронных услуг, сообщил российский президент Владимир Путин.
"В области оказания электронных услуг бизнесу и населению все-таки мы продвинулись достаточно хорошо… Насколько я понимаю, по темпам роста оказания электронных услуг мы занимаем одно из первых мест в мире", - сказал Путин на встрече с выпускниками высшей школы госуправления РАНХиГС.
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ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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