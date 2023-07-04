https://ria.ru/20230704/putin-1882157189.html

Путин оценил темпы роста оказания электронных услуг

Путин оценил темпы роста оказания электронных услуг - РИА Новости, 04.07.2023

Путин оценил темпы роста оказания электронных услуг

Россия занимает одно из первых мест в мире по темпам роста оказания электронных услуг, сообщил российский президент Владимир Путин. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T14:51

2023-07-04T14:51

2023-07-04T14:51

общество

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880140625_0:476:2642:1962_1920x0_80_0_0_9c9406a6fdf129e683943970abd2fbd0.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия занимает одно из первых мест в мире по темпам роста оказания электронных услуг, сообщил российский президент Владимир Путин. "В области оказания электронных услуг бизнесу и населению все-таки мы продвинулись достаточно хорошо… Насколько я понимаю, по темпам роста оказания электронных услуг мы занимаем одно из первых мест в мире", - сказал Путин на встрече с выпускниками высшей школы госуправления РАНХиГС.

https://ria.ru/20230616/gosuslugi-1878800601.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин